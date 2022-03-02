Майнер Биткоин - страница 113
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Ваша картинка никаким боком не связана с майнингом. Вообще никаким!
Вы вообще знаете что такое майнинг?
Ну Вы меня и рассмешили!!! Читай ветку.
Ну Вы меня и рассмешили!!! Читай ветку.
Так вот все и почитайте ветку!
А это для особо одарённых, и тех кто в танке:
Все прогнозы и прочий бред - в соседней ветке!
Я не давно тоже так думал, но передумал.
предлагаю передумать... Не? :-)
Прошу пояснить позицию. Иначе - не понятно.
Доброго Дня Господа Трейдеры!
Предполагаю вот такое вот развитие...
опять мимо )) но первая стрелка почти нормально
че с ТА вообще никак?
предлагаю передумать... Не? :-)
Прошу пояснить позицию. Иначе - не понятно.
опять мимо )) но первая стрелка почти нормально
че с ТА вообще никак?
Мне сон приснился!!! Я его разгадал, 700 биткойнов за доллар. Время придёт 1000 биткойнов буду покупать.
Мне сон приснился!!! Я его разгадал, 700 биткойнов за доллар. Время придёт 1000 биткойнов буду покупать.
ниже 1000 не дадут - там вообще уже всем больно будет
ниже 1000 не дадут - там вообще уже всем больно будет
Как то, по ТВ смотрел Амерекос на биткойне миллиарды уже сделал. А вот, если его (биткоин) сгонять, туды суды обратно, то миллиарды в десятой степени получить возможно.
Как то, по ТВ смотрел Амерекос на биткойне миллиарды уже сделал. А вот, если его (биткоин) сгонять, туды суды обратно, то миллиарды в десятой степени получить возможно.
основная масса все равно всегда влетает, так же как "трейдер" со сделкой выше скоро влетит :) в этом суть финансовых пирамид
Мне сон приснился!!! Я его разгадал, 700 биткойнов за доллар. Время придёт 1000 биткойнов буду покупать.
Ясно. Вас поздравляю. К майнингу ближе... И... стал 700 за $ и...
Ясно. Вас поздравляю. К майнингу ближе... И... стал 700 за $ и...
как за блок ченйн была награда один биткоин так и будет...