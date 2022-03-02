Майнер Биткоин - страница 120

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ерунда всё это... 

целый месяц кочегарить видеокарты и на выходе копейки...

тьфу...


Лучше на МТ4 "намайните"  и то будет рубль на выходе.

 
Alexander Ivanov:

ерунда всё это... 

целый месяц кочегарить видеокарты и на выходе копейки...

тьфу...


Лучше на МТ4 "намайните"  и то будет рубль на выходе.

Будет, но не больше рубля.

 
Alexander Ivanov:

Лучше на МТ4 "намайните"  и то будет рубль на выходе.

так он и так на бирже "майнит", а фермы это диверсификация рисков

 
У кого-нибудь есть опыт/знания того, сколько денег надо вложить в ферму и сколько при этом будет заработок в биткоинах в месяц?
 
Ptoferoz2010:
У кого-нибудь есть опыт/знания того, сколько денег надо вложить в ферму и сколько при этом будет заработок в биткоинах в месяц?

нет ) тут тема вообще не об этом )

 
Ptoferoz2010:
У кого-нибудь есть опыт/знания того, сколько денег надо вложить в ферму и сколько при этом будет заработок в биткоинах в месяц?

А Вы потрудитесь прочитать ветку с самого начала.

 

Да-с. HiceHash сосвсем "опустился".

Суммарная мощность моих ригов на алгоритме Equihash составляет 13,14 ks/s

Моло того, что они сильно срезали расценки для майнеров (продавцов), но и ещё стали "тырить" хешрейт (мощность целого рига!)


 
prostotrader:

Да-с. HiceHash сосвсем "опустился".

Суммарная мощность моих ригов на алгоритме Equihash составляет 13,14 ks/s

Моло того, что они сильно срезали расценки для майнеров (продавцов), но и ещё стали "тырить" хешрейт (мощность целого рига!)


20-30% это уже много (=

 
надеюсь любимые индикаторы показали что надо скидывать монетку? мои показали за пол дня, на другом форуме
 
Fast235:
надеюсь любимые индикаторы показали что надо скидывать монетку? мои показали за пол дня, на другом форуме

хак-лайф

 у кого процы без возможности разгона, Xeon и не K модели, в биосе можно понизить напругу на проц

 Xeon 1230v2 -0,1v=

- 300 оборотов кулера

- 6-7 гр. темпер

- чуть больше 10W

при дальнейшем понижении PUBG крашится, в остальном система работала и проходила тесты в Linx


это для CPU монеток

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