Майнер Биткоин - страница 96
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Ну видно-же что снег паттайел.
Вот и закончился месяц работы фермы (3 рига) на полной мощности.
Прибыль за месяц, указана БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА (210 - 220$)
...
Итого за два месяца заработано, с учетом электричества: 6 758$ или 112$ в день, что со средним курсом равно: 112*58.0 = 6500 руб./день. При вложениях 1 243 000 окупаемость составляет где-то 180 дней или ровно полгода. Отличная доходность однако!
Не верю, в Паттайя сейчас +29.
Ы-ы-ы-ы. Это тонкий троллинг.
Мой советник за последнюю неделю сделал +24,8%, с затратами на электричество 20 руб. А я в это время и в настоящий момент загораю в Паттайя.
Отлично!
Выслать деньги на обратный билет?
Мой советник за последнюю неделю сделал +24,8%, с затратами на электричество 20 руб. А я в это время и в настоящий момент загораю в Паттайя.
А как сочетается советник и затраты на электроэнергию?
А как сочетается советник и затраты на электроэнергию?
Отлично!
Выслать деньги на обратный билет?
Билеты куплены, а вот как сработает сова на следущей неделе без оптимизации - надо посмотреть?
Нет, не надо. Очередной бред.
Для Вас (ВСЕЗНАЙКА, Обладатель Грааля)
Потребление 1080 Ti (без учёта райзеров и БЕЗ разгона)
VPS не пока не использую, вкпючил ноут и роутер через UPS. Про затраты пошутил.
Нет не надо. Очередной бред.
Для Вас (ВСЕЗНАЙКА, Обладатель Грааля)
Потребление 1080 Ti (без учёта райзеров и БЕЗ разгона)