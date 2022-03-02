Майнер Биткоин - страница 46

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Vladimir Zubov:

Ренат, а зачем его майнить если импульс ловить можно и трейдить роботами ?

как бот поживает, депо живое?

а если майнишь, то только в плюс...

 

https://rucoin.net/alfa-bank-blockchain/

Скоро Битки можно будет напрямую на рубли менять :)

Добавлено

И ММВБ планирует "подтянуться" :)

https://rucoin.net/moskovskaya-fondovaya-birzha/

Первый российский межбанковский платеж с использованием блокчейна завершился успешно - RuCoin
Первый российский межбанковский платеж с использованием блокчейна завершился успешно - RuCoin
  • 2017.11.29
  • rucoin.net
Два крупнейших российских банка, государственный Сбербанк и частный Альфа-банк осуществили первую платежную операцию с использованием блокчейна. В процессе проведения первой платежной транзакции на сумму 1 млн рублей была протестирована технология распределенных цепей, на основе которой и создана платежная система. Об этом сообщило издание...
 
prostotrader:

https://rucoin.net/alfa-bank-blockchain/

Скоро Битки можно будет напрямую на рубли менять :)

Добавлено

И ММВБ планирует "подтянуться" :)

https://rucoin.net/moskovskaya-fondovaya-birzha/


Куда он подтянулся? Блокчейн - просто технология.  

Это как сказать, что раз сельское хозяйство использует аммиачную селитру, оно подтянулось к террористам. (Селитра используется также во взрывчатке, кто не в курсе)

 

Привожу стоимость второго рига, но ещё не определился точно с конфигурацией.

То ли 7 x 1070 Ti, то ли 5 x 1070 Ti + 3 x RX Vega 64, ссответственно от конфигурации

будет зависить выбор Бл. питания, а пока приблизительная цена на 7 х 1070Ti

(склоняюсь к этой конфигурации, потому что никак не могу получить точную инфу по Vega 64)


 
prostotrader:

Привожу стоимость второго рига, но ещё не определился точно с конфигурацией.

То ли 7 x 1070 Ti, то ли 5 x 1070 Ti + 3 x RX Vega 64, ссответственно от конфигурации

будет зависить выбор Бл. питания, а пока приблизительная цена на 7 х 1070Ti

(склоняюсь к этой конфигурации, потому что никак не могу получить точную инфу по Vega 64)



Правильных пацанов не запугать ))

 
Alexey Volchanskiy:

Правильных пацанов не запугать ))

)))

--------

Биток рухнул, не страшно что до нуля упадет и 14к зелени на ветер?

 
Renat Akhtyamov:

)))

--------

Биток рухнул, не страшно что до нуля упадет и 14к зелени на ветер?


Ну, он пока не рухнул, возможно, была коррекция после такого экстра-взлета. Пока голова-плечи говорят в сторону роста. Хотя...настолько спекулятивный инструмент, трудно прогнозировать.

 

Биток не рухнул, пока всё норм. Просто какой-нибудь Ротшильд инвестируется. Сейчас цену понизит, накупит подешёвке, и вернёт её на место :)

 
prostotrader:

Привожу стоимость второго рига, но ещё не определился точно с конфигурацией.

То ли 7 x 1070 Ti, то ли 5 x 1070 Ti + 3 x RX Vega 64, ссответственно от конфигурации

будет зависить выбор Бл. питания, а пока приблизительная цена на 7 х 1070Ti

(склоняюсь к этой конфигурации, потому что никак не могу получить точную инфу по Vega 64)


Кстати, Вы не майните, а продаете мощности своего оборудования.

Причем, в первые дни NiceHash плотит больше, а потом в 1,5 раза почти меньше..

 
Renat Akhtyamov:

Кстати, Вы не майните, а продаете мощности своего оборудования.

Причем, в первые дни NiceHash плотит больше, а потом в 1,5 раза почти меньше..


а что значит майнить по кошерному?

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