Майнер Биткоин - страница 106
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Купил сотую часть биткоина... Майнерам в помощь!
Поздравляю! Спасибо :) Рынок ЖИВЁТ!
Добавлено
Я бы сделал не так.
Закупил бы "мусорные" монетки и ждал бы,
пока какая-нибудь "выстрелит".
Например, как PTY
Добавлено
Купив PTY за 10$, сейчас, получили БЫ .... (см. таблицу) :)
Купил сотую часть биткоина... Майнерам в помощь!
трезвый?
Грохнется биток и чо, кому помог?Расскажи потом - как битками расплачивался...
дык я и спрашивал
потому что доходность намного вышеи все таки как?
http://whattomine.com
там, в самом низу искомый вами алгоритм
Speculator:
Ведь майнинг не закончен...
что незаконного в преобразовании данных(хешировании)?
что незаконного в преобразовании данных(хешировании)?
Не закончен
ох, третий час ночи был, почти спал )
извиняюсь
"Блуждая" по пулам в поисках наибольшей доходности, набрёл на SOLO mining пул.
Изучая статистику увидел следующее
Человек начал майнить на этом пуле одновременно со мной (11/24/2017, 11:39:44 PM была первая ему двойная выалата 25,00 ZCL)
А всего он заработал (по сегодняшнему курсу на сегодняшний день)
ZCL*BTC*USD = 566.375 * 0.01144 * 8200 = 53130,506$
Правда у него оборудование в 4 раза мощнее, но это всё-равно в два раза больше, если привести его мощность к моей.
ОЧЕНЬ важно ЧТО и ГДЕ майнить.
Воодушеаившись этим примером, я тоже решил помайнить на этом пуле (ZClassic).
Продолжение следует...
Подозреваю что некоторые валюты с вашими ригами можно майнить в соло режиме. Если собрать в локальный пул
Я засомневался, и решил "пробить" этот супердоходный ZCL адрес и вот что там:
Я засомневался, и решил "пробить" этот супердоходный ZCL адрес и вот что там:
Какой-то наверное кривой "Explorer"?