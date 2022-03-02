Майнер Биткоин - страница 43

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prostotrader:

Дело в том, что только что вышла новая карточка 1070 Ti, которая стоит почти в 2 раза дешевле, чем 1080Ti, а её

производительность не в 2 раза хуже, плюс мне всё же очень хочется попробовать в деле RX Vega 64.

В риг, который уже сужествует, не хочется доставлять новые (неизведанные AMD) карты, т.к он вышел

на проектную мощность и приносит хорошую прибыль (сейчас, гораздо большую, чем планировалось) - какой смысл останавливать машинку?

А вот новый риг - другое дело, всё-равно покупать-докупать, настраивать - простой неизбежен.

тож перебираю.

Поставлю пока одну видюшку и ппц.

Например эту:

Geforce GTX 1060

Что скажете?

А 1080Ti в 1.5 раза дороже 70-ой...

 
Renat Akhtyamov:

тож перебираю.

Поставлю пока одну видюшку и ппц.

Например эту:

Geforce GTX 1060

Что скажете?


Скажу следующее

Нужно ставить САМЫЕ современные карты, так как увеличение сложности (со временем)

сильно скажется на Вашей прибыли (когда я покупал комплектующие к ригу, 1070 Ti ещё небыло).

А 1060 - уже "старая" карточка.

Добавлено


Вот здесь можно посмотреть производительности карт

https://www.nicehash.com/profitability-calculator

Profitability calculator on NiceHash
Profitability calculator on NiceHash
  • www.nicehash.com
View the profitability of your hardware and hashing power for all available algorithms on NiceHash.
 
prostotrader:

Скажу следующее

Нужно ставить САМЫЕ современные карты, так как увеличение сложности (со временем)

сильно скажется на Вашей прибыли (когда я покупал комплектующие к ригу, 1070 Ti ещё небыло).

А 1060 - уже "старая" карточка.

Добавлено


Вот здесь можно посмотреть производительности карт

https://www.nicehash.com/profitability-calculator

Вобщем получается так.

Любая видеокарта стоит ровно (???) в 10 раз дороже чем с неё доход.

Вопрос о смысле такой покупки очень даже филосовский...

 
Renat Akhtyamov:

Вобщем получается так.

Любая видеокарта стоит ровно в 10 раз дороже чем с неё доход.

Вопрос о смысле такой покупки очень даже филосовский...


Вас НИКТО не заставляет ничего покупать.

Я исходил из того, что прибыль на 2-ой год эксплуатации, составит не менее 40 % годовых в USD от вложенных средств,

а на 3-ий год, не менее 75%

Я посчитал, что риск может быть оправдан, ещё не зная, что

СМЕ открывает фьючерс на Биткоин, а LedgerX - уже открыла опционы с экспирацией в декабре 2018 г.

Добавлено

Если Вы хотите "завтра" вернуть свои деньги, да ещё и зароботать, то лучше ничего не делайте!

Добавлено

Ещё, я определял (для себя) профитность майнинга, как 8 топовых видеокарт, при стоимости Биткоина 6000 - 6200$,

что составляет 24$ в день. Сейчас, биткоин стоит почти 10000$, поэтому профитность СИЛЬНО возрасла


При этой цене Биткоина, профит от рига составит 31 - 34$ в день.

Добавлено

Неа... ошибся, профит будет гораздо больше...


 

Не дык Вы не поняли, я ничего не имею против.

Я просто прикидываю как лучше забахать аппаратуру.

К примеру я нашел уже материнскую плату с 18-ю слотами PCI-Express, т.е. на 18 видеокарт...

ASUS B250 MINING EXPERT

 
Renat Akhtyamov:

Не дык Вы не поняли, я ничего не миею против.

Я просто прикидываю как лучше забахать аппаратуру.

К примеру я нашел уже материнскую плату с 18-ю слотами PCI-Express, т.е. на 18 видеокарт...


Сегодня, самая лучшая эта:

https://www.asus.com/ru/Motherboards/B250-MINING-EXPERT/

Добавлено

Но не обольщайтесь, Вы не сможете подключить более 13 ХОРОШИХ видеокарт


У меня в риге именно такая мамка :), а та, которая стояла сначала (ASRock H110 Pro BTC+),

пойдёт в новый риг.

Добавлено

И ни в коем случае не смотрите ролики в ютубе, про то, как подключают все видеокарты, а

если всё-таки будете смотреть, то обратите внимание на хешрейт, который и близко не подходит

к моему в 562 МН/s на 8 картах!

B250 MINING EXPERT | Материнские платы | ASUS в России
  • www.asus.com
ASUS B250 Mining Expert is the world's first mining motherboard to feature 19 PCI Express® (PCIe®) slots. With 18 PCIe x1 and one PCIe x16 slots on board, plus three zoned ATX12V power connectors, B250 Mining Expert lets you run up to 19* NVIDIA or AMD GPUs in parallel to max out your megahash rates! * B250 Mining Expert currently supports a...
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

тож перебираю.

Поставлю пока одну видюшку и ппц.

Например эту:

Geforce GTX 1060

Что скажете?

А 1080Ti в 1.5 раза дороже 70-ой...


Зачем оно тебе ? ты умеешь программировать ... Я написал на MQL и прибыль равносильна ферме, только не надо покупать оборудования, просто бот под BTCUSD

 
Vladimir Zubov:

Зачем оно тебе ? ты умеешь программировать ... Я написал на MQL и прибыль равносильна ферме, только не надо покупать оборудования, просто бот под BTCUSD


Точно!

Вот только, подробно, как я, Ваши расходы-доходы обнародовать можете?

 
Vladimir Zubov:

Зачем оно тебе ? ты умеешь программировать ... Я написал на MQL и прибыль равносильна ферме, только не надо покупать оборудования, просто бот под BTCUSD

биток растет, почему бы и нет
 
prostotrader:

Уже писал, что сосед инвалид, плачу за 1кВт - 1,67 руб.


точно, ты писал про это, я забыл

у меня вроде днем 3 р, ночью меньше, счетчики стоят электронные

это получается две маслянные батареи, инвалид не замерзнет ))

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