MQL5 вопрос к честности
Тут я замечаю что у брокера на букву А..ри в истории сделок не отмечаеться сделок 5-8.Хотя в журнал всё пишеться и в лог.тоже.А вот на стороне брокеров они не открылись.Хорошо что сделки там по 0.01.Мог и глаза закрыть.Но они все прибыльные.Могу я предьявить притензию на основании записи терминала и лога?
у меня торговая система из множества ордеров в день около 30.
Тут я замечаю что у брокера на букву А..ри в истории сделок не отмечаеться сделок 5-8.Хотя в журнал всё пишеться и в лог.тоже.А вот на стороне брокеров они не открылись.Хорошо что сделки там по 0.01.Мог и глаза закрыть.Но они все прибыльные.Могу я предьявить притензию на основании записи терминала и лога?
И как вопще это как решаеться если записи о сделке у меня есть(лог.и журнал)а у них нет..
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у меня торговая система из множества ордеров в день около 30.
Тут я замечаю что у брокера на букву А..ри в истории сделок не отмечаеться сделок 5-8.Хотя в журнал всё пишеться и в лог.тоже.А вот на стороне брокеров они не открылись.Хорошо что сделки там по 0.01.Мог и глаза закрыть.Но они все прибыльные.Могу я предьявить притензию на основании записи терминала и лога?
И как вопще это как решаеться если записи о сделке у меня есть(лог.и журнал)а у них нет...