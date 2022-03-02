Майнер Биткоин - страница 127

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prostotrader:

Забыл, что у Вас какие столбцы обозначают. Можете сбросить экселевский файлик, ну или хотя бы закрепить верхнюю строку в экселе, что б видны были названия колонок.

 
Aleksey Vyazmikin:

Забыл, что у Вас какие столбцы обозначают. Можете сбросить экселевский файлик, ну или хотя бы закрепить верхнюю строку в экселе, что б видны были названия колонок.

 
prostotrader:

Т.е. осталось отбить 40%?

 
Aleksey Vyazmikin:

Т.е. осталось отбить 40%?

Да 40,29%

 
prostotrader:

Да 40,29%

Это великолепно!

 
Andy:

В Шотландии появилась первая клиника для лечения аддикции к криптовалютам. Ее специалисты отнесли увлечение майнингом и торговлей биткоином к разновидности обсессивно-компульсивных расстройств. Пресс-служба центра уже готовит публикации, в которых детально описано, почему это увлечение сродни наркомании, и зачем нужно лечиться. Правда, о методах терапии, не сообщается.

Каждый зарабатывает как умеет.
 
Dmitriy Skub:
Andy:

В Шотландии появилась первая клиника для лечения аддикции к криптовалютам. Ее специалисты отнесли увлечение майнингом и торговлей биткоином к разновидности обсессивно-компульсивных расстройств. Пресс-служба центра уже готовит публикации, в которых детально описано, почему это увлечение сродни наркомании, и зачем нужно лечиться. Правда, о методах терапии, не сообщается.

Каждый зарабатывает как умеет.

Глянул, есть некоторая корреляция евро и битка


 
prostotrader:

Да 40,29%

ПОЗДРАВЛЯЮ! ОТ ДУШИ!

 
Roman Shiredchenko:

ПОЗДРАВЛЯЮ! ОТ ДУШИ!

Присоединяюсь! И до кучи, прислали сейчас. https://profitgid.ru/4-perspektivnye-kriptovalyuty-v-2018-sardano-stellar-bat-ripple.html

4 перспективные криптовалюты в 2018: Сardano, Stellar, BAT, Ripple
4 перспективные криптовалюты в 2018: Сardano, Stellar, BAT, Ripple
  • голосов: 1
  • 2018.07.09
  • Алена Филиппенкова
  • profitgid.ru
Вычислительная платформа, запущенная Чарльзом Хоскинсом, со-основателем Эфириум. Походит на Ethereum в плане поддержки смарт-контрактов и dapps, но Cardano предлагает лучшую масштабируемость за счет использования сайдчейнов. Сайдчейн (буквально «сторонняя, боковая цепочка») — отдельная цепочка для конкретной задачи. Они снижают число транзакций...
 
Всем спасибо!
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