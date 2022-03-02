Майнер Биткоин - страница 105
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А теперь пожалуйста после всех этих ваших бла-бла-бла, приведите основания которые вы использовали для вашего анализа. Вроде ни чего сверх естественного ни кто у вас не просит. Есть прогноз, хотелось бы увидать на анализе чего он основан.
Уважаемые Форумчане!
Ветка называется "Майнер Биткоин", а не "Будут ли жить" или "Куда пойдёт курс" криптовалюты.
Какой смысл это обсуждать?
Как и на любом РЫНКЕ есть человек, который хочет продать, и если находится человек, который
хочет купить, то рынок живёт.
В майнинге САМОЕ главное то, что рынок ЖИВЁТ, а какой курс или куда он "пойдёт" - не важно!
А теперь пожалуйста после всех этих ваших бла-бла-бла, приведите основания которые вы использовали для вашего анализа. Вроде ни чего сверх естественного ни кто у вас не просит. Есть прогноз, хотелось бы увидать на анализе чего он основан.
Основываюсь на чистой спекуляции данного субъекта...
Основываюсь на чистой спекуляции данного субъекта...
Основывайтесь пожалуйста здесь
Уважаемые Форумчане!
Ветка называется "Майнер Биткоин", а не "Будут ли жить" или "Куда пойдёт курс" криптовалюты.
Какой смысл это обсуждать?
Как и на любом РЫНКЕ есть человек, который хочет продать, и если находится человек, который
хочет купить, то рынок живёт.
В майнинге САМОЕ главное то, что рынок ЖИВЁТ, а какой курс или куда он "пойдёт" - не важно!
дык я и спрашивал
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Майнер Биткоин
Renat Akhtyamov, 2018.02.02 16:57
ок.
а как запустить майниг по алгоритму blake2b?
просто я помню как Вы писали о том, что собираете риги на последних моделях видеокарт только потому, что алгоритм со временем усложняется
потому что доходность намного вышеи все таки как?
дык я и спрашивал
потому что доходность намного вышеи все таки как?
Я уже ответил Вам, что не важна доходность.
Майнить нужно то, что можно обменять на фиатную валюту.
Естественно с наибольшей доходностью.
Я уже ответил Вам, что не важна доходность.
Майнить нужно то, что можно обменять на фиатную валюту.
Естественно с наибольшей доходностью.
допустим 1 биткоин стоит 1 цент
майнить будете?А тут противоречие: Я уже ответил Вам, что не важна доходность./Естественно с наибольшей доходностью.
допустим 1 биткоин стоит 1 цент
майнить будете?
Ренат!
Вы уже давно в этой ветке, и если Вы всё читали, то не могли не заметить, что
я ПОДРОБНО всё описывал. Стоимость оборудования, где, на чем и сколько майнится.
Буду майнить, если 1 BTC = 0.01$, при условии, что моё оборудование и затраты
на его обслуживание будут МЕНЬШЕ прибыли.
Подробно объясню на примере (многие просто не понимают, что такое майнинг)
1. САМОЕ главное это то, чтобы рынок криптовалют просто СУЩЕСТВОВАЛ.
2. Я затратил на приобретение оборудования 21312,08$
Сегодня, в магазине, Вы и близко не купите такое же по ЭТОЙ цене (стоимость значительно выросла), следовательно,
с очень большой долей верятности я могу считать, что могу продать своё оборудование (собранное, настроенное и ОТЛИЧНО работающее с ГАРАНТИЕЙ еще 2 года и 9 месяцев)
по этой же цене.
Если я сегодня всё продам (в чём я нисколько не сомневаюсь за эти же деньги), то моя ЧИСТАЯ прибыль
составит то, что я намайнил с 27 октября 2017 г., т.е 7272,56$ (в рублях 411190,54 c учтённым электричеством )
Это, наминуточку, 120% годовых в долларах!
3. Через полгода (как я предполагаю) я верну вложенное, и тогда, моя прибыль будет исчисляться так:
Курс криптовалюты (НЕВАЖНО КАКОЙ КУРС) * кол-во намайненой валюты - расходы на электричество + остаточная стоимость моего оборудования (условно, для меня она будет равна "0")!
4. Учитывая то, что в криплоталюты вложены в прямом смысле - миллиарды долларов, а на сайте производителя видеокарт EVGA нет НИ ОДНОЙ 1080 Ti в свободной продаже,
у меня есть стойкое убеждение (но, конечно, могу и ошибаться), что я ещё не один год буду пользоваться своим мини-граальчиком.
Купил сотую часть биткоина... Майнерам в помощь!