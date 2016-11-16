Скорость исполнения на ECN счетах
Здравствуйте,
есть ECN MT5 (неттинг) счет на А...ри.
Не очень радует скорость исполнения. Вот пример логов
Скорость при любом приказе около 2-х секунд. За это время цена может значительно измениться (иногда получается выгоднее, иногда нет).
Время пинга до сервера 80 мс. Куда тратятся 1,9 секунды (за вычетом пинга). Сервера А..ри на др. конце земли что-ли стоят от серверов поставщиков ликвидности? В такой ситуации ставить терминал на сервер поближе к серверам брокера нет смысла, будет не 1.9 сек + 0,1=2 сек как сейчас, а 1,9 + 0,005 =1,9005.
1) Поделитесь своими данными по задержкам на ECN, для сравнения .
2) Есть предположение, что сделки по 0,06 или 0,11 поставщику ликвидности не отправляются, а копится суммарный пул и отправляется на исполнение минимум 1 лот. Так ли это?
3) Если сделки будут в целых лотах (1, 2 ... 5... 24... 51) т.е. без десятичных и сотых - сделки будут быстрее исполняться? Или так же медленно? У кого-то есть такие наблюдения?
4) Как для тестера стратегий сделать такую задержку в 2 сек.? Чтобы он оптимизировал более правильно. Произвольная задержка видимо намного меньше (десятки, сотни мс., но не 2 сек.).
Что интересно, такая большая задержка появилась 14 октября. Сделки от 13 октября и раньше были около 200 мс. Вот последние "быстрые" сделки от 13 октября.
2016.10.13 23:59:07.191 Trades '15009266': market sell 0.10 EURUSD tp: 1.10503
2016.10.13 23:59:07.289 Trades '15009266': accepted market sell 0.10 EURUSD tp: 1.10503
2016.10.13 23:59:07.397 Trades '15009266': deal #1000615869 sell 0.10 EURUSD at 1.10562 done (based on order #1000705910)
2016.10.13 23:59:07.398 Trades '15009266': order #1000705910 sell 0.10 / 0.10 EURUSD at 1.10562 done in 207.859 ms
2016.10.13 23:59:15.102 Trades '15009266': modify #1000705492 sell 0.60 EURUSD sl: 0.00000, tp: 1.10503 -> sl: 0.00000, tp: 1.10513
2016.10.13 23:59:15.200 Trades '15009266': accepted modify #1000705492 sell 0.60 EURUSD sl: 0.00000, tp: 1.10503 -> sl: 0.00000, tp: 1.10513
2016.10.13 23:59:15.310 Trades '15009266': modify #1000705492 sell 0.60 EURUSD -> sl: 0.00000, tp: 1.10513 done in 207.387 ms
В чем может быть причина? В успешной торговле? Решили палки в колеса повставлять? В те дни была огромная прибыльность торговли, скальпировал вручную, было около 500 сделок в день и прибыль более 100% в день. Ну а с понедельника начал все сливать - палки подействовали( Кликаешь - и ждешь 2 сек. реакцию.... Ну и психология тоже... быстрый рост кружит голову, начинаешь думать, что ошибочные сделки можно пересидеть. Не исключаю, что и тормоза в 2 сек добавили свою долю в психологическое состояние.
будь это МТ4 , можно было бы смело сказать - антискальперский плагин стоит.
но это МТ5, действительно было бы интересно услышать коммент разработчиков. если слепили подобный плагин для МТ5, то на звание брокерской платформы он не годится,раз вмешиваются в исполнение.
если это не плагин, тогда вышеуказанный дц не годится на поставщика ликвидности, как было недавно заявлено в новостях с таким тормозным исполнением.
З.Ы. и что ответили в техподдержке по поводу исполнения? первый делом неоьходимо было написать туда
Сегодня и им в форум написал, пока нет ответа....
Вот вам аналогичный пример моей торговли с другого дц - увеличение времени исполнения и проскальзываний в 3 раза. (это в среднем, а некоторые сделки вообще караул) До и после, как говорится. Кач-во исполнения все время логировалось, поэтому это не изъян системы а банальная манипуляция с исполнением.
добро пожаловать в ряды недовольных исполнением на форекс! :) это их хлеб, ничего никому не докажете и никто вам ничего не расскажет... делайте выводы, так везде. Если хотите нормально - прямой выход на LP (настоящего а не фэйкого как аль...). Никакого скальпинга не получится на там:)
Я думал, что на ECN их хлеб - комиссии. $1000 я им накликал за неделю. А в конце и свое слил и появившимся инвесторам до 50% от вложений. Задержка с исполнением - чем им выгодна?
Ну я думаю с такой торговлей и 0,1 секунды будет много )).Всмысле того что рано или поздно слив будет вы и 0,1 не будете довольны ))Это как доза наркоты))всегда хочется увеличить)
