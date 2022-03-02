Майнер Биткоин - страница 102
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а если майнить по алгоритму
Blake(2b)?
http://cryptoage.com/ru/801-nicehash-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83-siacoin-sc.html
SiaCoin (SC)
У этого алгоритма, сейчас, самая низкая профитность
У этого алгоритма, сейчас, самая низкая профитность
это Blake2s
или без разницы?
это Blake2s
или без разницы?
У NiceHash нет blake2b, есть blake2s
NiceHash тестирует комп и майнит с наиболее выгодными для железа алгоритмами.
NiceHash тестирует комп и майнит с наиболее выгодными для железа алгоритмами.
А какие алгоритмы майнинга существуют и в чем их различия?
задача-то простая найти красивый хеш блока(имелось ввиду алгоритм поиска не сильно сложный, почти разобрался)
А какие алгоритмы майнинга существуют и в чем их различия?
задача-то простая найти красивый хеш блока(имелось ввиду алгоритм поиска не сильно сложный, почти разобрался)
Поставьте NiceHash, можете самостоятельно выбать любой алгоритм, но предложенные автоматически после теста наиболее проиводительные в части добычи прибыли. NiceHash будет считать блоки криптовалют, приносящих наибольшую прибыль с имеющимся железом, но оплата производится в биткоинах.
NiceHash - сервис по сдачи/найму мощностей в аренду. Соответственно минусом является то, что прибыль будет всегда меньше, чем при условии самостоятельного майненга конкретной монеты. Однако, плюсом является то, что переключение между алгоритмами происходит быстро, что обеспечивает наивыгоднейшую продажу мощностей в моменте, а это существенный плюс, если мощности недостаточны, и если поиск блока растягивается на много раундов. В общем, если нет времени и желания следить за курсами монет, то NiceHash наиболее выгодный вариант.
Если кому-то ещё интересен майнинг, то можно (достаточно бюджетно)
купить в REGARD.RU компьютер для майнинга. Регард, сейчас, не продаёт видеокарты отдельно,
только при сборке компьютера, по очень лояльной цене.
НО, майнить можно будет только на NiceHash (идеально для майнинга на процессоре).
Компьютер сконфигурирован с расчётом майнинга на
процессоре AMD Ryzen 7 1800X (немного лучше, чем в ТОП-5) и 2-х видеокартах 1080 Ti
Расчётная прибыльность мининга составит 7,5$ (1,5 - процессор, 6 - 2 карты)
Последующая продажа такого компа, как мне думается, не составит большого труда,
т.к сам копьютер достаточно мощный и подойдёт для широкого круга пользователей.
ВНИМАНИЕ! Данные материалы предоставлены ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для ИНФОРМАЦИИ, и НИКАКОЙ
рекламы, и проч. не несут.
Добавлено
БП, конечно, можно заменить на более бюджетный, но т.к майнинг идёт 24/7/365, покупать БП без
сертификата надёжности - опасно.
(на момент конфигурации компа в Регард, небыло другого блока, вполне подойдёт с сертификатом bronze, но ни в коем
случае менее 750 Вт)
Добавлено
Калькулятор прибыльности NiceHash
Добавлено
К сожалению, не все могут этим воспользоваться, т.к Регард осуществляет доставку только
по Москве и МО в пределах 40 км.
У NiceHash нет blake2b, есть blake2s
ок.
а как запустить майниг по алгоритму blake2b?
просто я помню как Вы писали о том, что собираете риги на последних моделях видеокарт только потому, что алгоритм со временем усложняется