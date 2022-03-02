Майнер Биткоин - страница 106

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Speculator:

Купил сотую часть биткоина... Майнерам в помощь!

Поздравляю! Спасибо :) Рынок ЖИВЁТ!

Добавлено

Я бы сделал не так.

Закупил бы "мусорные" монетки и ждал бы,

пока какая-нибудь "выстрелит".

Например, как PTY

Добавлено

Купив PTY за 10$, сейчас, получили БЫ .... (см. таблицу) :)

 
Speculator:

Купил сотую часть биткоина... Майнерам в помощь!

трезвый?

Грохнется биток и чо, кому помог?

Расскажи потом - как битками расплачивался...
 
Renat Akhtyamov:

дык я и спрашивал


потому что доходность намного выше

и все таки как?

  http://whattomine.com

  там, в самом низу искомый вами алгоритм

WhatToMine - Crypto coins mining profit calculator compared to Ethereum
WhatToMine - Crypto coins mining profit calculator compared to Ethereum
  • whattomine.com
Name(Tag) Algorithm Block Time Block Reward Last Block Market Cap Volume Rev. BTC Rev. 24h Rev. $ Profit Profitability Current | 24h 3 days | 7 days Last update at 2018-02-03 18:45:12 UTC
 

Speculator:

Ведь майнинг не закончен...       

что незаконного в преобразовании данных(хешировании)?

 
Alexandr Bryzgalov:

что незаконного в преобразовании данных(хешировании)?

Не закончен
 
Speculator:
Не закончен

ох, третий час ночи был, почти спал )

извиняюсь

 

"Блуждая" по пулам в поисках наибольшей доходности, набрёл на SOLO mining пул.

Изучая статистику увидел следующее

Человек начал майнить на этом пуле одновременно со мной (11/24/2017, 11:39:44 PM была первая ему двойная выалата 25,00 ZCL)

А всего он заработал (по сегодняшнему курсу на сегодняшний день)

ZCL*BTC*USD = 566.375 * 0.01144 * 8200 = 53130,506$

 Правда у него оборудование в 4 раза мощнее, но это всё-равно в два раза больше, если привести его мощность к моей.

ОЧЕНЬ важно ЧТО и ГДЕ майнить.

Воодушеаившись этим примером, я тоже решил помайнить на этом пуле (ZClassic).

Продолжение следует...

 
Подозреваю что некоторые валюты с вашими ригами можно майнить в соло режиме. Если собрать в локальный пул
 
Комбинатор:
Подозреваю что некоторые валюты с вашими ригами можно майнить в соло режиме. Если собрать в локальный пул

Я засомневался, и решил "пробить" этот супердоходный ZCL адрес и вот что там:


 
prostotrader:

Я засомневался, и решил "пробить" этот супердоходный ZCL адрес и вот что там:


Какой-то наверное кривой "Explorer"?

Zclassic Mainnet Insight
  • zcl-explorer.com
Zclassic Insight. View detailed information on all testnet zclassic transactions and block. {{ $root.title + $root.titleDetail }}
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