Майнер Биткоин - страница 48
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Оборудование на видюхах - решение, которое уже не используется опытными майнерами уже как года два
Наcмотрелись роликов от продавцов ASICов!
Еще нет оборудования, которое было бы лучше видеокарт.
Но, каждый волен выбирать, то что ему по-душе...
Наcмотрелись роликов от продавцов ASICов!
Еще нет оборудования, которое было бы лучше видеокарт.
Но, каждый волен выбирать, то что ему по-душе...
мало того, я делаю пул в данный момент на 14000 TH/s
Считаю что здесь мне уже не интересно.
На чем делаете?
на видюхах
)
// смех смехом, посчитайте сколько надо видюх для такой фермы
// так что видюхи.... в сторону
Так а на чем тогда - на Асиках?
А почему ПУЛ?
Причем здесь пул?
асик не один, а их просто до..я взяли
я же скорость показал, не доходит чтоль?
Но это не пул, а ферма. Риг - если один майнер на картах или Асик. Если несколько, то ферма ригов.
14000 TH/s - это 1000 Асиков что ли (один дает 14 ТН/с)? С потреблением Мегаватт?
Второй риг собран и настроен для работы, осталось вставить 2-й БП и видеокарты
Переписал автопереключение алгоритмов (слишком часто переключались)
и сделал графики доходности.