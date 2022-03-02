Майнер Биткоин - страница 96

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Alexandr Murzin:

Ну видно-же что снег паттайел.

Аааа, теперь понял!
 
prostotrader:

Вот и закончился месяц работы фермы (3 рига) на полной мощности.

Прибыль за месяц, указана БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА (210 - 220$)

...

Итого за два месяца заработано, с учетом электричества: 6 758$ или 112$ в день, что со средним курсом равно: 112*58.0 = 6500 руб./день. При вложениях 1 243 000 окупаемость составляет где-то 180 дней или ровно полгода. Отличная доходность однако!

 
Igor Chemodanov:
Не  верю, в Паттайя сейчас +29.

Ы-ы-ы-ы. Это тонкий троллинг.

 
Igor Chemodanov:
Мой советник за последнюю неделю сделал +24,8%, с затратами на электричество 20 руб. А я в это время и в настоящий момент загораю в Паттайя.

Отлично!

Выслать деньги на обратный билет?

 
Igor Chemodanov:
Мой советник за последнюю неделю сделал +24,8%, с затратами на электричество 20 руб. А я в это время и в настоящий момент загораю в Паттайя.

А как сочетается советник и затраты на электроэнергию?  

 
Speculator:

А как сочетается советник и затраты на электроэнергию?  

VPS не пока не использую, вкпючил ноут и роутер через UPS. Про затраты пошутил.
О майниге: GTX 1080ti отбивается за 3 месяца, и потребление у ней 180 Вт асего.
 
prostotrader:

Отлично!

Выслать деньги на обратный билет?

Билеты куплены, а вот как сработает сова на следущей неделе без оптимизации - надо посмотреть.
 
Igor Chemodanov:
Билеты куплены, а вот как сработает сова на следущей неделе без оптимизации - надо посмотреть?

Нет, не надо. Очередной бред.

Для Вас (ВСЕЗНАЙКА, Обладатель Грааля)

Потребление 1080 Ti (без учёта райзеров и БЕЗ разгона)


 
Igor Chemodanov:
VPS не пока не использую, вкпючил ноут и роутер через UPS. Про затраты пошутил.
О майниге: GTX 1080ti отбивается за 3 месяца, и потребление у ней 180 Вт асего.
И всё таки расход энергии берётся от блока питания или их (количестве). Одна GTX 1080ti нечего не майнит  
 
prostotrader:

Нет не надо. Очередной бред.

Для Вас (ВСЕЗНАЙКА, Обладатель Грааля)

Потребление 1080 Ti (без учёта райзеров и БЕЗ разгона)


Пусть так, сравните с 1070.
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