Украинская локализация MT4

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Здравствуйте. Хотел изменить язык терминала на украинский, но не нашел соответствующий язык. У вас на сайте написано, что продолжается локализация терминала, но уже как год ее нет. Что делать? могу ли я сам перевести и дать возможность другим пользоваться этой локализацией? администрация, давайте поможем друг другу.
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В каком терминале смотрели ? В МТ5 есть, в МТ4 нет. 
 
Vladimir Zubov:
В каком терминале смотрели ? В МТ5 есть, в МТ4 нет. 

В названии теми я указал номер терминала

Да, только сейчас замиетил, что речь в новости по ссьiлке идет о веб-терминале. 

Вопрос все еще в силе. Я могу вьiполнить локализацию для PC на украинском язьiке. Где брать нужньiе файльi ? 

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Viktor Vasilyuk:
В названии теми я указал номер терминала

Тоже не понимаю, в чем проблема выпустить официальную украинскую локализацию МТ4. Особенно если уже есть весь перевод, включая справку.

 

 
Vladimir Zubov:

Тоже не понимаю, в чем проблема выпустить официальную украинскую локализацию МТ4. Особенно если уже есть весь перевод, включая справку.

Тоже не понимаю, если человек пишет в русскоязычной части форума, значит не испытывает проблем с русским языком и его понимает, то какая необходимость менять язык в терминале, на котором умеешь читать и писать.

Другое дело когда программа на китайском языке, тогда да, трудности использования будут первое время, хотя со временем можно привыкнуть, но всё-же для русскоязычного сегмента его лучше перевести или сразу на русский, или на английский.

Перевод как правило осуществляется с одного языка на другой между собой не похожих, к примеру немецкий и испанский, английский и арабский.

 
Vitaly Muzichenko:

Тоже не понимаю, если человек пишет в русскоязычной части форума, значит не испытывает проблем с русским языком и его понимает, то какая необходимость менять язык в терминале, на котором умеешь читать и писать.

Другое дело когда терминал на китайском языке, тогда да, трудности использования будут первое время, хотя со временем можно привыкнуть, но всё-же для русскоязычного сегмента его лучше перевести или сразу на русский, или на английский.

Перевод как правило осуществляется с одного языка на другой между собой не похожих, к примеру немецкий и испанский, английский и арабский.

Как примитивно.
 
Viktor Vasilyuk:
Как примитивно.

Примитивно что?

Кстати, метаквоты и так балуют пользователей языковыми возможностями терминала, к примеру сейчас есть чешский, польский, узбекский и ещё ряд, хотя народ там вполне хорошо владеет русским языком - проверено, и для них переводить с русского нет особой необходимости.

 
почему нет Белорусской локализации, разрабы же из минска, батька не доволен, срочно запилить Белорусскую локализацию
 
Vitaly Muzichenko:

Примитивно что?

Кстати, метаквоты и так балуют пользователей языковыми возможностями терминала, к примеру сейчас есть чешский, польский, узбекский и ещё ряд, хотя народ там вполне хорошо владеет русским языком - проверено, и для них переводить с русского нет особой необходимости.

Меня интересует мнение ответственньiх сотрудников MetaQuotes за локализацию MT4 (PC) на другие язьiки.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Тоже не понимаю, если человек пишет в русскоязычной части форума, значит не испытывает проблем с русским языком и его понимает, то какая необходимость менять язык в терминале, на котором умеешь читать и писать.

Другое дело когда программа на китайском языке, тогда да, трудности использования будут первое время, хотя со временем можно привыкнуть, но всё-же для русскоязычного сегмента его лучше перевести или сразу на русский, или на английский.

Перевод как правило осуществляется с одного языка на другой между собой не похожих, к примеру немецкий и испанский, английский и арабский.

На форуме не может быть 41 раздел с разными языками, приходится выбирать на каком языке общаться, естественно пишу здесь по русски так как раздел такой, точно так же как в англоязычном писал бы по английски. Терминал у меня на английском, так как в нем нет локализации которая меня бы наиболее устроила. Но в вебтерминале уже 41 локализация, почему бы не зделать так же и в обычном терминале ? У меня сколько телефонов поменялось уже за всё время и последние 10 лет точно в любой, даже самой дешовой модели есть украинская локализация.
 
Cлишком толсто...
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