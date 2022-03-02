Майнер Биткоин - страница 72
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Пинг у меня 60-65 мс , этого мало?
Странный вопрос.
У какого какой интернет и какой Вы выбрали сервер (пул)
У меня 51 мс., хотелось бы поменьше, у меня МГТС 200 Мб.
Странный вопрос.
У какого какой интернет и какой Вы выбрали сервер (пул)
У меня 51 мс., хотелось бы поменьше, у меня МГТС 200 Мб.
Пул как у Вас, полагаю что нормальный пинг, учитывая, что у меня старая стримовская технология....
Сейчас пробую майнить в дуал режиме, эфир - нагрузка на память и на выбор Decred/Siacoin/Lbry/Pascal - нагрузка на процессор (GPU). Тема может быть интересной, если учитывать что эфир трудноват для нвидео карт. Со второй монетой пока не определился - выбрал дикред, так как он есть на юбите, но это не лучший сейчас вариант.
Пинг у меня 60-65 мс , этого мало?
Вот, например, HiceHash "режет" хешрейт
Это не при старте, а после часа работы :(
Вот, например, HiceHash "режет" хешрейт
Это не при старте, а после часа работы :(
Хмм... полагаете, что они жульничают? Т.е. в самом начале скорость совпадает?
С криптексом кто нибудь сталкивался?стоит ли майнить на нём?
Хмм... полагаете, что они жульничают? Т.е. в самом начале скорость совпадает?
Думаю, ято не просто жульничают... А жульничают "по полной"...
Вот последняя фишка от них!!
Ничего себе МИНИМУМ более 150$
С криптексом кто нибудь сталкивался?стоит ли майнить на нём?
Не знаком.
Думаю, ято не просто жульничают... А жульничают "по полной"...
Вот последняя фишка от них!!
Ничего себе МИНИМУМ более 150$
Хорошо, что я их не успел опробовать - пока остался на верткойне.
Нашел тут новый калькулятор https://www.crypto-coinz.net/crypto-calculator/ так понимаю, что тут более рискованные валюты, но прогнозируемые доходы завораживают. Не пробовали что либо из списка высокодоходных монет?
Ничего себе МИНИМУМ более 150$
посмотрим на выражения когда увидите комиссии на вывод ) сейчас для обычной транзакции минимальная комиссия, при которой транзакцию надежно быстро запихают в блок, около 10 долларов.
посмотрим на выражения когда увидите комиссии на вывод )
Да, понятно, что не маленькие...
Самое неприятное в том, что вывод 0,0027 прошел нормально (они писали, что вывод будет 1 раз в сутки), но
им показалось мало. В одностороннем порядке, без объявления, установили порог вывода 0,0105
Т.е я намайнил, а получу (может быть) только через 2 суток, при этом, чтобы вывести средства, я
должен "домайнить" до этой суммы.
Они ещё должны мне 0,0028 BTC! Совсем совесть потеряли!
Если кто-то зарегистрирован в соцсетях, разместите эту картинку, что бы другие знали о NiceHash
Они есть в facebook, Twitter, VK, Reddit, YouTobe
Добавлено
Если завтра не выплатят (добил до 0,0105), то будет очередной "кидок" :(