Майнер Биткоин - страница 110
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а ссшкой провереть напругу не айда??
Что есть "ссшка"?
Ферма не у меня дома - я вообще просто увлеченный инвестор, пока цены на карты не упадут (комплектуха для ригов без видеокарт уже куплена).
Что есть "ссшка"?
Ферма не у меня дома - я вообще просто увлеченный инвестор, пока цены на карты не упадут (комплектуха для ригов без видеокарт уже куплена).
Написали бы вольтметр :) Я первый раз слышу такое сокращение.
Написали бы вольтметр :) Я первый раз слышу такое сокращение.
ТЕСТЕР в народе называют
а ссшкой провереть напругу не айда??
Легко!
Но, только сначала, нужно купить комплектующие, чтобы что-то измерять :)
А какие, если у тебя их никогда небыло?
Легко!
Но, только сначала, нужно купить комплектующие, чтобы что-то измерять :)
А какие, если у тебя их никогда небыло?
Меня учили: "Никогда не лезь в отлаженный механизм"
Написали бы вольтметр :) Я первый раз слышу такое сокращение.
Господа майнеры!
Где былая эйфория от поступлений вознаграждения за майнинг?
Господа майнеры!
Где былая эйфория от поступлений вознаграждения за майнинг?
Тише едешь - дальше будешь.
А где ваша соло майнинг ферма на асиках?
Тише едешь - дальше будешь.
А где ваша соло майнинг ферма на асиках?
не моя
я там заработал на монтаже
теперь не в курсе
мельком слышал, что уже почти окупился