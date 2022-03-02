Майнер Биткоин - страница 125

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GhostMan:
1080ti постепенно возвращаются к нормальной цене 17 года

"Нормальная" цена 1080Ti 2017 года - 42000 - 43000 руб.

А сейчас 54000 руб, что тоже совсем не выгодно, при нынешней цене на биток.

Но и по 54К их тоже нет :)

 
prostotrader:

"Нормальная" цена 1080Ti 2017 года - 42000 - 43000 руб.

А сейчас 54000 руб, что тоже совсем не выгодно, при нынешней цене на биток.

Но и по 54К их тоже нет :)

ну это же уже не 100к+  как в начале года )))

 
prostotrader:

"Нормальная" цена 1080Ti 2017 года - 42000 - 43000 руб.

А сейчас 54000 руб, что тоже совсем не выгодно, при нынешней цене на биток.

Но и по 54К их тоже нет :)

Вот тут автор пишет https://3dnews.ru/mobile/968095?ext=subscribe&source=subscribeRu "Еще в марте во всем мире видеокарты снова появились в продаже, что не может не радовать"

Вообще, писали, что дефицит был из-за недостатка памяти.

Компьютер месяца — апрель 2018 года
Компьютер месяца — апрель 2018 года
  • 3dnews.ru
Похоже, жизнь налаживается. Еще в ноябре прошлого года мы рассчитывали на то, что к новому году Intel все же «выкатит» больше процессоров Coffee Lake и — самое главное — представит официально младшие чипсеты 300-й серии: H370, B360 и H310 Express. Однако, как сказал бы один одиозный футболист: наши ожидания — это наши проблемы. Так сложилось...
 
 
prostotrader:
Какие то странные итоговые суммы за месяц.
 
Texnolog:
Какие то странные итоговые суммы за месяц.

Ничего странного, начало документа публиковалось ранее.

 

Нашел 1080 Ti не дорого, продал одну 1070Ti, поехал покупать 1080 Ti,

а они закончились. так что, пока, -1 карточка

 

Интересно откроют или нет?

http://crypinfo.ru/mmvb-gotovitsya-k-torgovle-kriptovalyutami/

ММВБ готовится к торговле криптовалютами
ММВБ готовится к торговле криптовалютами
  • 2018.05.23
  • minerman
  • crypinfo.ru
Московская фондовая биржа создает инфраструктуру для торговли криптовалютами, такими как биткойн. Биржа планирует торговать криптовалютами, а также деривативами и биржевыми фондами (ETF) на базе криптовалют. Москва будет торговать криптовалютой По сообщениям российского информационного агентства ТАСС, Московская фондовая биржа работает над...
 
prostotrader:

Интересно откроют или нет?

А разница? Не будет там ликвидности. СМЕ показатель
 
TheXpert:
А разница? Не будет там ликвидности. СМЕ показатель

Америка не Россия :)

Дрбавлено

Я точно буду пользоваться, потому что обмен BTC на USD для меня будет очень выгоден.

Потому что сейчас BTC - RUR - USD с достаточно большой комиссией, а будет BTC - USD с комиссией ММВБ

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