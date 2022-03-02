Майнер Биткоин - страница 72

Новый комментарий
 
Aleksey Vyazmikin:

Пинг у меня 60-65 мс , этого мало?


Странный вопрос.

У какого какой интернет и какой Вы выбрали сервер (пул)

У меня 51 мс., хотелось бы поменьше, у меня МГТС 200 Мб.

 
prostotrader:

Странный вопрос.

У какого какой интернет и какой Вы выбрали сервер (пул)

У меня 51 мс., хотелось бы поменьше, у меня МГТС 200 Мб.


Пул как у Вас, полагаю что нормальный пинг, учитывая, что у меня старая стримовская технология....

Сейчас пробую майнить в дуал режиме, эфир - нагрузка на память и на выбор Decred/Siacoin/Lbry/Pascal - нагрузка на процессор (GPU). Тема может быть интересной, если учитывать что эфир трудноват для нвидео карт. Со второй монетой пока не определился - выбрал дикред, так как он есть на юбите, но это не лучший сейчас вариант.

 
Aleksey Vyazmikin:

Пинг у меня 60-65 мс , этого мало?


Вот, например, HiceHash "режет" хешрейт

Это не при старте, а после часа работы :(

 
prostotrader:

Вот, например, HiceHash "режет" хешрейт

Это не при старте, а после часа работы :(


Хмм... полагаете, что они жульничают? Т.е. в самом начале скорость совпадает?

 

С криптексом кто нибудь сталкивался?стоит ли майнить на нём?

 
Aleksey Vyazmikin:

Хмм... полагаете, что они жульничают? Т.е. в самом начале скорость совпадает?


Думаю, ято не просто жульничают... А жульничают "по полной"...

Вот последняя фишка от них!!

Ничего себе МИНИМУМ более 150$

 
LaborantFX:

С криптексом кто нибудь сталкивался?стоит ли майнить на нём?


Не знаком.

 
prostotrader:

Думаю, ято не просто жульничают... А жульничают "по полной"...

Вот последняя фишка от них!!

Ничего себе МИНИМУМ более 150$


Хорошо, что я их не успел опробовать - пока остался на верткойне.

Нашел тут новый калькулятор https://www.crypto-coinz.net/crypto-calculator/ так понимаю, что тут более рискованные валюты, но прогнозируемые доходы завораживают. Не пробовали что либо из списка высокодоходных монет?

 
prostotrader:

Ничего себе МИНИМУМ более 150$

посмотрим на выражения когда увидите комиссии на вывод ) сейчас для обычной транзакции минимальная комиссия, при которой транзакцию надежно быстро запихают в блок, около 10 долларов.

 
Комбинатор:

посмотрим на выражения когда увидите комиссии на вывод )


Да, понятно, что не маленькие...

Самое неприятное в том, что вывод 0,0027 прошел нормально (они писали, что вывод будет 1 раз в сутки), но

им показалось мало. В одностороннем порядке, без объявления, установили порог вывода 0,0105

Т.е я намайнил, а получу (может быть) только через 2 суток, при этом, чтобы вывести средства, я

должен "домайнить" до этой суммы.

Они ещё должны мне 0,0028 BTC! Совсем совесть потеряли!

Если кто-то зарегистрирован в соцсетях, разместите эту картинку, что бы другие знали о NiceHash

Они есть в facebook, Twitter, VK, Reddit, YouTobe

Добавлено

Если завтра не выплатят (добил до 0,0105), то будет очередной "кидок" :(

1...656667686970717273747576777879...161
Новый комментарий