Майнер Биткоин - страница 33

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Andy:

А в чем глюк проявляется,


"Не видит" баланс.


 
Andy:

А почему один GPU?


Домашний комп

 
Andy:

Может он просто не может намайнить?


да нет, NiceHash Miner 2 - это GUI с автоматическим переключением алгоритмов,

а майнят сами майнеры (н-р ccminer.exe или excavator.exe)

Я Excavator запустил вручную, - он работает без нареканий.

 
Andy:

Я имею ввиду сам комп не может намайнить, вот баланс и ноль, вроде я где-то слышал, что они слабые компы вообще сбрасывают.

А может и нет, если сам майнинг идет.


 
Andy:

Ну да, идет.


 
Andy:

А это домашний комп так качает?


Как может домашний комп так качать (1 карта GTX 970)?

Конечно нет, это Риг из 7 карточек....

 
Andy:
Я к тому, что баланс не виден, если слабый комп подключен.

Да на риге тоже ноль :(

 
prostotrader:

Да на риге тоже ноль :(


"А теперь майним нам" сказали они.

 
Igor Volodin:

"А теперь майним нам" сказали они.

Ну вообще-то так и есть, раз в какое-то время майню "им", оно в консоли другим цветом выводится.
 

Уф! Похоже?


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