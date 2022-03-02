Майнер Биткоин - страница 99
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какой-то набор слов, но да ладно
Memento mori Это как понимать Разъясните пожалуйста.
***
Я к чему, к тому что биткоин и 100000$ будит стоить. Если глянуть с фундаментальной точки зрения и отбросить всякий там графический технический анализ.
В соотношении к определенной валюте вполне вероятно. Ни кто ведь не отменяет факта что зеленый опять может считаться второсортной валютой, как это было до первой мировой ;)
Все гораздо проще.
"За 20 лет либо ишак помрет, либо падишах, либо сам Ходжа".
Все эти прогнозы на много лет вперед, как правило, основываются именно на этом факте.
!!!
интересная особенность этой ветки:
биткоин растет - пишут посты, падает - не пишут
интересная особенность этой ветки:
биткоин растет - пишут посты, падает - не пишут
Никаких особенностей не вижу.
Просто те кто интересуется криптой так или иначе вложились в нее.
Если падает то и писать неочём, если растет хочется похвастаться своими достижениями.
p.s. вот еще что заметил, как prostotrader пишет о своих достижениях - так видеокарты в магазинах заканчиваются ))
Никаких особенностей не вижу.
Просто те кто интересуется криптой так или иначе вложились в нее.
Если падает то и писать неочём, если растет хочется похвастаться своими достижениями.
p.s. вот еще что заметил, как prostotrader пишет о своих достижениях - так видеокарты в магазинах заканчиваются ))
Никаких особенностей не вижу.
Просто те кто интересуется криптой так или иначе вложились в нее.
Если падает то и писать неочём, если растет хочется похвастаться своими достижениями.
p.s. вот еще что заметил, как prostotrader пишет о своих достижениях - так видеокарты в магазинах заканчиваются ))
читаю я
золотая лихорадка
рига за ригой
так и не окупиться совсем
счас асик появился (bitman antminer a3, как то так), окупаемость 2 недели....
врут небось
чтоб никто не потерял - битку в 20 раз падать, т.е до 500 за год...
интересная особенность этой ветки:
биткоин растет - пишут посты, падает - не пишут
это давно уже подмечено )
чем больше информационный фон о крипте, тем ближе начало слива.
на пике человек в эйфории, он счастлив и готов кричать об этом )
на дампе, он доже счастлив, если вышел на пике
и теперь главное вовремя поймать начало роста )
вот к примеру падающий эфир поймал и перепродал )