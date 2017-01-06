Украинская локализация MT4
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В каком терминале смотрели ? В МТ5 есть, в МТ4 нет.
В названии теми я указал номер терминала
Да, только сейчас замиетил, что речь в новости по ссьiлке идет о веб-терминале.
Вопрос все еще в силе. Я могу вьiполнить локализацию для PC на украинском язьiке. Где брать нужньiе файльi ?
В названии теми я указал номер терминала
Тоже не понимаю, в чем проблема выпустить официальную украинскую локализацию МТ4. Особенно если уже есть весь перевод, включая справку.
Тоже не понимаю, в чем проблема выпустить официальную украинскую локализацию МТ4. Особенно если уже есть весь перевод, включая справку.
Тоже не понимаю, если человек пишет в русскоязычной части форума, значит не испытывает проблем с русским языком и его понимает, то какая необходимость менять язык в терминале, на котором умеешь читать и писать.
Другое дело когда программа на китайском языке, тогда да, трудности использования будут первое время, хотя со временем можно привыкнуть, но всё-же для русскоязычного сегмента его лучше перевести или сразу на русский, или на английский.
Перевод как правило осуществляется с одного языка на другой между собой не похожих, к примеру немецкий и испанский, английский и арабский.
Тоже не понимаю, если человек пишет в русскоязычной части форума, значит не испытывает проблем с русским языком и его понимает, то какая необходимость менять язык в терминале, на котором умеешь читать и писать.
Другое дело когда терминал на китайском языке, тогда да, трудности использования будут первое время, хотя со временем можно привыкнуть, но всё-же для русскоязычного сегмента его лучше перевести или сразу на русский, или на английский.
Перевод как правило осуществляется с одного языка на другой между собой не похожих, к примеру немецкий и испанский, английский и арабский.
Как примитивно.
Примитивно что?
Кстати, метаквоты и так балуют пользователей языковыми возможностями терминала, к примеру сейчас есть чешский, польский, узбекский и ещё ряд, хотя народ там вполне хорошо владеет русским языком - проверено, и для них переводить с русского нет особой необходимости.
Примитивно что?
Кстати, метаквоты и так балуют пользователей языковыми возможностями терминала, к примеру сейчас есть чешский, польский, узбекский и ещё ряд, хотя народ там вполне хорошо владеет русским языком - проверено, и для них переводить с русского нет особой необходимости.
Меня интересует мнение ответственньiх сотрудников MetaQuotes за локализацию MT4 (PC) на другие язьiки.
Тоже не понимаю, если человек пишет в русскоязычной части форума, значит не испытывает проблем с русским языком и его понимает, то какая необходимость менять язык в терминале, на котором умеешь читать и писать.
Другое дело когда программа на китайском языке, тогда да, трудности использования будут первое время, хотя со временем можно привыкнуть, но всё-же для русскоязычного сегмента его лучше перевести или сразу на русский, или на английский.
Перевод как правило осуществляется с одного языка на другой между собой не похожих, к примеру немецкий и испанский, английский и арабский.
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