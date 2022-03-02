Майнер Биткоин - страница 108

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prostotrader:

свой стартап

не ) пока у меня получается придумывать только мелкие проекты, на которые не надо инвестирования извне.
 
Комбинатор:
не ) пока у меня получается придумывать только мелкие проекты, на которые не надо инвестирования извне.

Ок

 

Начал, потихонечку, покупать коплектующие к 4 ригу


 
prostotrader:

Начал, потихонечку, покупать коплектующие к 4 ригу


Зачем такую дорогую мать, не проще типа такого использовать:  ?


[Удален]  
Alexandr Murzin:

Когда деньги бесконтрольно печатаются (майнятся), наступает инфляция и они обесцениваются. Похоже началось.

Майнеры по всему миру майнят монеты безостановочно в поте лица, а куда их девать. Всё. Конец фильма.

по чём видюхи будут?

 
Sergey Chalyshev:

Зачем такую дорогую мать, не проще типа такого использовать:  ?


Серёж!

Дело в том, что на эти переходники (который на твоём скрине) нельзя поставить более 7 видеокарт NVidia,

чтобы они полноценно (с полной отдачей) работали.

А эта мать специально спроектирована под одновременную работу под W10 8 NVidia + 5 AMD

В такой конфигурации они работают без сбоев и с полной отдачей.

А я планирую (со временем) доукомплектовать риги картами АМД

Если бы было всё так просто, то подобные мамы ВОВСЕ не выпускались бы!

 

А райзера какие лучше и чем?

2

 
Sergey Chalyshev:

А райзера какие лучше и чем?


Я использую 006С и 007S 

007S красного цвета

От блока питания идут только 2 шлейфа с разъёмом MOLEX, а нужно более, поэтому я использую райзеры с разъёмом SATA.

Но AMD карты потребляют гораздо больше энергии, поэтому для них нужны более "сильные" MOLEX разъёмы, причём

на 1 шлейф можно "посадить" не более 2-х райзеров.

 
prostotrader:


на 1 шлейф можно "посадить" не более 2-х райзеров.

Сомнительно, что карты по PCI-E могут брать больше, чем предусмотрено спецификацией, как раз в связи с превышением потребности сделали дополнительное питания - поэтому отнесу это утверждение к мифу.

 
Andy:

Привет! Кто может подсказать, что такое случилось у prostotrader - до этого мы нормально общались, а потом он прислал мне в Скайп этот скрин и сообщение и больше ничего не объясняет и не отвечает? Кто что думает?!

.....

Удалено модератором Artyom Trishkin

Я вот думаю, что все разборки - в личку.

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