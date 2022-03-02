Майнер Биткоин - страница 98
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Платой Вам будет Вами же добытый биткоин. Я верно понимаю или нет?
В том-то и дело: плачу' сейчас за оборудование и электричество, получаю потом, когда курс ниже. Знаю чела, который майнил пару лет назад и сбыл в прошлом году почти на пике - вот это удача, но повторится ли она?
Вы оборудование в кредит взяли?
Вы оборудование в кредит взяли?
Вы оборудование в кредит взяли?
метод ментальной экстраполяции (работает лучше чем арима)
там циклы идут по нарастающей и повторяюся с каким-то периодом*множитель (м.б. по фибоначчи), следующий этап пузыря можно было бы ожидать как раз только лет через 10, по такой логике. Это если предположить долгую жизнь битка, которая, судя по всему, будет,т.к. много ресурсов уже вложено.
По прогнозам 1960 года с 1980 года мы живем при коммунизме.
Memento mori Это как понимать Разъясните пожалуйста.
метод ментальной экстраполяции (работает лучше чем арима)
там циклы идут по нарастающей и повторяюся с каким-то периодом*множитель (м.б. по фибоначчи), следующий этап пузыря можно было бы ожидать как раз только лет через 10, по такой логике. Это если предположить долгую жизнь битка, которая, судя по всему, будет,т.к. много ресурсов уже вложено.
Я как понимаю, современная, буржуазная, экономика вся держится на пузыре.
Я как понимаю, современная, буржуазная, экономика вся держится на пузыре.
не только, это процессы самоорганизации.. вся вселенная держится на пузыре большого взрыва
иногда закономерности этих процессов видны на графиках
другим словом, все мы в большой беспонтовой матрице, из которой невозможно выбраться :)
но не буду оффтопить больше
не только, это процессы самоорганизации.. вся вселенная держится на пузыре большого взрыва
иногда закономерности этих процессов видны на графиках
другим словом, все мы в большой беспонтовой матрице, из которой невозможно выбраться :)
но не буду оффтопить больше
Наш мир это, навязывание лжи за истину, а истину за лож. Пример к сему утверждению, и есть биткоин, якобы биткоин, является естественным явлениям современности.
Наш мир это, навязывание лжи за истину, а истину за лож. Пример к сему утверждению, и есть биткоин, якобы биткоин, является естественным явлениям современности.
какой-то набор слов, но да ладно
По прогнозам 1960 года с 1980 года мы живем при коммунизме.
Все гораздо проще.
"За 20 лет либо ишак помрет, либо падишах, либо сам Ходжа".
Все эти прогнозы на много лет вперед, как правило, основываются именно на этом факте.