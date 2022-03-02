Майнер Биткоин - страница 39

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Всё-таки удалось "подцепить" 8-ю карточку, доход стал "веселее"

Добавлено

Но, правда, и Биткоин подрос (около 9000 уже)


 
GhostMan:

https://tjournal.ru/62559-bitkoin-cenoy-v-million-dollarov-ili-apokalipsis-iz-budushchego =)))

у кого то крыша поехала

из будущего он...

если сегодня реально за битки можно получить деньги, почему бы и не майнить?
 
Morexod:

"Сегодня богатство существует в двух основных формах: ЗЕМЛЯ и криптовалюта"

Если земля стала богатством то Россия будет самой богатой страной в мире)))))

 А мои 10 соток станут дороже чем золотой запас Франции))))) и ифимерная крипта, никому не нужна.


Не Вы не Ваши пра-пра-пра-пра-пра-правнуки не дождетесь, что Ваши 10 соток

будут стоить больше (ещё не исвестно в каких единицах) чем запас золота Франции.

Может быть к тому времени дерево будет мерилом ценностей!

А кушать-то хочется СЕГОДНЯ !!!!

 
GhostMan:

https://tjournal.ru/62559-bitkoin-cenoy-v-million-dollarov-ili-apokalipsis-iz-budushchego =))) Нижеприведённый текст был опубликован четыре года назад на Reddit пользователем под псевдонимом Лука Маньотта. Больше этот пользователь в сети не появлялся.


В Яндекс браузере на его имени появилась ссылка, цитирую

Канадский актёр гей-порно, обвиненный в убийстве, расчленении, последующем изнасиловании и, вероятно, частичном поедании китайского студента. Приговорён к пожизненному заключению.

Вот и не появляется )))

 
Alexey Volchanskiy:

В Яндекс браузере на его имени появилась ссылка, цитирую

Канадский актёр гей-порно, обвиненный в убийстве, расчленении, последующем изнасиловании и, вероятно, частичном поедании китайского студента. Приговорён к пожизненному заключению.

Вот и не появляется )))


Похоже что в 2025 г. он уже сбежал.

 

Сегодня, в 14-00 мой риг, после всех настроек и доработок, вышел на проектную мощность (8 карт)

Расчётная прибыль - 24$ в день

Всё, что было заработано (на 7 картах) от момента идеи (21.10.2017) по 27.11.2017 до 13:26

В кошельке

Чистыми на руках (уже получено) в $ - 429

Больше писать (подробно) не буду, думается, что отчёт был полным.

Добавлено

За электричество ещё не платил.

Добавлено

Основные выводы, сделанные мною:

1. Расчётное время проекта майнинга - не МЕНЕЕ 2-х лет

2. Нельзя майнить малыми силами (т.е 1-2 видеоракты или заведомо слабыми картами), так как комиссии будут 

отжирать львиную часть прибыли и со временем эти карты будут приносить ГОРАЗДО меньше прибыли.

3. Оптимальный риг (на срок от 2-х лет по состоянию на сег. день)

Мама - Asus B250 Mining Expert

8 Nvidia 1080 Ti + 5 AMD RX Vega 64 **

4. Оптимальный быбор блоков питания (мама поддерживает не более 3- шт.)

5. Дешевое электричество! 

6. Пожалуй, самое важное, - оптимизация пути вывода средств.

Потери могут составлять 10-15% от заработанного!!!

ДОБАВЛЕНО

** Не смотря нато, что в топе попеременно лидируют, то 1080 Ti, то Vega 64

я не торплюсь (изучаю детали) доставлять в риг AMD карты, и вот почему:

1. Вега занимает первое место в топе лишь с одним алгоритмом - cryptoHight, 

тогда как 1080Ti с различными.

2. AMD(ATI) издавна имели проблемы с драйверами, ситуация с ними до сих пор такая же.

3. Особенности мамок в поддержании совместно NVidia и AMD.

4. ПО для майнинга на AMD очень мало, тем более для алгоритма cryptoHight

5. У меня нет точных данных совместного (NVidia и AMD) майнинга.

 
prostotrader:

Больще писать не буду, думается, что отчёт был полным.

Жаль, было бы интересно посмотреть динамику.

 
Комбинатор:

Жаль, было бы интересно посмотреть динамику.


Не вопрос, через месяц напишу.

Добавлено

Имелось ввиду каждый день. :)

 
Отлично
 
prostotrader:

Не Вы не Ваши пра-пра-пра-пра-пра-правнуки не дождетесь, что Ваши 10 соток

будут стоить больше (ещё не исвестно в каких единицах) чем запас золота Франции.

Может быть к тому времени дерево будет мерилом ценностей!

А кушать-то хочется СЕГОДНЯ !!!!

 Куда там пра- пра, 2025 год. 
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