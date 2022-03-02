Майнер Биткоин - страница 46
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Ренат, а зачем его майнить если импульс ловить можно и трейдить роботами ?
как бот поживает, депо живое?
а если майнишь, то только в плюс...
https://rucoin.net/alfa-bank-blockchain/
Скоро Битки можно будет напрямую на рубли менять :)
Добавлено
И ММВБ планирует "подтянуться" :)
https://rucoin.net/moskovskaya-fondovaya-birzha/
https://rucoin.net/alfa-bank-blockchain/
Скоро Битки можно будет напрямую на рубли менять :)
Добавлено
И ММВБ планирует "подтянуться" :)
https://rucoin.net/moskovskaya-fondovaya-birzha/
Куда он подтянулся? Блокчейн - просто технология.
Это как сказать, что раз сельское хозяйство использует аммиачную селитру, оно подтянулось к террористам. (Селитра используется также во взрывчатке, кто не в курсе)
Привожу стоимость второго рига, но ещё не определился точно с конфигурацией.
То ли 7 x 1070 Ti, то ли 5 x 1070 Ti + 3 x RX Vega 64, ссответственно от конфигурации
будет зависить выбор Бл. питания, а пока приблизительная цена на 7 х 1070Ti
(склоняюсь к этой конфигурации, потому что никак не могу получить точную инфу по Vega 64)
Привожу стоимость второго рига, но ещё не определился точно с конфигурацией.
То ли 7 x 1070 Ti, то ли 5 x 1070 Ti + 3 x RX Vega 64, ссответственно от конфигурации
будет зависить выбор Бл. питания, а пока приблизительная цена на 7 х 1070Ti
(склоняюсь к этой конфигурации, потому что никак не могу получить точную инфу по Vega 64)
Правильных пацанов не запугать ))
Правильных пацанов не запугать ))
)))
--------
Биток рухнул, не страшно что до нуля упадет и 14к зелени на ветер?
)))
--------
Биток рухнул, не страшно что до нуля упадет и 14к зелени на ветер?
Ну, он пока не рухнул, возможно, была коррекция после такого экстра-взлета. Пока голова-плечи говорят в сторону роста. Хотя...настолько спекулятивный инструмент, трудно прогнозировать.
Биток не рухнул, пока всё норм. Просто какой-нибудь Ротшильд инвестируется. Сейчас цену понизит, накупит подешёвке, и вернёт её на место :)
Привожу стоимость второго рига, но ещё не определился точно с конфигурацией.
То ли 7 x 1070 Ti, то ли 5 x 1070 Ti + 3 x RX Vega 64, ссответственно от конфигурации
будет зависить выбор Бл. питания, а пока приблизительная цена на 7 х 1070Ti
(склоняюсь к этой конфигурации, потому что никак не могу получить точную инфу по Vega 64)
Кстати, Вы не майните, а продаете мощности своего оборудования.
Причем, в первые дни NiceHash плотит больше, а потом в 1,5 раза почти меньше..
Кстати, Вы не майните, а продаете мощности своего оборудования.
Причем, в первые дни NiceHash плотит больше, а потом в 1,5 раза почти меньше..
а что значит майнить по кошерному?