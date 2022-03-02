Майнер Биткоин - страница 103
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не алгоритм усложняется, а поиск красивого хеша.
Не поиск красивого, а быстрота объявления нового хеша.
ок.
а как запустить майниг по алгоритму blake2b?
просто я помню как Вы писали о том, что собираете риги на последних моделях видеокарт только потому, что алгоритм со временем усложняется
Неужели Вы думаете, что возможно всё знать про все алгоритмы?
Для того чтобы майнить монету, нужно, сначала, посмотреть где её можно обменять.
И, когда Вы нашли такой обменник (Биржу), тогда нужно смотреть в Интернете как её майнить.
1. Какой должен быть кошелёк.
2. Подходящее ПО для Ваших карт (процессора, Айсика).
Я не интересовался blake2b, и врятли буду.
Не поиск красивого, а быстрота объявления нового хеша.
там есть требования к хешу,
но и правильно сказали, кто быстрее найдет хэш удовлетворяющий определенным требованиям
неее, рано, от 5-6 пойдем
и то не факт
5к-
На чем гадали, на кофейной гуще, или карты ТОРО использовали, а может еще что???
Оно конечно, надежда умирает последней. Но на графике крипты, делать прогнозы это гиблое дело...
На чем гадали, на кофейной гуще, или карты ТОРО использовали, а может еще что???
Оно конечно, надежда умирает последней. Но на графике крипты, делать прогнозы это гиблое дело...
Есть и такие кони)
Чтобы определиться - до куда падет биток, сначала бы понять почему он падает
я склоняюсь к тому что до нуля
скорее всего потому что он неудобен и по просту не конкуррент существующим валютам как средство для платежей
Как не странно - комиссии все равно есть, децентрализация исчезнет.