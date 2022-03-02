Майнер Биткоин - страница 105

Новый комментарий
 
Konstantin Nikitin:

А теперь пожалуйста после всех этих ваших бла-бла-бла, приведите основания которые вы использовали для вашего анализа. Вроде ни чего сверх естественного ни кто у вас не просит. Есть прогноз, хотелось бы увидать на анализе чего он основан.

 

Уважаемые Форумчане!

Ветка называется "Майнер Биткоин", а не "Будут ли жить" или "Куда пойдёт курс" криптовалюты.

Какой смысл это обсуждать?

Как и на любом РЫНКЕ есть человек, который хочет продать, и если находится человек, который

хочет купить, то рынок живёт.

В майнинге САМОЕ главное то, что рынок ЖИВЁТ, а какой курс или куда он "пойдёт" - не важно!

 
Konstantin Nikitin:

А теперь пожалуйста после всех этих ваших бла-бла-бла, приведите основания которые вы использовали для вашего анализа. Вроде ни чего сверх естественного ни кто у вас не просит. Есть прогноз, хотелось бы увидать на анализе чего он основан.

Основываюсь на чистой спекуляции данного субъекта...  

 
Speculator:

Основываюсь на чистой спекуляции данного субъекта...  

Основывайтесь пожалуйста здесь

Биткоин и все с ним связанное. Место обитания криптоманьяков и их противников.
Биткоин и все с ним связанное. Место обитания криптоманьяков и их противников.
  • 2013.09.16
  • www.mql5.com
Общее обсуждение: Биткоин и все с ним связанное. Место обитания криптоманьяков и их противников.
 
prostotrader:

Уважаемые Форумчане!

Ветка называется "Майнер Биткоин", а не "Будут ли жить" или "Куда пойдёт курс" криптовалюты.

Какой смысл это обсуждать?

Как и на любом РЫНКЕ есть человек, который хочет продать, и если находится человек, который

хочет купить, то рынок живёт.

В майнинге САМОЕ главное то, что рынок ЖИВЁТ, а какой курс или куда он "пойдёт" - не важно!

дык я и спрашивал

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Майнер Биткоин

Renat Akhtyamov, 2018.02.02 16:57

ок.

а как запустить майниг по алгоритму blake2b?

просто я помню как Вы писали о том, что собираете риги на последних моделях видеокарт только потому, что алгоритм со временем усложняется


потому что доходность намного выше

и все таки как?
 
Renat Akhtyamov:

дык я и спрашивал


потому что доходность намного выше

и все таки как?

Я уже ответил Вам, что не важна доходность.

Майнить нужно то, что можно обменять на фиатную валюту.

Естественно с наибольшей доходностью.

 
prostotrader:

Я уже ответил Вам, что не важна доходность.

Майнить нужно то, что можно обменять на фиатную валюту.

Естественно с наибольшей доходностью.

допустим 1 биткоин стоит 1 цент

майнить будете?

А тут противоречие: Я уже ответил Вам, что не важна доходность./Естественно с наибольшей доходностью.
 
Renat Akhtyamov:

допустим 1 биткоин стоит 1 цент

майнить будете?

Ренат!

Вы уже давно в этой ветке, и если Вы всё читали, то не могли не заметить, что

я ПОДРОБНО всё описывал. Стоимость оборудования, где, на чем и сколько майнится.

Буду майнить, если 1 BTC = 0.01$, при условии, что моё оборудование и затраты

на его обслуживание будут МЕНЬШЕ прибыли.

 

Подробно объясню на примере (многие просто не понимают, что такое майнинг)

1. САМОЕ главное это то, чтобы рынок криптовалют просто СУЩЕСТВОВАЛ.

2. Я затратил на приобретение оборудования 21312,08$

Сегодня, в магазине, Вы и близко не купите такое же по ЭТОЙ цене (стоимость значительно выросла), следовательно,

с очень большой долей верятности я могу считать, что могу продать своё оборудование (собранное, настроенное и ОТЛИЧНО работающее с ГАРАНТИЕЙ еще 2 года и 9 месяцев)

по этой же цене.

Если я сегодня всё продам (в чём я нисколько не сомневаюсь за эти же деньги), то моя ЧИСТАЯ прибыль

составит то, что я намайнил с 27 октября 2017 г., т.е 7272,56$ (в рублях 411190,54 c учтённым электричеством )

Это, наминуточку, 120% годовых в долларах!

3. Через полгода (как я предполагаю) я верну вложенное, и тогда, моя прибыль будет исчисляться так:

Курс криптовалюты (НЕВАЖНО КАКОЙ КУРС) * кол-во намайненой валюты  - расходы на электричество + остаточная стоимость моего оборудования (условно, для меня она будет равна "0")!

4. Учитывая то, что в криплоталюты вложены в прямом смысле - миллиарды долларов, а на сайте производителя видеокарт EVGA нет НИ ОДНОЙ 1080 Ti в свободной продаже,

у меня есть стойкое убеждение (но, конечно, могу и ошибаться), что я ещё не один год буду пользоваться своим мини-граальчиком.

 

Купил сотую часть биткоина... Майнерам в помощь!

1...9899100101102103104105106107108109110111112...161
Новый комментарий