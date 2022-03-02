Майнер Биткоин - страница 43
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Дело в том, что только что вышла новая карточка 1070 Ti, которая стоит почти в 2 раза дешевле, чем 1080Ti, а её
производительность не в 2 раза хуже, плюс мне всё же очень хочется попробовать в деле RX Vega 64.
В риг, который уже сужествует, не хочется доставлять новые (неизведанные AMD) карты, т.к он вышел
на проектную мощность и приносит хорошую прибыль (сейчас, гораздо большую, чем планировалось) - какой смысл останавливать машинку?
А вот новый риг - другое дело, всё-равно покупать-докупать, настраивать - простой неизбежен.
тож перебираю.
Поставлю пока одну видюшку и ппц.
Например эту:
Geforce GTX 1060
Что скажете?
А 1080Ti в 1.5 раза дороже 70-ой...
тож перебираю.
Поставлю пока одну видюшку и ппц.
Например эту:
Geforce GTX 1060
Что скажете?
Скажу следующее
Нужно ставить САМЫЕ современные карты, так как увеличение сложности (со временем)
сильно скажется на Вашей прибыли (когда я покупал комплектующие к ригу, 1070 Ti ещё небыло).
А 1060 - уже "старая" карточка.
Добавлено
Вот здесь можно посмотреть производительности карт
https://www.nicehash.com/profitability-calculator
Скажу следующее
Нужно ставить САМЫЕ современные карты, так как увеличение сложности (со временем)
сильно скажется на Вашей прибыли (когда я покупал комплектующие к ригу, 1070 Ti ещё небыло).
А 1060 - уже "старая" карточка.
Добавлено
Вот здесь можно посмотреть производительности карт
https://www.nicehash.com/profitability-calculator
Вобщем получается так.
Любая видеокарта стоит ровно (???) в 10 раз дороже чем с неё доход.
Вопрос о смысле такой покупки очень даже филосовский...
Вобщем получается так.
Любая видеокарта стоит ровно в 10 раз дороже чем с неё доход.
Вопрос о смысле такой покупки очень даже филосовский...
Вас НИКТО не заставляет ничего покупать.
Я исходил из того, что прибыль на 2-ой год эксплуатации, составит не менее 40 % годовых в USD от вложенных средств,
а на 3-ий год, не менее 75%
Я посчитал, что риск может быть оправдан, ещё не зная, что
СМЕ открывает фьючерс на Биткоин, а LedgerX - уже открыла опционы с экспирацией в декабре 2018 г.
Добавлено
Если Вы хотите "завтра" вернуть свои деньги, да ещё и зароботать, то лучше ничего не делайте!
Добавлено
Ещё, я определял (для себя) профитность майнинга, как 8 топовых видеокарт, при стоимости Биткоина 6000 - 6200$,
что составляет 24$ в день. Сейчас, биткоин стоит почти 10000$, поэтому профитность СИЛЬНО возрасла
При этой цене Биткоина, профит от рига составит 31 - 34$ в день.
Добавлено
Неа... ошибся, профит будет гораздо больше...
Не дык Вы не поняли, я ничего не имею против.
Я просто прикидываю как лучше забахать аппаратуру.
К примеру я нашел уже материнскую плату с 18-ю слотами PCI-Express, т.е. на 18 видеокарт...
ASUS B250 MINING EXPERT
Не дык Вы не поняли, я ничего не миею против.
Я просто прикидываю как лучше забахать аппаратуру.
К примеру я нашел уже материнскую плату с 18-ю слотами PCI-Express, т.е. на 18 видеокарт...
Сегодня, самая лучшая эта:
https://www.asus.com/ru/Motherboards/B250-MINING-EXPERT/
Добавлено
Но не обольщайтесь, Вы не сможете подключить более 13 ХОРОШИХ видеокарт
У меня в риге именно такая мамка :), а та, которая стояла сначала (ASRock H110 Pro BTC+),
пойдёт в новый риг.
Добавлено
И ни в коем случае не смотрите ролики в ютубе, про то, как подключают все видеокарты, а
если всё-таки будете смотреть, то обратите внимание на хешрейт, который и близко не подходит
к моему в 562 МН/s на 8 картах!
тож перебираю.
Поставлю пока одну видюшку и ппц.
Например эту:
Geforce GTX 1060
Что скажете?
А 1080Ti в 1.5 раза дороже 70-ой...
Зачем оно тебе ? ты умеешь программировать ... Я написал на MQL и прибыль равносильна ферме, только не надо покупать оборудования, просто бот под BTCUSD
Зачем оно тебе ? ты умеешь программировать ... Я написал на MQL и прибыль равносильна ферме, только не надо покупать оборудования, просто бот под BTCUSD
Точно!
Вот только, подробно, как я, Ваши расходы-доходы обнародовать можете?
Зачем оно тебе ? ты умеешь программировать ... Я написал на MQL и прибыль равносильна ферме, только не надо покупать оборудования, просто бот под BTCUSD
Уже писал, что сосед инвалид, плачу за 1кВт - 1,67 руб.
точно, ты писал про это, я забыл
у меня вроде днем 3 р, ночью меньше, счетчики стоят электронные
это получается две маслянные батареи, инвалид не замерзнет ))