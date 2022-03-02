Майнер Биткоин - страница 127
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Забыл, что у Вас какие столбцы обозначают. Можете сбросить экселевский файлик, ну или хотя бы закрепить верхнюю строку в экселе, что б видны были названия колонок.
Забыл, что у Вас какие столбцы обозначают. Можете сбросить экселевский файлик, ну или хотя бы закрепить верхнюю строку в экселе, что б видны были названия колонок.
Т.е. осталось отбить 40%?
Т.е. осталось отбить 40%?
Да 40,29%
Да 40,29%
Это великолепно!
В Шотландии появилась первая клиника для лечения аддикции к криптовалютам. Ее специалисты отнесли увлечение майнингом и торговлей биткоином к разновидности обсессивно-компульсивных расстройств. Пресс-служба центра уже готовит публикации, в которых детально описано, почему это увлечение сродни наркомании, и зачем нужно лечиться. Правда, о методах терапии, не сообщается.
В Шотландии появилась первая клиника для лечения аддикции к криптовалютам. Ее специалисты отнесли увлечение майнингом и торговлей биткоином к разновидности обсессивно-компульсивных расстройств. Пресс-служба центра уже готовит публикации, в которых детально описано, почему это увлечение сродни наркомании, и зачем нужно лечиться. Правда, о методах терапии, не сообщается.
Глянул, есть некоторая корреляция евро и битка
Да 40,29%
ПОЗДРАВЛЯЮ! ОТ ДУШИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ! ОТ ДУШИ!
Присоединяюсь! И до кучи, прислали сейчас. https://profitgid.ru/4-perspektivnye-kriptovalyuty-v-2018-sardano-stellar-bat-ripple.html