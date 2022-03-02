Майнер Биткоин - страница 120
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ерунда всё это...
целый месяц кочегарить видеокарты и на выходе копейки...
тьфу...
Лучше на МТ4 "намайните" и то будет рубль на выходе.
ерунда всё это...
целый месяц кочегарить видеокарты и на выходе копейки...
тьфу...
Лучше на МТ4 "намайните" и то будет рубль на выходе.
Будет, но не больше рубля.
Лучше на МТ4 "намайните" и то будет рубль на выходе.
так он и так на бирже "майнит", а фермы это диверсификация рисков
У кого-нибудь есть опыт/знания того, сколько денег надо вложить в ферму и сколько при этом будет заработок в биткоинах в месяц?
нет ) тут тема вообще не об этом )
У кого-нибудь есть опыт/знания того, сколько денег надо вложить в ферму и сколько при этом будет заработок в биткоинах в месяц?
А Вы потрудитесь прочитать ветку с самого начала.
Да-с. HiceHash сосвсем "опустился".
Суммарная мощность моих ригов на алгоритме Equihash составляет 13,14 ks/s
Моло того, что они сильно срезали расценки для майнеров (продавцов), но и ещё стали "тырить" хешрейт (мощность целого рига!)
Да-с. HiceHash сосвсем "опустился".
Суммарная мощность моих ригов на алгоритме Equihash составляет 13,14 ks/s
Моло того, что они сильно срезали расценки для майнеров (продавцов), но и ещё стали "тырить" хешрейт (мощность целого рига!)
20-30% это уже много (=
надеюсь любимые индикаторы показали что надо скидывать монетку? мои показали за пол дня, на другом форуме
хак-лайф
у кого процы без возможности разгона, Xeon и не K модели, в биосе можно понизить напругу на проц
Xeon 1230v2 -0,1v=
- 300 оборотов кулера
- 6-7 гр. темпер
- чуть больше 10W
при дальнейшем понижении PUBG крашится, в остальном система работала и проходила тесты в Linx
это для CPU монеток