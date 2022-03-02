Майнер Биткоин - страница 113

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko:

Ваша картинка никаким боком не связана с майнингом. Вообще никаким!

Вы вообще знаете что такое майнинг?

Ну Вы меня и рассмешили!!! Читай  ветку. 

 
Speculator:

Ну Вы меня и рассмешили!!! Читай  ветку. 

Так вот все и почитайте ветку!

А это для особо одарённых, и тех кто в танке:

Все прогнозы и прочий бред - в соседней ветке!

 
Speculator:

Я не давно тоже так думал, но передумал. 

предлагаю передумать... Не?  :-)

Прошу пояснить позицию. Иначе - не понятно.

[Удален]  
Speculator:

Доброго Дня Господа Трейдеры!

Предполагаю вот такое вот развитие...

 

опять мимо )) но первая стрелка почти нормально

че с ТА вообще никак?

 
Roman Shiredchenko:

предлагаю передумать... Не?  :-)

Прошу пояснить позицию. Иначе - не понятно.

Maxim Dmitrievsky:

опять мимо )) но первая стрелка почти нормально

че с ТА вообще никак?

Мне сон приснился!!! Я его разгадал, 700 биткойнов за доллар. Время придёт 1000 биткойнов буду покупать. 

[Удален]  
Speculator:

Мне сон приснился!!! Я его разгадал, 700 биткойнов за доллар. Время придёт 1000 биткойнов буду покупать. 

ниже 1000 не дадут - там вообще уже всем больно будет

 
Maxim Dmitrievsky:

ниже 1000 не дадут - там вообще уже всем больно будет

Как то, по ТВ смотрел Амерекос на биткойне миллиарды уже сделал. А вот, если его (биткоин) сгонять, туды суды обратно, то миллиарды в десятой степени получить возможно.  

[Удален]  
Speculator:

Как то, по ТВ смотрел Амерекос на биткойне миллиарды уже сделал. А вот, если его (биткоин) сгонять, туды суды обратно, то миллиарды в десятой степени получить возможно.  

основная масса все равно всегда влетает, так же как "трейдер" со сделкой выше скоро влетит :) в этом суть финансовых пирамид

 
Speculator:

Мне сон приснился!!! Я его разгадал, 700 биткойнов за доллар. Время придёт 1000 биткойнов буду покупать. 

Ясно. Вас поздравляю. К майнингу ближе... И... стал 700 за $ и...

 
Roman Shiredchenko:

Ясно. Вас поздравляю. К майнингу ближе... И... стал 700 за $ и...

как за блок ченйн была награда один биткоин так и будет...

1...106107108109110111112113114115116117118119120...161
Новый комментарий