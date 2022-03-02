Майнер Биткоин - страница 33
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А в чем глюк проявляется,
"Не видит" баланс.
А почему один GPU?
Домашний комп
Может он просто не может намайнить?
да нет, NiceHash Miner 2 - это GUI с автоматическим переключением алгоритмов,
а майнят сами майнеры (н-р ccminer.exe или excavator.exe)
Я Excavator запустил вручную, - он работает без нареканий.
Я имею ввиду сам комп не может намайнить, вот баланс и ноль, вроде я где-то слышал, что они слабые компы вообще сбрасывают.
А может и нет, если сам майнинг идет.
Ну да, идет.
А это домашний комп так качает?
Как может домашний комп так качать (1 карта GTX 970)?
Конечно нет, это Риг из 7 карточек....
Я к тому, что баланс не виден, если слабый комп подключен.
Да на риге тоже ноль :(
Да на риге тоже ноль :(
"А теперь майним нам" сказали они.
"А теперь майним нам" сказали они.
Уф! Похоже?