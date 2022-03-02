Майнер Биткоин - страница 44

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Vladimir Zubov:

Зачем оно тебе ? ты умеешь программировать ... Я написал на MQL и прибыль равносильна ферме, только не надо покупать оборудования, просто бот под BTCUSD


вот и я вчера об этом писал ))

плюс еще в том, что если биток начнет падать, майнер несет убыток, а боту по барабану

тоже начал переделывать свой скальпер на btc

 
Alexey Volchanskiy:

вот и я вчера об этом писал ))

плюс еще в том, что если биток начнет падать, майнер несет убыток, а боту по барабану

тоже начал переделывать свой скальпер на btc

 я сейчас и не собираюсь делать

упадут цены на железяки, тогда и заделаю

[Удален]  
prostotrader:

Точно!

Вот только, подробно, как я, Ваши расходы-доходы обнародовать можете?


оке, но пока бета версия, тестирую сам и за свой счет. позже выложу результаты. через неделю примерно.

 
prostotrader:

Добавлено

И ни в коем случае не смотрите ролики в ютубе, про то, как подключают все видеокарты, а

если всё-таки будете смотреть, то обратите внимание на хешрейт, который и близко не подходит

к моему в 562 МН/s на 8 картах!


А как подключать правильно надо - расскажите, пожалуйста.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:
биток растет, почему бы и нет

вот и я о чем, зачем платить больше ?

 
Aleksey Vyazmikin:

А как подключать правильно надо - расскажите, пожалуйста.


Так я приводил картинку как правильно включать карты (Asus B250 Mining Expert)

Поясняю

8 видеокарт (любых) - без всяких ограничений

13 видеокарт

ИЛИ 8 NVidia + 5 AMD (любых)

ИЛИ 8 AMD + 5 NVidia (любых)

16 видеокарт

7-8 спец. карт P106 (кастрированные - специально для майнинга, но с очень маленькой производительностью) + 7-8 любых AMD

19 видеокарт

8 спец. карт P106  + 9-11 AMD (НО драйверов, пока нет :) видимо Асусу АМД обещали драйвер для такой конфигурации) 

Добавлено

Но мамка поддерживает только 3 блока питания. И при расчёте мощности БП, нужно учитывать и потребление

райзера, которое может доходить на некоторых картах до 60 Вт на каждую карту!!!

[Удален]  
prostotrader:

Так я приводил картинку как правильно включать карты

Поясняю

8 видеокарт (любых) - без всяких ограничений

13 видеокарт

ИЛИ 8 NVidia + 5 AMD

ИЛИ 8 AMD + 5 NVidia

16 видеокарт

7-8 спец. карт P106 (кастрированные - специально для майнинга, но с очень маленькой производительностью) + 7-8 любых AMD

19 видеокарт

8 спец. карт P106  + 9-11 AMD (НО драйверов, пока нет :) видимо Асусу АМД обещали драйвер для такой конфигурации) 

А я делаю код на MQL (проц Intel Xeon) и производительность выше в BTC
 
prostotrader:

Так я приводил картинку как правильно включать карты (Asus B250 Mining Expert)

Поясняю

8 видеокарт (любых) - без всяких ограничений

13 видеокарт

ИЛИ 8 NVidia + 5 AMD (любых)

ИЛИ 8 AMD + 5 NVidia (любых)

16 видеокарт

7-8 спец. карт P106 (кастрированные - специально для майнинга, но с очень маленькой производительностью) + 7-8 любых AMD

19 видеокарт

8 спец. карт P106  + 9-11 AMD (НО драйверов, пока нет :) видимо Асусу АМД обещали драйвер для такой конфигурации) 

https://www.overclockers.ru/hardnews/85271/opublikovan-pervyj-obzor-majning-kart-nvidia-p106-100.html

Опубликован первый обзор майнинг-карт NVIDIA P106-100
Опубликован первый обзор майнинг-карт NVIDIA P106-100
  • www.overclockers.ru
Первые "специализированные" графические адаптеры для добычи криптовалюты пошли в люди. Кто пропустил — это видеокарты без видеопортов и со сниженной до трёх месяцев гарантией производителя. Предполагается, что такие адаптеры будут стоить дешевле игровых аналогов и переключат внимание "шахтёров" с настольных решений, ставших дефицитными на фоне...
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

https://www.overclockers.ru/hardnews/85271/opublikovan-pervyj-obzor-majning-kart-nvidia-p106-100.html

Ренат, а зачем его майнить если импульс ловить можно и трейдить роботами ?

 
Vladimir Zubov:

Ренат, а зачем его майнить если импульс ловить можно и трейдить роботами ?

а можно и майнить и торговать совместно.

выплачивают не так много в день, поэтому 4-рех карт за глаза

итого: майнерский аппарат вылазит примерно в 12+4*33+20+6+7=170к деревянных, который будет чеканить $200 в месяц, т.е. год с лишним он будет окупаться

я ничего не покупая, тока за счет проца тоже чуток намайнил с момента как ссыль выложил, ну все равно же ж приятно

завтра пойду куплю одну хорошую видюху и воткну, и все пока на этом...

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