Майнер Биткоин - страница 97
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И всё таки расход энергии берётся от блока питания или их (количестве). Одна GTX 1080ti нечего не майнит
Ихмо эта плата наиболее подходящая на данное время.
Сколько штук их надо чтоб нормально майнить 50?
Но не кто так и не сказал как рождается новый биткойн?
История
Хорошо что не купил биткоин!!!
Сколько штук их надо чтоб нормально майнить 50?
9×60 000₽=540 000 ₽
www.nicehash.com/profitability-calculator
$5,78/день со штуки - 9 шт.=$52 при текущем курсе.
Подозреваю, что вы не знаете, что есть майнинг!
Подозреваю, что вы не знаете, что есть майнинг!
https://www.nicehash.com/profitability-calculator
Он даёт примерный расчет в случаи благоприятного исхода. А Вы уверены, что он будет благоприятным?
Он даёт примерный расчет в случаи благоприятного исхода. А Вы уверены, что он будет благоприятным?
Да, зависит и от времени суток, и от реальной скорости инета, и др. Все это ерунда в сравнении с падающим куром биткоина.
Платой Вам будет Вами же добытый биткоин. Я верно понимаю или нет?