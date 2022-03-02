Майнер Биткоин - страница 39
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Всё-таки удалось "подцепить" 8-ю карточку, доход стал "веселее"
Добавлено
Но, правда, и Биткоин подрос (около 9000 уже)
https://tjournal.ru/62559-bitkoin-cenoy-v-million-dollarov-ili-apokalipsis-iz-budushchego =)))
у кого то крыша поехала
из будущего он...если сегодня реально за битки можно получить деньги, почему бы и не майнить?
"Сегодня богатство существует в двух основных формах: ЗЕМЛЯ и криптовалюта"
Если земля стала богатством то Россия будет самой богатой страной в мире)))))
А мои 10 соток станут дороже чем золотой запас Франции))))) и ифимерная крипта, никому не нужна.
Не Вы не Ваши пра-пра-пра-пра-пра-правнуки не дождетесь, что Ваши 10 соток
будут стоить больше (ещё не исвестно в каких единицах) чем запас золота Франции.
Может быть к тому времени дерево будет мерилом ценностей!
А кушать-то хочется СЕГОДНЯ !!!!
https://tjournal.ru/62559-bitkoin-cenoy-v-million-dollarov-ili-apokalipsis-iz-budushchego =))) Нижеприведённый текст был опубликован четыре года назад на Reddit пользователем под псевдонимом Лука Маньотта. Больше этот пользователь в сети не появлялся.
В Яндекс браузере на его имени появилась ссылка, цитирую
Канадский актёр гей-порно, обвиненный в убийстве, расчленении, последующем изнасиловании и, вероятно, частичном поедании китайского студента. Приговорён к пожизненному заключению.
Вот и не появляется )))
В Яндекс браузере на его имени появилась ссылка, цитирую
Канадский актёр гей-порно, обвиненный в убийстве, расчленении, последующем изнасиловании и, вероятно, частичном поедании китайского студента. Приговорён к пожизненному заключению.
Вот и не появляется )))
Похоже что в 2025 г. он уже сбежал.
Сегодня, в 14-00 мой риг, после всех настроек и доработок, вышел на проектную мощность (8 карт)
Расчётная прибыль - 24$ в день
Всё, что было заработано (на 7 картах) от момента идеи (21.10.2017) по 27.11.2017 до 13:26
В кошельке
Чистыми на руках (уже получено) в $ - 429
Больше писать (подробно) не буду, думается, что отчёт был полным.
Добавлено
За электричество ещё не платил.
Добавлено
Основные выводы, сделанные мною:
1. Расчётное время проекта майнинга - не МЕНЕЕ 2-х лет
2. Нельзя майнить малыми силами (т.е 1-2 видеоракты или заведомо слабыми картами), так как комиссии будут
отжирать львиную часть прибыли и со временем эти карты будут приносить ГОРАЗДО меньше прибыли.
3. Оптимальный риг (на срок от 2-х лет по состоянию на сег. день)
Мама - Asus B250 Mining Expert
8 Nvidia 1080 Ti + 5 AMD RX Vega 64 **
4. Оптимальный быбор блоков питания (мама поддерживает не более 3- шт.)
5. Дешевое электричество!
6. Пожалуй, самое важное, - оптимизация пути вывода средств.
Потери могут составлять 10-15% от заработанного!!!
ДОБАВЛЕНО
** Не смотря нато, что в топе попеременно лидируют, то 1080 Ti, то Vega 64
я не торплюсь (изучаю детали) доставлять в риг AMD карты, и вот почему:
1. Вега занимает первое место в топе лишь с одним алгоритмом - cryptoHight,
тогда как 1080Ti с различными.
2. AMD(ATI) издавна имели проблемы с драйверами, ситуация с ними до сих пор такая же.
3. Особенности мамок в поддержании совместно NVidia и AMD.
4. ПО для майнинга на AMD очень мало, тем более для алгоритма cryptoHight
5. У меня нет точных данных совместного (NVidia и AMD) майнинга.
Больще писать не буду, думается, что отчёт был полным.
Жаль, было бы интересно посмотреть динамику.
Жаль, было бы интересно посмотреть динамику.
Не вопрос, через месяц напишу.
Добавлено
Имелось ввиду каждый день. :)
Не Вы не Ваши пра-пра-пра-пра-пра-правнуки не дождетесь, что Ваши 10 соток
будут стоить больше (ещё не исвестно в каких единицах) чем запас золота Франции.
Может быть к тому времени дерево будет мерилом ценностей!
А кушать-то хочется СЕГОДНЯ !!!!