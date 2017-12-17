Помощь разработчикам. - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тестировал НЕКИЙ советник ....при депо 1 000 $и лоте 0.1 разогнал депо свыше 3 500 $ за несколько месяцев ....я УМЕНЬШИЛ лот до 0.01 и советник УМЕНЬШИЛ депо вдвое за пару месяцев
Внимание вопрос : Как такое может быть ???
Для тех кто думает что я сам перепутал лоты могу прислать скрины
некоторые советники закрывают лоты частями например. проверьте
Да пусть хоть сегментами закрывают лоты !!
Вопрос был : " Почему при уменьшении лота в 10 раз ( деятикратное УМЕНЬШЕНИЕ риска ) депо уменьшился вдвое за пару месяцев ?? А при увеличчении лота в 10 раз советник увеличил депо в три с половиной раза меньше чем за месяц !! Такое соотноешение невозможно математически ! Если депо выдерживает объём 0.1 лота то и подавно выдержит объём 0.01 лота
Да пусть хоть сегментами закрывают лоты !!
Вопрос был : " Почему при уменьшении лота в 10 раз ( деятикратное УМЕНЬШЕНИЕ риска ) депо уменьшился вдвое за пару месяцев ?? А при увеличчении лота в 10 раз советник увеличил депо в три с половиной раза меньше чем за месяц !! Такое соотноешение невозможно математически ! Если депо выдерживает объём 0.1 лота то и подавно выдержит объём 0.01 лота
Тестировал НЕКИЙ советник ....при депо 1 000 $и лоте 0.1 разогнал депо свыше 3 500 $ за несколько месяцев ....я УМЕНЬШИЛ лот до 0.01 и советник УМЕНЬШИЛ депо вдвое за пару месяцев
Внимание вопрос : Как такое может быть ???
Совершенно естественная вещь. При малом депозите советник голодный и плохо работает. Перекормишь - тоже плохо будет. Надо провести оптимизацию по величине лота. И еще. Советник = сова, ночное животное. Возможна зависимость от времени проведения тестирования. Возможен еще вариант - за пару месяцев уменьшил, а далее, далее надо смотреть - далее пойдет рост и за требуемое число месяцев будет отличный вариант
Посмотрите историю сделок. Возможно изменились какие то другие параметры, из за чего увеличилось количество сделок. Нужно знать логику работы эксперта. Могли измениться условия входа, что повлияло на конечный результат.
Совершенно естественная вещь. При малом депозите советник голодный и плохо работает. Перекормишь - тоже плохо будет. Надо провести оптимизацию по величине лота. И еще. Советник = сова, ночное животное. Возможна зависимость от времени проведения тестирования. Возможен еще вариант - за пару месяцев уменьшил, а далее, далее надо смотреть - далее пойдет рост и за требуемое число месяцев будет отличный вариант
Старич , помню ты мне всё время разное подсказывал на ветках .Но тут...........ты ушёл от ответа .......ДЕПО и ЛОТ -- две разные вещи...Я не задавал вопрос почему ПЛОХО работает на малом депо .Я задал вопрос : " Почему слил на малом ЛОТЕ ? " А на большом ЛОТЕ разогнал ? Это математически невозможно при ОДИНАКОВОМ депозите .
Да пусть хоть сегментами закрывают лоты !!
Вопрос был : " Почему при уменьшении лота в 10 раз ( деятикратное УМЕНЬШЕНИЕ риска ) депо уменьшился вдвое за пару месяцев ?? А при увеличчении лота в 10 раз советник увеличил депо в три с половиной раза меньше чем за месяц !! Такое соотноешение невозможно математически ! Если депо выдерживает объём 0.1 лота то и подавно выдержит объём 0.01 лота
Мы не знаем по каким правилам советник закрывает позиции. Но если он ждет к примеру 10$ прибыли что бы закрыть, то лотом 0.1 в 10 раз меньший путь пройти надо чем лотом 0.01. Вероятность взять такую условную прибыль больше, перед тем как сработает стоп-лосс. В общем надо знать логику закрытия, а не гадать на пальцах.
При повторном прогоне НЕИЗМЕННЫХ параметрах и лот тот же 0.1 советник за тот же период разогнал свыше 3 500 $ жаль скрин не могу найти ....а при уменьшении лота 0.01 результат на скрине .далее слив до 78 $ и остановка торговли
Ещё 7 раз повторите одно и тоже.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Помощь разработчикам.
Vladimir Zubov, 2017.12.05 14:33
Мы не знаем по каким правилам советник закрывает позиции. Но если он ждет к примеру 10$ прибыли что бы закрыть, то лотом 0.1 в 10 раз меньший путь пройти надо чем лотом 0.01. Вероятность взять такую условную прибыль больше, перед тем как сработает стоп-лосс. В общем надо знать логику закрытия, а не гадать на пальцах.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Помощь разработчикам.
Vladislav Andruschenko, 2017.12.03 19:25
некоторые советники закрывают лоты частями например. проверьте
Мы не знаем по каким правилам советник закрывает позиции. Но если он ждет к примеру 10$ прибыли что бы закрыть, то лотом 0.1 в 10 раз меньший путь пройти надо чем лотом 0.01. Вероятность взять такую условную прибыль больше, перед тем как сработает стоп-лосс. В общем надо знать логику закрытия, а не гадать на пальцах.