Майнер Биткоин - страница 104
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Когда деньги бесконтрольно печатаются (майнятся), наступает инфляция и они обесцениваются. Похоже началось.
Майнеры по всему миру майнят монеты безостановочно в поте лица, а куда их девать. Всё. Конец фильма.
На чем гадали, на кофейной гуще, или карты ТОРО использовали, а может еще что???
Оно конечно, надежда умирает последней. Но на графике крипты, делать прогнозы это гиблое дело...
Когда деньги бесконтрольно печатаются (майнятся), наступает инфляция и они обесцениваются. Похоже началось.
С начало надо разобраться на чём основана токая цена! А сколько заработано, кем то? И какой потенциал заработка,в будущем?
То есть, здесь нужно рассматривать фундаментальный фактор! Ведь майнинг не закончен...
Майнеры по всему миру майнят монеты безостановочно в поте лица, а куда их девать. Всё. Конец фильма.
Это и есть, смысл. Нет майнера, нет денег. Ведь по задумке майнеры и есть добытчики крипто!
С начало надо разобраться на чём основана токая цена! А сколько заработано, кем то? И какой потенциал заработка,в будущем?
То есть, здесь нужно рассматривать фундаментальный фактор! Ведь майнинг не закончен...
Это и есть, смысл. Нет майнера, нет денег. Ведь по задумке майнеры и есть добытчики крипто!
Нет переводов, нет создания новых блоков, нет прибыли от майнинга. Майнер это бурлак получающий небольшой процент от транзакций, если повезет поймать новый блок.
Нет переводов, нет создания новых блоков, нет прибыли от майнинга. Майнер это бурлак получающий небольшой процент от транзакций, если повезет поймать новый блок.
А что, уже все отказались, от крипто идеи?
А что, уже все отказались, от крипто идеи?
Если транзакций станет хотя бы в 5 раз больше, этой идее придет кердык
Напрмер, у тебя найдется 1 террабайт свободного места на SSD для создания полного узла биткоина?
Я думаю что нет
А вот на каком либо сервере - найдется
Т.е. децентрализация, как основная идея криптовалюты, которая принадлежит людям, а не банкам уже под угрозой. Соответственно майнинг запретят.
Плюсом к этому - комиссии уже на лицо
Вопрос - что нам, обычным людям (не майнерам) хорошего дает крипта???
Отвечу - нифига хорошего, сплошной геморрой и оччень медленные денежные расчеты.Нет спроса на крипту, не станет предложения.
Если транзакций станет хотя бы в 5 раз больше, этой идее придет кердык
Напрмер, у тебя найдется 1 террабайт свободного места на SSD для создания полного узла биткоина?
Я думаю что нет
А вот на каком либо сервере - найдется
Т.е. децентрализация, как основная идея криптовалюты, которая принадлежит людям, а не банкам уже под угрозой. Соответственно майнинг запретят.
Плюсом к этому - комиссии уже на лицо
Гнев неправедный, похоть, жадность, заблуждение, вожделение, жестокость, ропот, тщеславие, уныние, влечение, зависть, отвращение, распутство, желание чужого, угнетение,
злость — вот пороки Детей Человеческих
Вопрос - что нам, обычным людям (не майнерам) хорошего дает крипта???
Отвечу - нифига хорошего, сплошной геморрой и оччень медленные денежные расчеты.Нет спроса на крипту, не станет предложения.
Но великий достаток отуманит головы вождей. Великая Лень и желание чужого захватит разум их. И начнут они лгать Богам и людям, и станут жить по своим законам,
нарушая Заветы Бога-Творца Единого. И будут использовать Силу Стихий для достижения своих целей...
Гнев неправедный, похоть, жадность, заблуждение, вожделение, жестокость, ропот, тщеславие, уныние, влечение, зависть, отвращение, распутство, желание чужого, угнетение,
злость — вот пороки Детей Человеческих
Но великий достаток отуманит головы вождей. Великая Лень и желание чужого захватит разум их. И начнут они лгать Богам и людям, и станут жить по своим законам,
нарушая Заветы Бога-Творца Единого. И будут использовать Силу Стихий для достижения своих целей...
А теперь пожалуйста после всех этих ваших бла-бла-бла, приведите основания которые вы использовали для вашего анализа. Вроде ни чего сверх естественного ни кто у вас не просит. Есть прогноз, хотелось бы увидать на анализе чего он основан.