Майнер Биткоин - страница 47

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Alexey Volchanskiy:

а что значит майнить по кошерному?

Задача по добыче крипты делится на всех участников пула, ну и соответственно вознаграждение - тоже на всех

А у топикстартера оборудование позволяет подойти к вопросу более профессионально.

Читал также про видюхи, как они страдают от майнинга. Средняя продолжительность "жизни" 2-3 месяца если перегревать более 80 градусов...
 
Renat Akhtyamov:

Задача по добыче крипты делится на всех участников пула, ну и соответственно вознаграждение - тоже на всех

А у топикстартера оборудование позволяет подойти к вопросу более профессионально.


Так вроде мы уже обсуждали, что пул будет быстрей находить нужные ответы из-за того, что распределит задание с разных точек поиска, а одиночке придется все искать самостоятельно, каждый кусочек исследовать.

 
Aleksey Vyazmikin:

Так вроде мы уже обсуждали, что пул будет быстрей находить нужные ответы из-за того, что распределит задание с разных точек поиска, а одиночке придется все искать самостоятельно, каждый кусочек исследовать.

Естественно. Аппарат у него не хилый, смогет.

Для начала нужно создать пул. Но как это делается, я пока до конца еще не разобрался.

Майнеры в основном программисты, как я понял.

Если решать задачу майнинга в лоб, ну да - неплохо через NiceHash, т.е. получать непонятным образом начисленное в биткоинах вознаграждение...

 
Renat Akhtyamov:

Задача по добыче крипты делится на всех участников пула, ну и соответственно вознаграждение - тоже на всех

А у топикстартера оборудование позволяет подойти к вопросу более профессионально.

Читал также про видюхи, как они страдают от майнинга. Средняя продолжительность "жизни" 2-3 месяца если перегревать более 80 градусов...

А я читал, что земля плоская. Я электронщик с кучей разработок в разных областях (до 2005 г), имел дело с высоконагруженными горячими системами. И свое мнение написал несколько ранее. Но то, что школьник Петя написал в блоге ерунду, которую услышал от друга Васи, а тот ее придумал, когда свою штучку дергал, конечно, не вызывает сомнения у лохов )) Ведь в интернете написали, значит правда!

Или надо признать, что у всего мира один сорт кремния для чипов, а у Nvidea и AMD другой, от нагрева превращающийся в Г. Этакая трансмутация элементов в видяхе ))

В игрухах на 4 к видяхи греются еще больше, так как помимо чистого GPU используются блоки для обработки изображения, которые при майнинге простаивают.

Все, больше на эту тему говорить не буду, скучно.

 
Alexey Volchanskiy:

А я читал, что земля плоская. Я электронщик с кучей разработок в разных областях (до 2005 г), имел дело с высоконагруженными горячими системами. И свое мнение написал несколько ранее. Но то, что школьник Петя написал в блоге ерунду, которую услышал от друга Васи, а тот ее придумал, когда свою штучку дергал, конечно, не вызывает сомнения у лохов )) Ведь в интернете написали, значит правда!

Или надо признать, что у всего мира один сорт кремния для чипов, а у Nvidea и AMD другой, от нагрева превращающийся в Г. Этакая трансмутация элементов в видяхе ))

В игрухах на 4 к видяхи греются еще больше, так как помимо чистого GPU используются блоки для обработки изображения, которые при майнинге простаивают.

Все, больше на эту тему говорить не буду, скучно.

ага, и единственный во всем мире...

процессоры, интегральные схемы, чипы хоть умеешь проектировать?

если б умел, то прекрасно бы понимал разницу между nvidia и amd

скучно и ни о чем, ты прав.

 
prostotrader:

..........

У меня с вчерашнего вечера пул NiceHash недоступен

У Вас как?

 
Andy:

Доступен.

Переключился с европы на китай, вроде задышало.
 

Непонятные движения биткоина вроде заканчиваются, объёмы сделок постепенно возвращаются к обычным. Я думаю цена вернётся где-то к 10000, успокоится, и потом опять пойдёт в медленный рост.


 

Видимо не судьба попробовать RX Vega 64, на прошлой неделе везде были по 42000-43000 руб.,

а сегодня нигде нет, нашел одну за 50379 руб. (при стоимости за бугром 600$ ~ 35000 руб.), но покупать не буду.

В понедельник-вторник ожидается поставка EVGA 1070Ti, наверное их и куплю...

 
prostotrader:

Видимо не судьба попробовать RX Vega 64, на прошлой неделе везде были по 42000-43000 руб.,

а сегодня нигде нет, нашел одну за 50379 руб. (при стоимости за бугром 600$ ~ 35000 руб.), но покупать не буду.

В понедельник-вторник ожидается поставка EVGA 1070Ti, наверное их и куплю...

Лучше 1080 Ti

nix.ru, в наличии

Лично я там хотел взять, но.... передумал

По сей час продолжаю жадно читать про майнинг

Оборудование на видюхах - решение, которое уже не используется опытными майнерами уже как года два

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