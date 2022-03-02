Майнер Биткоин - страница 108
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свой стартап
не ) пока у меня получается придумывать только мелкие проекты, на которые не надо инвестирования извне.
Ок
Начал, потихонечку, покупать коплектующие к 4 ригу
Начал, потихонечку, покупать коплектующие к 4 ригу
Зачем такую дорогую мать, не проще типа такого использовать: ?
Когда деньги бесконтрольно печатаются (майнятся), наступает инфляция и они обесцениваются. Похоже началось.
Майнеры по всему миру майнят монеты безостановочно в поте лица, а куда их девать. Всё. Конец фильма.
по чём видюхи будут?
Зачем такую дорогую мать, не проще типа такого использовать: ?
Серёж!
Дело в том, что на эти переходники (который на твоём скрине) нельзя поставить более 7 видеокарт NVidia,
чтобы они полноценно (с полной отдачей) работали.
А эта мать специально спроектирована под одновременную работу под W10 8 NVidia + 5 AMD
В такой конфигурации они работают без сбоев и с полной отдачей.
А я планирую (со временем) доукомплектовать риги картами АМД
Если бы было всё так просто, то подобные мамы ВОВСЕ не выпускались бы!
А райзера какие лучше и чем?
А райзера какие лучше и чем?
Я использую 006С и 007S
007S красного цвета
От блока питания идут только 2 шлейфа с разъёмом MOLEX, а нужно более, поэтому я использую райзеры с разъёмом SATA.
Но AMD карты потребляют гораздо больше энергии, поэтому для них нужны более "сильные" MOLEX разъёмы, причём
на 1 шлейф можно "посадить" не более 2-х райзеров.
на 1 шлейф можно "посадить" не более 2-х райзеров.
Сомнительно, что карты по PCI-E могут брать больше, чем предусмотрено спецификацией, как раз в связи с превышением потребности сделали дополнительное питания - поэтому отнесу это утверждение к мифу.
Привет! Кто может подсказать, что такое случилось у prostotrader - до этого мы нормально общались, а потом он прислал мне в Скайп этот скрин и сообщение и больше ничего не объясняет и не отвечает? Кто что думает?!
.....
Удалено модератором Artyom Trishkin
Я вот думаю, что все разборки - в личку.