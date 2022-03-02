Майнер Биткоин - страница 42
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Вот как на МТ5 выглядит, можно и на движениях вниз еще зарабатывать, только осторожно. Пишет, что Index, способ расчетов CFD
Ну все, надо скальпера натравить на крипто )) А что, там волатильность хорошая. Но я так понял, на форексе только CFD или индексы? Надо попробовать на демке на неделе..
А пока еврик вверх пошел, начали байки закрываться, картина на экране просто сюр )
Если биток или другой крипт будет не в канале ходить, а расти или падать, будет просто сказка. А пока так и есть. И не надо риг ставить.
Вопрос автору ветки, а риг дома стоит или в другом помещении? Если дома, это же финишь
Дома, но только не у меня, а у соседа в отдельной комнате, шум минимальный, но вот тепла выделяет немеренно 2,23 Квт. жрёт :) в час круглые сутки.
Дома, но только не у меня, а у соседа в отдельной комнате, шум минимальный, но вот тепла выделяет немеренно 2,23 Квт. жрёт :) в час круглые сутки.
А сопоставить кВт с заработком можно? Наверное тариф на электроны в розетке при таком потреблении будет как у производства?
А сопоставить кВт с заработком можно? Наверное тариф на электроны в розетке при таком потреблении будет как у производства?
Уже писал, что сосед инвалид, плачу за 1кВт - 1,67 руб.
Привет!
Допустим, я приобрёл MINING RIGS 500 NVIDIA - ROI EXPERT RIGS (500MH/S)
и начал получать Биткоины.
Несколько причин "почему всё загнется":
1. Из биткойна вышел ведущий программист со словами: "Биткойн контролируется несколькими людьми..".
2. Биткойн - суррогат денег. Запретят? Наложат ограничения? Будет контроль?
3. Эмиссия денег. Биткойнов добывают всё больше и больше. Они должны дешеветь в нормальных условиях.
4. Биткойн не решает ни одну задачу "нормально". Ни анонимности, ни "для бедных" (у кого больше денег, тот больше намайнит), не оплатить толком нигде нельзя, не надежности.. и т.д.
5. Псевдо-распределенная система. Любой программист скажет, что есть корневые сервера, которые кому то принадлежат.
6. Много взломов и угонов кошельков.
7. Вокруг криптовалюты много лжи.
И т.д. Подводя итоги - биткойны это так или иначе огромный риск и больше побаловаться. Хотя попытка обрушить финансовую систему была неплохая. :))
Да нет, всего рига (8 видео карт + мама + процессор + ОЗУ + SSD + W10 + 2БП + 8 райзеров + каркас + Wi-fi адаптер + HDMI эмулятор) и всего 450$
Несколько причин "почему всё загнется":
1. Из биткойна вышел ведущий программист со словами: "Биткойн контролируется несколькими людьми..".
2. Биткойн - суррогат денег. Запретят? Наложат ограничения? Будет контроль?
3. Эмиссия денег. Биткойнов добывают всё больше и больше. Они должны дешеветь в нормальных условиях.
4. Биткойн не решает ни одну задачу "нормально". Ни анонимности, ни "для бедных" (у кого больше денег, тот больше намайнит), не оплатить толком нигде нельзя, не надежности.. и т.д.
5. Псевдо-распределенная система. Любой программист скажет, что есть корневые сервера, которые кому то принадлежат.
6. Много взломов и угонов кошельков.
7. Вокруг криптовалюты много лжи.
И т.д. Подводя итоги - биткойны это так или иначе огромный риск и больше побаловаться. Хотя попытка обрушить финансовую систему была неплохая. :))
Вы "уговариваете" себя?
Мне уже это всё бесполезно говорить, т.к я всё уже купил и собираюсь купить вторую (более бюджетную).
Где такие цены? Я с самого начала ветку почитал - написано что видюха около 60к руб
Сразу нужно было читать сначала :)
450$ - это прибыль (не полная) за первый месяц полу-работы рига
Вы "уговариваете" себя?
Мне уже это всё бесполезно говорить, т.к я всё уже купил и собираюсь купить вторую (более бюджетную).
Почему более бюджетную, т.е. Вы же ранее говорили, что если мало прибыли даёт, то больший процент уходит на транзакции.
Почему более бюджетную, т.е. Вы же ранее говорили, что если мало прибыли даёт, то больший процент уходит на транзакции.
Дело в том, что только что вышла новая карточка 1070 Ti, которая стоит почти в 2 раза дешевле, чем 1080Ti, а её
производительность не в 2 раза хуже, плюс мне всё же очень хочется попробовать в деле RX Vega 64.
В риг, который уже существует, не хочется доставлять новые (неизведанные AMD) карты, т.к он вышел
на проектную мощность и приносит хорошую прибыль (сейчас, гораздо большую, чем планировалось) - какой смысл останавливать машинку?
А вот новый риг - другое дело, всё-равно покупать-докупать, настраивать - простой неизбежен.