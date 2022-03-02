Майнер Биткоин - страница 97

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Speculator:
И всё таки расход энергии берётся от блока питания или их (количестве). Одна GTX 1080ti нечего не майнит  
Ихмо эта плата наиболее подходящая на данное время.
Пошел спать, местное время 1:50.

 
Igor Chemodanov:
Ихмо эта плата наиболее подходящая на данное время.
Пошел спать, местное время 1:50.


Сколько штук их надо чтоб нормально майнить 50?

 

Но не кто так и не сказал как рождается новый биткойн?


 

История


Хорошо что не купил биткоин!!!

Майнер Биткоин
Майнер Биткоин
  • 2018.01.12
  • www.mql5.com
Привет! Допустим, я приобрёл MINING RIGS 500 NVIDIA - ROI EXPERT RIGS (500MH/S) и начал получать Биткоины. Возникоют следующие вопросы: 1...
 
Speculator:

Сколько штук их надо чтоб нормально майнить 50?

$5,78/день со штуки - 9 шт.=$52 при текущем курсе.
9×60 000₽=540 000 ₽
 
Igor Chemodanov:
$5,78/день со штуки - 9 шт.=$52 при текущем курсе.

Подозреваю, что вы не знаете, что есть майнинг!

 
Speculator:

Подозреваю, что вы не знаете, что есть майнинг!

https://www.nicehash.com/profitability-calculator
 
Igor Chemodanov:
https://www.nicehash.com/profitability-calculator

Он даёт примерный расчет в случаи благоприятного исхода. А Вы уверены, что он будет благоприятным? 

 
Speculator:

Он даёт примерный расчет в случаи благоприятного исхода. А Вы уверены, что он будет благоприятным? 

Да, зависит и от времени суток, и от реальной скорости инета, и др. Все это ерунда в сравнении с падающим курсом биткоина.
 
Igor Chemodanov:
Да, зависит и от времени суток, и от реальной скорости инета, и др. Все это ерунда в сравнении с падающим куром биткоина.

Платой Вам будет Вами же добытый биткоин. Я верно понимаю или нет? 

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