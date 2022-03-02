Майнер Биткоин - страница 44
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Зачем оно тебе ? ты умеешь программировать ... Я написал на MQL и прибыль равносильна ферме, только не надо покупать оборудования, просто бот под BTCUSD
вот и я вчера об этом писал ))
плюс еще в том, что если биток начнет падать, майнер несет убыток, а боту по барабану
тоже начал переделывать свой скальпер на btc
вот и я вчера об этом писал ))
плюс еще в том, что если биток начнет падать, майнер несет убыток, а боту по барабану
тоже начал переделывать свой скальпер на btc
я сейчас и не собираюсь делать
упадут цены на железяки, тогда и заделаю
Точно!
Вот только, подробно, как я, Ваши расходы-доходы обнародовать можете?
оке, но пока бета версия, тестирую сам и за свой счет. позже выложу результаты. через неделю примерно.
Добавлено
И ни в коем случае не смотрите ролики в ютубе, про то, как подключают все видеокарты, а
если всё-таки будете смотреть, то обратите внимание на хешрейт, который и близко не подходит
к моему в 562 МН/s на 8 картах!
А как подключать правильно надо - расскажите, пожалуйста.
биток растет, почему бы и нет
вот и я о чем, зачем платить больше ?
А как подключать правильно надо - расскажите, пожалуйста.
Так я приводил картинку как правильно включать карты (Asus B250 Mining Expert)
Поясняю
8 видеокарт (любых) - без всяких ограничений
13 видеокарт
ИЛИ 8 NVidia + 5 AMD (любых)
ИЛИ 8 AMD + 5 NVidia (любых)
16 видеокарт
7-8 спец. карт P106 (кастрированные - специально для майнинга, но с очень маленькой производительностью) + 7-8 любых AMD
19 видеокарт
8 спец. карт P106 + 9-11 AMD (НО драйверов, пока нет :) видимо Асусу АМД обещали драйвер для такой конфигурации)
Добавлено
Но мамка поддерживает только 3 блока питания. И при расчёте мощности БП, нужно учитывать и потребление
райзера, которое может доходить на некоторых картах до 60 Вт на каждую карту!!!
Так я приводил картинку как правильно включать карты
Поясняю
8 видеокарт (любых) - без всяких ограничений
13 видеокарт
ИЛИ 8 NVidia + 5 AMD
ИЛИ 8 AMD + 5 NVidia
16 видеокарт
7-8 спец. карт P106 (кастрированные - специально для майнинга, но с очень маленькой производительностью) + 7-8 любых AMD
19 видеокарт
8 спец. карт P106 + 9-11 AMD (НО драйверов, пока нет :) видимо Асусу АМД обещали драйвер для такой конфигурации)
Так я приводил картинку как правильно включать карты (Asus B250 Mining Expert)
Поясняю
8 видеокарт (любых) - без всяких ограничений
13 видеокарт
ИЛИ 8 NVidia + 5 AMD (любых)
ИЛИ 8 AMD + 5 NVidia (любых)
16 видеокарт
7-8 спец. карт P106 (кастрированные - специально для майнинга, но с очень маленькой производительностью) + 7-8 любых AMD
19 видеокарт
8 спец. карт P106 + 9-11 AMD (НО драйверов, пока нет :) видимо Асусу АМД обещали драйвер для такой конфигурации)
https://www.overclockers.ru/hardnews/85271/opublikovan-pervyj-obzor-majning-kart-nvidia-p106-100.html
https://www.overclockers.ru/hardnews/85271/opublikovan-pervyj-obzor-majning-kart-nvidia-p106-100.html
Ренат, а зачем его майнить если импульс ловить можно и трейдить роботами ?
Ренат, а зачем его майнить если импульс ловить можно и трейдить роботами ?
а можно и майнить и торговать совместно.
выплачивают не так много в день, поэтому 4-рех карт за глаза
итого: майнерский аппарат вылазит примерно в 12+4*33+20+6+7=170к деревянных, который будет чеканить $200 в месяц, т.е. год с лишним он будет окупаться
я ничего не покупая, тока за счет проца тоже чуток намайнил с момента как ссыль выложил, ну все равно же ж приятно
завтра пойду куплю одну хорошую видюху и воткну, и все пока на этом...