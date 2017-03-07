MQL5 вопрос к честности

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у меня торговая система из множества ордеров в день около 30.

Т‌ут я замечаю что у брокера на букву А..ри в истории сделок не отмечаеться сделок 5-8.Хотя в журнал всё пишеться и в лог.тоже.А вот на стороне брокеров они не открылись.Хорошо что сделки там по 0.01.Мог и глаза закрыть.Но они все прибыльные.Могу я предьявить притензию на основании записи терминала и лога?

И‌ как вопще это как решаеться если записи о сделке у меня есть(лог.и журнал)а у них нет...

 
Boston.Trade:

И‌ как вопще это как решаеться если записи о сделке у меня есть(лог.и журнал)а у них нет...

По идее и у них должно все быть, по крайней мере, в регламенте у них так сказано. Позадавайте вопросы в техподдержку брокера.

 
Boston.Trade:

Т‌ут я замечаю что у брокера на букву А..ри в истории сделок не отмечаеться сделок 5-8.Хотя в журнал всё пишеться и в лог.тоже.А вот на стороне брокеров они не открылись.Хорошо что сделки там по 0.01.Мог и глаза закрыть.Но они все прибыльные.Могу я предьявить притензию на основании записи терминала и лога?

Только вот не совсем понятно, Вы пишите, что на стороне брокера сделки и не открывались. И в то же время эти сделки на Вашей стороне были и все прибыльные?
 
Boston.Trade:

у меня торговая система из множества ордеров в день около 30.

Т‌ут я замечаю что у брокера на букву А..ри в истории сделок не отмечаеться сделок 5-8.Хотя в журнал всё пишеться и в лог.тоже.А вот на стороне брокеров они не открылись.Хорошо что сделки там по 0.01.Мог и глаза закрыть.Но они все прибыльные.Могу я предьявить притензию на основании записи терминала и лога?

И‌ как вопще это как решаеться если записи о сделке у меня есть(лог.и журнал)а у них нет..

Логично подтвердить  логами  и скриншотами сделки,  которые вы у себя видите  но в истории  они пропадает.
Описанная ситуация, весьма сомнительна.
 
тут все просто, сначала вывести все средства а потом уже начинать предъявлять претензии, сейчас везде хорошо готовят и конкуренции очень много.
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