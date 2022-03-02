Майнер Биткоин - страница 40

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Morexod:
 Куда там пра- пра, 2025 год. 

Жаль, что с Вами нельзя заключить пари (кстати, где расположены Ваши 10 соток).

Если в Подмосковье (Новорижское, Киевское или Рублёвское ш. до 50 км. от МКАД), то они бы могли бы быть предметом ставки с Вашей стороны.

 

Попробуйте заключить пари с первоисточником.

Пост 421 там есть ссылка.

 
Morexod:

Попробуйте заключить пари с первоисточником.

Пост 421 там есть ссылка.


Не умничайте, и не распространяйте бред... 

Добавлено

Вот они, конкретные денежки, полученные от майнинга



А что у Вас? Одни слова, лишенные всякого здравого слысла!

 
prostotrader:

Не вопрос, через месяц напишу.

Добавлено

Имелось ввиду каждый день. :)


А что, уже на $26 одному можно жить, с голоду не помрешь )) Если скромно, то и вдвоем. Пиши конечно.

 

Майнинг дело конечно хорошее. НО есть куда более эффективное применение фермы с доходностью по более чем биток. Может это конечно громко сказанно, но если удастся запустить Java приложение на CUDA, то результат не заставит себя долго ждать... Я уверен....

Есть познания в области запуска приложений на CUDA?

 
Mihail Marchukajtes:

Майнинг дело конечно хорошее. НО есть куда более эффективное применение фермы с доходностью по более чем биток. Может это конечно громко сказанно, но если удастся запустить Java приложение на CUDA, то результат не заставит себя долго ждать... Я уверен....

Есть познания в области запуска приложений на CUDA?


На Куде же С с расширениями. Как вы там Яву запустите? И зачем? Всегда можно портировать код.

 
Alexey Volchanskiy:

На Куде же С с расширениями. Как вы там Яву запустите? И зачем? Всегда можно портировать код.


Ну.... есть же JCUDA как раз таки для ява приложений. Может компилятор какой специальный есть. Вообщем задача запустить Ява приложение на GPU....

 
Mihail Marchukajtes:

Ну.... есть же JCUDA как раз таки для ява приложений. Может компилятор какой специальный есть. Вообщем задача запустить Ява приложение на GPU....


Не буду спорить, я CUDA давно интересовался, появляются новые фишки. Наверное, теоретически можно поместить на GPU Явя-машину.. но это далеко от моих знаний. Все равно Ява будет тормозить

 
Mihail Marchukajtes:

Ну.... есть же JCUDA как раз таки для ява приложений. Может компилятор какой специальный есть. Вообщем задача запустить Ява приложение на GPU....

Есть и покруче вещи. Вот, мелкософт нам подарил вещицу:

https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/

Поддерживается и параллельная работа (много-поточность) и графические карты (от 1 и более) и распределенные вычисления (много-компьютерность).

Microsoft Cognitive Toolkit
Microsoft Cognitive Toolkit
  • www.microsoft.com
A free, easy-to-use, open-source, commercial-grade toolkit that trains deep learning algorithms to learn like the human brain. Microsoft Cognitive Toolkit (formerly known as CNTK) version 2.0 is now available to Developers and Data Scientists. Cognitive Toolkit is a free, easy-to-use, open-source toolkit that trains deep learning algorithms...
 
prostotrader:

Сегодня, в 14-00 мой риг, после всех настроек и доработок, вышел на проектную мощность (8 карт)

Расчётная прибыль - 24$ в день

Всё, что было заработано (на 7 картах) от момента идеи (21.10.2017) по 27.11.2017 до 13:26

В кошельке

Чистыми на руках (уже получено) в $ - 429

Больше писать (подробно) не буду, думается, что отчёт был полным.

...

Спасибо Вам за открытость! Ваш опыт ценен для всех участников форума. Просьба: публикуйте время от времени график доходности. Интересно и важно понимать динамику дохода в средне- и долгосрочной перспективе, в условиях постепенно увеличивающейся сложности вычислений.

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