Майнер Биткоин - страница 110

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GhostMan:

а ссшкой провереть напругу не айда??

Что есть "ссшка"?

Ферма не у меня дома - я вообще просто увлеченный инвестор, пока цены на карты не упадут (комплектуха для ригов без видеокарт уже куплена).

 
Aleksey Vyazmikin:

Что есть "ссшка"?

Ферма не у меня дома - я вообще просто увлеченный инвестор, пока цены на карты не упадут (комплектуха для ригов без видеокарт уже куплена).


 
GhostMan:


Написали бы вольтметр :) Я первый раз слышу такое сокращение.

 
Aleksey Vyazmikin:

Написали бы вольтметр :) Я первый раз слышу такое сокращение.

ТЕСТЕР     в народе называют

 
GhostMan:

а ссшкой провереть напругу не айда??

Легко!

Но, только сначала, нужно купить комплектующие, чтобы что-то измерять :)

А какие, если у тебя их никогда небыло?

 
prostotrader:

Легко!

Но, только сначала, нужно купить комплектующие, чтобы что-то измерять :)

А какие, если у тебя их никогда небыло?

Меня учили: "Никогда не лезь в отлаженный механизм"

 
Aleksey Vyazmikin:

Написали бы вольтметр :) Я первый раз слышу такое сокращение.

цэшка, если более правильно
 

Господа майнеры!

Где былая эйфория от поступлений вознаграждения за майнинг?

 
Renat Akhtyamov:

Господа майнеры!

Где былая эйфория от поступлений вознаграждения за майнинг?

Тише едешь - дальше будешь.

А где ваша соло майнинг ферма на асиках?

 
Sergey Chalyshev:

Тише едешь - дальше будешь.

А где ваша соло майнинг ферма на асиках?

не моя

я там заработал на монтаже

теперь не в курсе

мельком слышал, что уже почти окупился

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