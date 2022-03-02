Майнер Биткоин - страница 104

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Когда деньги бесконтрольно печатаются (майнятся), наступает инфляция и они обесцениваются. Похоже началось.

Майнеры по всему миру майнят монеты безостановочно в поте лица, а куда их девать. Всё. Конец фильма.

 
Konstantin Nikitin:

На чем гадали, на кофейной гуще, или карты ТОРО использовали, а может еще что???

Оно конечно, надежда умирает последней. Но на графике крипты, делать прогнозы это гиблое дело...

 
Alexandr Murzin:
Когда деньги бесконтрольно печатаются (майнятся), наступает инфляция и они обесцениваются. Похоже началось.

С начало надо разобраться на чём основана токая цена! А сколько заработано, кем то? И какой потенциал заработка,в будущем?

То есть, здесь нужно рассматривать фундаментальный фактор! Ведь майнинг не закончен...       

 
Alexandr Murzin:


Майнеры по всему миру майнят монеты безостановочно в поте лица, а куда их девать. Всё. Конец фильма.

Это и есть, смысл. Нет майнера, нет денег. Ведь по задумке майнеры и есть добытчики крипто!

 
Speculator:

С начало надо разобраться на чём основана токая цена! А сколько заработано, кем то? И какой потенциал заработка,в будущем?

То есть, здесь нужно рассматривать фундаментальный фактор! Ведь майнинг не закончен...       

Speculator:

Это и есть, смысл. Нет майнера, нет денег. Ведь по задумке майнеры и есть добытчики крипто!

Нет переводов, нет создания новых блоков, нет прибыли от майнинга. Майнер это бурлак получающий небольшой процент от транзакций, если повезет поймать новый блок.

 
Konstantin Nikitin:

Нет переводов, нет создания новых блоков, нет прибыли от майнинга. Майнер это бурлак получающий небольшой процент от транзакций, если повезет поймать новый блок.

А что, уже все отказались, от крипто идеи?

 
Speculator:

А что, уже все отказались, от крипто идеи?

Если транзакций станет хотя бы в 5 раз больше, этой идее придет кердык

Напрмер, у тебя найдется 1 террабайт свободного места на SSD для создания полного узла биткоина?

Я думаю что нет

А вот на каком либо сервере - найдется

Т.е. децентрализация, как основная идея криптовалюты, которая принадлежит людям, а не банкам уже под угрозой.  Соответственно майнинг запретят.

Плюсом к этому - комиссии уже на лицо

Вопрос - что нам, обычным людям (не майнерам) хорошего дает крипта???

Отвечу - нифига хорошего, сплошной геморрой и оччень медленные денежные расчеты.

Нет спроса на крипту, не станет предложения.
 
Renat Akhtyamov:

Если транзакций станет хотя бы в 5 раз больше, этой идее придет кердык

Напрмер, у тебя найдется 1 террабайт свободного места на SSD для создания полного узла биткоина?

Я думаю что нет

А вот на каком либо сервере - найдется

Т.е. децентрализация, как основная идея криптовалюты, которая принадлежит людям, а не банкам уже под угрозой.  Соответственно майнинг запретят.

Плюсом к этому - комиссии уже на лицо

Гнев неправедный, похоть, жадность, заблуждение, вожделение, жестокость, ропот, тщеславие, уныние, влечение, зависть, отвращение, распутство, желание чужого, угнетение,

злость — вот пороки Детей Человеческих

 
Renat Akhtyamov:


Вопрос - что нам, обычным людям (не майнерам) хорошего дает крипта???

Отвечу - нифига хорошего, сплошной геморрой и оччень медленные денежные расчеты.

Нет спроса на крипту, не станет предложения.

Но великий достаток отуманит головы вождей. Великая Лень и желание чужого захватит разум их. И начнут они лгать Богам и людям, и станут жить по своим законам, 

нарушая Заветы  Бога-Творца Единого. И будут использовать Силу Стихий  для достижения своих целей... 

 
Speculator:

Гнев неправедный, похоть, жадность, заблуждение, вожделение, жестокость, ропот, тщеславие, уныние, влечение, зависть, отвращение, распутство, желание чужого, угнетение,

злость — вот пороки Детей Человеческих

Speculator:

Но великий достаток отуманит головы вождей. Великая Лень и желание чужого захватит разум их. И начнут они лгать Богам и людям, и станут жить по своим законам, 

нарушая Заветы  Бога-Творца Единого. И будут использовать Силу Стихий  для достижения своих целей... 

А теперь пожалуйста после всех этих ваших бла-бла-бла, приведите основания которые вы использовали для вашего анализа. Вроде ни чего сверх естественного ни кто у вас не просит. Есть прогноз, хотелось бы увидать на анализе чего он основан.

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