Майнер Биткоин - страница 47
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а что значит майнить по кошерному?
Задача по добыче крипты делится на всех участников пула, ну и соответственно вознаграждение - тоже на всех
А у топикстартера оборудование позволяет подойти к вопросу более профессионально.Читал также про видюхи, как они страдают от майнинга. Средняя продолжительность "жизни" 2-3 месяца если перегревать более 80 градусов...
Задача по добыче крипты делится на всех участников пула, ну и соответственно вознаграждение - тоже на всех
А у топикстартера оборудование позволяет подойти к вопросу более профессионально.
Так вроде мы уже обсуждали, что пул будет быстрей находить нужные ответы из-за того, что распределит задание с разных точек поиска, а одиночке придется все искать самостоятельно, каждый кусочек исследовать.
Так вроде мы уже обсуждали, что пул будет быстрей находить нужные ответы из-за того, что распределит задание с разных точек поиска, а одиночке придется все искать самостоятельно, каждый кусочек исследовать.
Естественно. Аппарат у него не хилый, смогет.
Для начала нужно создать пул. Но как это делается, я пока до конца еще не разобрался.
Майнеры в основном программисты, как я понял.
Если решать задачу майнинга в лоб, ну да - неплохо через NiceHash, т.е. получать непонятным образом начисленное в биткоинах вознаграждение...
Задача по добыче крипты делится на всех участников пула, ну и соответственно вознаграждение - тоже на всех
А у топикстартера оборудование позволяет подойти к вопросу более профессионально.Читал также про видюхи, как они страдают от майнинга. Средняя продолжительность "жизни" 2-3 месяца если перегревать более 80 градусов...
А я читал, что земля плоская. Я электронщик с кучей разработок в разных областях (до 2005 г), имел дело с высоконагруженными горячими системами. И свое мнение написал несколько ранее. Но то, что школьник Петя написал в блоге ерунду, которую услышал от друга Васи, а тот ее придумал, когда свою штучку дергал, конечно, не вызывает сомнения у лохов )) Ведь в интернете написали, значит правда!
Или надо признать, что у всего мира один сорт кремния для чипов, а у Nvidea и AMD другой, от нагрева превращающийся в Г. Этакая трансмутация элементов в видяхе ))
В игрухах на 4 к видяхи греются еще больше, так как помимо чистого GPU используются блоки для обработки изображения, которые при майнинге простаивают.
Все, больше на эту тему говорить не буду, скучно.
А я читал, что земля плоская. Я электронщик с кучей разработок в разных областях (до 2005 г), имел дело с высоконагруженными горячими системами. И свое мнение написал несколько ранее. Но то, что школьник Петя написал в блоге ерунду, которую услышал от друга Васи, а тот ее придумал, когда свою штучку дергал, конечно, не вызывает сомнения у лохов )) Ведь в интернете написали, значит правда!
Или надо признать, что у всего мира один сорт кремния для чипов, а у Nvidea и AMD другой, от нагрева превращающийся в Г. Этакая трансмутация элементов в видяхе ))
В игрухах на 4 к видяхи греются еще больше, так как помимо чистого GPU используются блоки для обработки изображения, которые при майнинге простаивают.
Все, больше на эту тему говорить не буду, скучно.
ага, и единственный во всем мире...
процессоры, интегральные схемы, чипы хоть умеешь проектировать?
если б умел, то прекрасно бы понимал разницу между nvidia и amd
скучно и ни о чем, ты прав.
..........
У меня с вчерашнего вечера пул NiceHash недоступен
У Вас как?
Доступен.
Непонятные движения биткоина вроде заканчиваются, объёмы сделок постепенно возвращаются к обычным. Я думаю цена вернётся где-то к 10000, успокоится, и потом опять пойдёт в медленный рост.
Видимо не судьба попробовать RX Vega 64, на прошлой неделе везде были по 42000-43000 руб.,
а сегодня нигде нет, нашел одну за 50379 руб. (при стоимости за бугром 600$ ~ 35000 руб.), но покупать не буду.
В понедельник-вторник ожидается поставка EVGA 1070Ti, наверное их и куплю...
Видимо не судьба попробовать RX Vega 64, на прошлой неделе везде были по 42000-43000 руб.,
а сегодня нигде нет, нашел одну за 50379 руб. (при стоимости за бугром 600$ ~ 35000 руб.), но покупать не буду.
В понедельник-вторник ожидается поставка EVGA 1070Ti, наверное их и куплю...
Лучше 1080 Ti
nix.ru, в наличии
Лично я там хотел взять, но.... передумал
По сей час продолжаю жадно читать про майнинг
Оборудование на видюхах - решение, которое уже не используется опытными майнерами уже как года два