Майнер Биткоин - страница 23
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Курс упал
По-барабану...
Добавлено
У них "в день" - 24 часа... Ещё 6 часов будет капать до закрытия их дня :)
По-барабану...
Добавлено
У них "в день" - 24 часа... Ещё 6 часов будет капать до закрытия их дня :)
Ну это сейчас Вам по барабану, а если бы были уже намайненные круглые "битки" и полет за час на 812$ в низ ?
Ну это сейчас Вам по барабану, а если бы были уже намайненные круглые "битки" и полет за час на 812$ в низ ?
Очень сложно общаться на тему майнинга с людьми "заточенными" под ФОРЕКС.
Ну а если за следующий час он вырастет на 2000$ и будет стоить 9200$ ?
Ценой управляют новости, просто сегодня биток корректируется вниз,
после вчерашней новости об отмене разделения...
Очень сложно общаться на тему майнинга с людьми "заточенными" под ФОРЕКС.
Ну а если за следующий час он вырастет на 2000$ и будет стоить 9200$ ?
Я не заточенный под форекс, но всё таки хотел бы узнать: что будет с фермой если завтра "биток" станет банкротом ?
P.S. Может я тоже ферму хочу купить ...
Я не заточенный под форекс, но всё таки хотел бы узнать: что будет с фермой если завтра "биток" станет банкротом ?
P.S. Может я тоже ферму хочу купить ...
Придётся распродавать "за дарма" отличные игровые карты геймерам...
еще нашел у себя одну полезность к настройки системы , может пригодится- это правка реестра , бат фаил в комментарии русского языка
@ECHO OFF
COLOR 1F
SET V=1.7
TITLE Windows 10 Registry tweaks for mining (x64) by: jsanzsp
ECHO #########################################################
ECHO # #
ECHO # WINDOWS 10 BUILD 10240 X64 #
ECHO # #
ECHO # #
ECHO # AUTOR: jsanzsp Ethereum Community Forum #
ECHO # #
ECHO #########################################################
REM ======================= Registry tweaks =======================
ECHO.
:regstart
set /p registry="ЏаЁ¬ҐЁвм бва®©ЄЁ аҐҐбва ? y/n: "
if '%registry%' == 'n' goto servstart
if /i "%registry%" neq "y" goto regstart
:reg2start
set /p reg2="Џ®¬ҐбвЁвм "Љ®¬ЇмовҐа" а Ў®зЁ© бв®«? y/n: "
if '%reg2%' == 'n' goto reg3start
if /i "%reg2%" neq "y" goto reg2start
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel" /v "{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}" /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1
:reg3start
set /p reg3="Џ®Є §лў вм а биЁаҐЁп д ©«®ў? y/n: "
if '%reg3%' == 'n' goto reg5start
if /i "%reg3%" neq "y" goto reg3start
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v "HideFileExt" /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1
:reg5start
set /p reg5="‚Є«озЁвм Є« ббЁзҐбЄЁ© ўЁ¤ Џ Ґ«Ё гЇа ў«ҐЁп? y/n: "
if '%reg5%' == 'n' goto reg6start
if /i "%reg5%" neq "y" goto reg5start
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "ForceClassicControlPanel" /t REG_DWORD /d 1 /f > NUL 2>&1
:reg6start
set /p reg6="‘Їапв вм ®в®Ўа ¦ҐЁҐ ¤«п б¦ вле NTFS д ©«®ў? y/n: "
if '%reg6%' == 'n' goto reg7start
if /i "%reg6%" neq "y" goto reg6start
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v "ShowCompColor" /t RED_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1
:reg7start
set /p reg7="ЋвЄ«озЁвм а §¤ зг ®Ў®ў«ҐЁ© Windows Update? y/n: "
if '%reg7%' == 'n' goto reg8start
if /i "%reg7%" neq "y" goto reg7start
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeliveryOptimization\Config" /v "DownloadMode" /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeliveryOptimization\Config" /v "DODownloadMode" /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1
:reg8start
set /p reg8="“Ўа вм Ї а®«м ЇаЁ § ЇгбЄҐ? y/n: "
if '%reg8%' == 'n' goto reg9start
if /i "%reg8%" neq "y" goto reg8start
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\ContextMenuHandlers\PintoStartScreen" /f > NUL 2>&1
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\PintoStartScreen" /f > NUL 2>&1
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\mscfile\shellex\ContextMenuHandlers\PintoStartScreen" /f > NUL 2>&1
:reg9start
set /p reg9="Љ« ббЁзҐбЄ®Ґ а ббв®пЁҐ ¬Ґ¦¤г ЁЄ®Є ¬Ё Ї® ўҐавЁЄ «Ё? y/n: "
if '%reg9%' == 'n' goto reg10start
if /i "%reg9%" neq "y" goto reg9start
reg add "HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics" /v "IconVerticalSpacing" /t REG_SZ /d "-1150" /f > NUL 2>&1
:reg10start
set /p reg10="“¤ «Ёвм ўЄ« ¤Єг гЇа ў«ҐЁп ўҐабЁп¬Ё Ё§ бў®©бвў? y/n: "
if '%reg10%' == 'n' goto reg11start
if /i "%reg10%" neq "y" goto reg10start
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" /v NoPreviousVersionsPage /t REG_DWORD /d 1 /f > NUL 2>&1
:reg11start
set /p reg11="ЋвЄ«озЁвм бЇЁбЄЁ ЇҐаҐе®¤®ў? y/n: "
if '%reg11%' == 'n' goto reg12start
if /i "%reg11%" neq "y" goto reg11start
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v "Start_TrackDocs" /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1
:reg12start
set /p reg12="“¤ «Ёвм вҐ«Ґ¬ҐваЁо Ё бЎ®а ¤ ле? y/n: "
if '%reg12%' == 'n' goto reg13start
if /i "%reg12%" neq "y" goto reg12start
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Device Metadata" /v PreventDeviceMetadataFromNetwork /t REG_DWORD /d 1 /f > NUL 2>&1
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection" /v "AllowTelemetry" /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MRT" /v DontOfferThroughWUAU /t REG_DWORD /d 1 /f > NUL 2>&1
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SQMClient\Windows" /v "CEIPEnable" /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppCompat" /v "AITEnable" /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppCompat" /v "DisableUAR" /t REG_DWORD /d 1 /f > NUL 2>&1
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection" /v "AllowTelemetry" /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1
reg add "HKLM\COMPONENTS\DerivedData\Components\amd64_microsoft-windows-c..lemetry.lib.cortana_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16384_none_40ba2ec3d03bceb0" /v "f!dss-winrt-telemetry.js" /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1
reg add "HKLM\COMPONENTS\DerivedData\Components\amd64_microsoft-windows-c..lemetry.lib.cortana_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16384_none_40ba2ec3d03bceb0" /v "f!proactive-telemetry.js" /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1
reg add "HKLM\COMPONENTS\DerivedData\Components\amd64_microsoft-windows-c..lemetry.lib.cortana_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16384_none_40ba2ec3d03bceb0" /v "f!proactive-telemetry-event_8ac43a41e5030538" /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1
reg add "HKLM\COMPONENTS\DerivedData\Components\amd64_microsoft-windows-c..lemetry.lib.cortana_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16384_none_40ba2ec3d03bceb0" /v "f!proactive-telemetry-inter_58073761d33f144b" /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1
:reg13start
set /p reg13="ЏаЁ¬ҐЁвм бва®©ЄЁ Internet Explorer 11? y/n: "
if '%reg13%' == 'n' goto reg14start
if /i "%reg13%" neq "y" goto reg13start
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main" /v "DoNotTrack" /t REG_DWORD /d 1 /f > NUL 2>&1
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main" /v "Search Page" /t REG_SZ /d "http://www.google.es" /f > NUL 2>&1
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main" /v "Start Page Redirect Cache" /t REG_SZ /d "http://www.google.es" /f > NUL 2>&1
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main" /v "DisableFirstRunCustomize" /t REG_DWORD /d 1 /f > NUL 2>&1
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main" /v "RunOnceHasShown" /t REG_DWORD /d 1 /f > NUL 2>&1
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main" /v "RunOnceComplete" /t REG_DWORD /d 1 /f > NUL 2>&1
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main" /v "DisableFirstRunCustomize" /t REG_DWORD /d 1 /f > NUL 2>&1
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main" /v "RunOnceHasShown" /t REG_DWORD /d 1 /f > NUL 2>&1
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main" /v "RunOnceComplete" /t REG_DWORD /d 1 /f > NUL 2>&1
reg add "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main" /v "DisableFirstRunCustomize" /t REG_DWORD /d 1 /f > NUL 2>&1
reg add "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main" /v "RunOnceHasShown" /t REG_DWORD /d 1 /f > NUL 2>&1
reg add "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main" /v "RunOnceComplete" /t REG_DWORD /d 1 /f > NUL 2>&1
:reg14start
set /p reg14="ЋвЄ«озЁвм Cortana, Ї®ЁбЄ Bing Ё Ї Ґ«м Ї®ЁбЄ ? y/n: "
if '%reg14%' == 'n' goto reg16start
if /i "%reg14%" neq "y" goto reg14start
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowCortana" /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" /v "CortanaEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" /v "SearchboxTaskbarMode" /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" /v "BingSearchEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1
:reg16start
set /p reg16="ЋвЄ«озЁвм ®взсвл ®Ў ®иЁЎЄ е Windows? y/n: "
if '%reg16%' == 'n' goto reg17start
if /i "%reg16%" neq "y" goto reg16start
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting" /v "Disabled" /t REG_DWORD /d 1 /f > NUL 2>&1
:reg17start
set /p reg17="ЋвЄ«озЁвм ўв®¬ вЁзҐбЄ®Ґ ®Ў®ў«ҐЁҐ Windows? y/n: "
if '%reg17%' == 'n' goto reg18start
if /i "%reg17%" neq "y" goto reg17start
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update" /v "AUOptions" /t REG_DWORD /d 2 /f > NUL 2>&1
:reg18start
set /p reg18="ЋвЄ«озЁвм ЈЁЎҐа жЁо? y/n: "
if '%reg18%' == 'n' goto servstart
if /i "%reg18%" neq "y" goto reg18start
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power" /v "HiberbootEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1
ECHO Done...
REM ======================= Removing services =======================
ECHO.
:servstart
set /p services="ЏаЁ¬ҐЁвм бва®©ЄЁ аҐҐбва ? y/n: "
if '%services%' == 'n' goto schedstart
if /i "%services%" neq "n" if /i "%services%" neq "y" goto servstart
:serv0start
set /p serv0="ЋвЄ«озЁвм бҐаўЁбл ®вб«Ґ¦Ёў Ёп? y/n: "
if '%serv0%' == 'n' goto serv1start
if /i "%serv0%" neq "y" goto serv0start
sc config DiagTrack start= disabled > NUL 2>&1
sc config diagnosticshub.standardcollector.service start= disabled > NUL 2>&1
sc config TrkWks start= disabled > NUL 2>&1
sc config WMPNetworkSvc start= disabled > NUL 2>&1
:serv1start
set /p serv1="ЋвЄ«озЁвм бҐаўЁб б®®ЎйҐЁ©? y/n: "
if '%serv1%' == 'n' goto serv2start
if /i "%serv1%" neq "y" goto serv1start
sc config dmwappushservice start= disabled > NUL 2>&1
:serv2start
set /p serv2="Ћв«озЁвм Ї®ЁбЄ Windows? y/n: "
if '%serv2%' == 'n' goto serv3start
if /i "%serv2%" neq "y" goto serv2start
sc config WSearch start= disabled > NUL 2>&1
del "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows\Windows.edb" /s > NUL 2>&1
:serv3start
set /p serv3="ЋвЄ«озЁвм superfetch? y/n: "
if '%serv3%' == 'n' goto serv4start
if /i "%serv3%" neq "y" goto serv3start
sc config SysMain start= disabled > NUL 2>&1
:serv4start
set /p serv4="ЋвЄ«озЁвм § йЁвЁЄ Windows? y/n: "
if '%serv4%' == 'n' goto schedstart
if /i "%serv4%" neq "y" goto serv4start
sc config WinDefend start= disabled > NUL 2>&1
sc config WdNisSvc start= disabled > NUL 2>&1
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender" /v "DisableAntiSpyware" /t REG_DWORD /d 1 /f > NUL 2>&1
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Cache Maintenance" /Disable > NUL 2>&1
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Cleanup" /Disable > NUL 2>&1
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Scheduled Scan" /Disable > NUL 2>&1
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Verification" /Disable > NUL 2>&1
del "C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\mpcache*" /s > NUL 2>&1
ECHO Done...
REM ======================= Removing scheduled tasks =======================
ECHO.
:schedstart
set /p schedules="“¤ «Ёвм § Ї« Ёа®ў лҐ § ¤ Ёп? y/n: "
if '%schedules%' == 'n' goto winappstart
if /i "%schedules%" neq "n" if /i "%schedules%" neq "y" goto schedstart
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\AppID\SmartScreenSpecific" /Disable > NUL 2>&1
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser" /Disable > NUL 2>&1
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\Consolidator" /Disable > NUL 2>&1
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\KernelCeipTask" /Disable > NUL 2>&1
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\UsbCeip" /Disable > NUL 2>&1
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\DiskDiagnostic\Microsoft-Windows-DiskDiagnosticDataCollector" /Disable > NUL 2>&1
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\NetTrace\GatherNetworkInfo" /Disable > NUL 2>&1
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\QueueReporting" /Disable > NUL 2>&1
ECHO Done...
REM ======================= Removing Windows default apps =======================
ECHO.
:winappstart
set /p winapps="“¤ «Ёвм ЇаЁўп§Єг Їа®Ја ¬¬ Windows Ї® г¬®«з Ёо? y/n: "
if '%winapps%' == 'n' goto odrivestart
if /i "%winapps%" neq "n" if /i "%winapps%" neq "y" goto winappstart
powershell "Get-AppxPackage *3d* | Remove-AppxPackage" > NUL 2>&1
powershell "Get-AppxPackage *bing* | Remove-AppxPackage" > NUL 2>&1
powershell "Get-AppxPackage *zune* | Remove-AppxPackage" > NUL 2>&1
powershell "Get-AppxPackage *photo* | Remove-AppxPackage" > NUL 2>&1
powershell "Get-AppxPackage *communi* | Remove-AppxPackage" > NUL 2>&1
powershell "Get-AppxPackage *solit* | Remove-AppxPackage" > NUL 2>&1
powershell "Get-AppxPackage *phone* | Remove-AppxPackage" > NUL 2>&1
powershell "Get-AppxPackage *soundrec* | Remove-AppxPackage" > NUL 2>&1
powershell "Get-AppxPackage *camera* | Remove-AppxPackage" > NUL 2>&1
powershell "Get-AppxPackage *people* | Remove-AppxPackage" > NUL 2>&1
powershell "Get-AppxPackage *office* | Remove-AppxPackage" > NUL 2>&1
powershell "Get-AppxPackage *xbox* | Remove-AppxPackage" > NUL 2>&1
ECHO Done...
REM ======================= Disable / Remove OneDrive =======================
ECHO.
:odrivestart
set /p onedrive="ЋвЄ«озЁвм OneDrive? y/n: "
if '%onedrive%' == 'n' goto hoststart
if /i "%onedrive%" neq "y" goto odrivestart
reg add "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" /v DisableFileSyncNGSC /t REG_DWORD /d 1 /f > NUL 2>&1
ECHO Done...
REM ======================= Blocking Telemetry Servers =======================
ECHO.
:hoststart
set /p hostsblock="Ѓ«®ЄЁа®ў вм бЁбвҐ¬г вҐ«Ґ¬ҐваЁЁ? y/n: "
if '%hostsblock%' == 'n' goto finish
if /i "%hostsblock%" neq "n" if /i "%hostsblock%" neq "y" goto hoststart
copy "%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts" "%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts.bak" > NUL 2>&1
attrib -r "%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts" > NUL 2>&1
FIND /C /I "vortex.data.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^0.0.0.0 vortex.data.microsoft.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
FIND /C /I "vortex-win.data.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^0.0.0.0 vortex-win.data.microsoft.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
FIND /C /I "telecommand.telemetry.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^0.0.0.0 telecommand.telemetry.microsoft.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
FIND /C /I "telecommand.telemetry.microsoft.com.nsatc.net" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^0.0.0.0 telecommand.telemetry.microsoft.com.nsatc.net>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
FIND /C /I "oca.telemetry.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^0.0.0.0 oca.telemetry.microsoft.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
FIND /C /I "oca.telemetry.microsoft.com.nsatc.net" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^0.0.0.0 oca.telemetry.microsoft.com.nsatc.net>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
FIND /C /I "sqm.telemetry.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^0.0.0.0 sqm.telemetry.microsoft.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
FIND /C /I "sqm.telemetry.microsoft.com.nsatc.net" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^0.0.0.0 sqm.telemetry.microsoft.com.nsatc.net>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
FIND /C /I "watson.telemetry.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^0.0.0.0 watson.telemetry.microsoft.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
FIND /C /I "watson.telemetry.microsoft.com.nsatc.net" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^0.0.0.0 watson.telemetry.microsoft.com.nsatc.net>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
FIND /C /I "redir.metaservices.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^0.0.0.0 redir.metaservices.microsoft.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
FIND /C /I "choice.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^0.0.0.0 choice.microsoft.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
FIND /C /I "choice.microsoft.com.nsatc.net" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^0.0.0.0 choice.microsoft.com.nsatc.net>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
FIND /C /I "df.telemetry.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^0.0.0.0 df.telemetry.microsoft.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
FIND /C /I "reports.wes.df.telemetry.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^0.0.0.0 reports.wes.df.telemetry.microsoft.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
FIND /C /I "services.wes.df.telemetry.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^0.0.0.0 services.wes.df.telemetry.microsoft.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
FIND /C /I "sqm.df.telemetry.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^0.0.0.0 sqm.df.telemetry.microsoft.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
FIND /C /I "telemetry.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^0.0.0.0 telemetry.microsoft.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
FIND /C /I "watson.ppe.telemetry.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^0.0.0.0 watson.ppe.telemetry.microsoft.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
FIND /C /I "telemetry.appex.bing.net" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^0.0.0.0 telemetry.appex.bing.net>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
FIND /C /I "telemetry.urs.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^0.0.0.0 telemetry.urs.microsoft.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
FIND /C /I "telemetry.appex.bing.net:443" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^0.0.0.0 telemetry.appex.bing.net:443>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
FIND /C /I "settings-sandbox.data.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^0.0.0.0 settings-sandbox.data.microsoft.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
FIND /C /I "vortex-sandbox.data.microsoft.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^0.0.0.0 vortex-sandbox.data.microsoft.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
attrib +r "%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts" > NUL 2>&1
:finish
CLS
ECHO #########################################################
ECHO # #
ECHO # WINDOWS 10 BUILD 10240 X64 #
ECHO # #
ECHO # #
ECHO # AUTHOR: jsanzsp #
ECHO # #
ECHO #########################################################
ECHO.
ECHO “бЇҐи® § Є®зҐ®! “¤ з®Ј® ¬ ©ЁЈ !
ECHO Ќ ¦¬ЁвҐ Є« ўЁиг ¤«п ўле®¤ .
PAUSE > NUL
prostotrader, скажите пожалуйста - а почему у вас 2 видеокарты из 7 отличаются по цене от других 5?
Он же писал, что AМD и NVIDIA в связке общей.
Придётся распродавать "за дарма" отличные игровые карты геймерам...
Странно, что Вы, как программист, не рассматриваете использование отличных игровых карт для трейдинга. Поддержка OpenCL в MT5 давно вышла на новый уровень. Мне даже убогая HD7950 3Gb неплохо помогает, ускоряя некоторые тяжелые вычисления в 35-100 раз относительно CPU. Вот посматриваю на Vega 64. Не для майнинга, конечно.
Хотя, и сам грешен, майнил немного криптонайт и зеткеш, получалось 0.20 - 0.30 mBTC в день в связке CPU+GPU.
prostotrader, скажите пожалуйста - а почему у вас 2 видеокарты из 7 отличаются по цене от других 5?
Приятель был в америке в это время, ухватил 2 шт для меня :)
Он же писал, что AМD и NVIDIA в связке общей.
Нет, 7 видеокарт (тогда я ещё не знал, что связка лучше)