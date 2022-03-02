Майнер Биткоин - страница 125
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1080ti постепенно возвращаются к нормальной цене 17 года
"Нормальная" цена 1080Ti 2017 года - 42000 - 43000 руб.
А сейчас 54000 руб, что тоже совсем не выгодно, при нынешней цене на биток.
Но и по 54К их тоже нет :)
"Нормальная" цена 1080Ti 2017 года - 42000 - 43000 руб.
А сейчас 54000 руб, что тоже совсем не выгодно, при нынешней цене на биток.
Но и по 54К их тоже нет :)
ну это же уже не 100к+ как в начале года )))
"Нормальная" цена 1080Ti 2017 года - 42000 - 43000 руб.
А сейчас 54000 руб, что тоже совсем не выгодно, при нынешней цене на биток.
Но и по 54К их тоже нет :)
Вот тут автор пишет https://3dnews.ru/mobile/968095?ext=subscribe&source=subscribeRu "Еще в марте во всем мире видеокарты снова появились в продаже, что не может не радовать"
Вообще, писали, что дефицит был из-за недостатка памяти.
Какие то странные итоговые суммы за месяц.
Ничего странного, начало документа публиковалось ранее.
Нашел 1080 Ti не дорого, продал одну 1070Ti, поехал покупать 1080 Ti,
а они закончились. так что, пока, -1 карточка
Интересно откроют или нет?
http://crypinfo.ru/mmvb-gotovitsya-k-torgovle-kriptovalyutami/
Интересно откроют или нет?
А разница? Не будет там ликвидности. СМЕ показатель
Америка не Россия :)
Дрбавлено
Я точно буду пользоваться, потому что обмен BTC на USD для меня будет очень выгоден.
Потому что сейчас BTC - RUR - USD с достаточно большой комиссией, а будет BTC - USD с комиссией ММВБ