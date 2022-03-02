Майнер Биткоин - страница 42

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Вот как на МТ5 выглядит, можно и на движениях вниз еще зарабатывать, только осторожно. Пишет, что Index, способ расчетов CFD


 
Alexey Volchanskiy:

Ну все, надо скальпера натравить на крипто )) А что, там волатильность хорошая. Но я так понял, на форексе только CFD или индексы? Надо попробовать на демке на неделе..

А пока еврик вверх пошел, начали байки закрываться, картина на экране просто сюр ) 

Если биток или другой крипт будет не в канале ходить, а расти или падать, будет просто сказка. А пока так и есть. И не надо риг ставить.

Вопрос автору ветки, а риг дома стоит или в другом помещении? Если дома, это же финишь


Дома, но только не у меня, а у соседа в отдельной комнате, шум минимальный, но вот тепла выделяет немеренно 2,23 Квт. жрёт :) в час круглые сутки.

 
prostotrader:

Дома, но только не у меня, а у соседа в отдельной комнате, шум минимальный, но вот тепла выделяет немеренно 2,23 Квт. жрёт :) в час круглые сутки.


А сопоставить кВт с заработком можно? Наверное тариф на электроны в розетке при таком потреблении будет как у производства?

 
Vladimir Karputov:

А сопоставить кВт с заработком можно? Наверное тариф на электроны в розетке при таком потреблении будет как у производства?


Уже писал, что сосед инвалид, плачу за 1кВт - 1,67 руб.

 
prostotrader:

Привет!

Допустим, я приобрёл MINING RIGS 500 NVIDIA - ROI EXPERT RIGS (500MH/S)

и начал получать Биткоины.

Несколько причин "почему всё загнется":

1. Из биткойна вышел ведущий программист со словами: "Биткойн контролируется несколькими людьми..".

2. Биткойн - суррогат денег. Запретят? Наложат ограничения? Будет контроль?

3. Эмиссия денег. Биткойнов добывают всё больше и больше. Они должны дешеветь в нормальных условиях.

4. Биткойн не решает ни одну задачу "нормально". Ни анонимности, ни "для бедных" (у кого больше денег, тот больше намайнит), не оплатить толком нигде нельзя, не надежности.. и т.д.

5. Псевдо-распределенная система. Любой программист скажет, что есть корневые сервера, которые кому то принадлежат.

6. Много взломов и угонов кошельков.

7. Вокруг криптовалюты много лжи.

И т.д. Подводя итоги - биткойны это так или иначе огромный риск и больше побаловаться. Хотя попытка обрушить финансовую систему была неплохая. :))

 
prostotrader:

Да нет, всего рига (8 видео карт + мама + процессор + ОЗУ + SSD + W10 + 2БП + 8 райзеров + каркас + Wi-fi адаптер + HDMI эмулятор) и всего 450$

Где такие цены? Я с самого начала ветку почитал - написано что видюха около 60к руб
 
Ivan Gurov:

Несколько причин "почему всё загнется":

1. Из биткойна вышел ведущий программист со словами: "Биткойн контролируется несколькими людьми..".

2. Биткойн - суррогат денег. Запретят? Наложат ограничения? Будет контроль?

3. Эмиссия денег. Биткойнов добывают всё больше и больше. Они должны дешеветь в нормальных условиях.

4. Биткойн не решает ни одну задачу "нормально". Ни анонимности, ни "для бедных" (у кого больше денег, тот больше намайнит), не оплатить толком нигде нельзя, не надежности.. и т.д.

5. Псевдо-распределенная система. Любой программист скажет, что есть корневые сервера, которые кому то принадлежат.

6. Много взломов и угонов кошельков.

7. Вокруг криптовалюты много лжи.

И т.д. Подводя итоги - биткойны это так или иначе огромный риск и больше побаловаться. Хотя попытка обрушить финансовую систему была неплохая. :))


Вы "уговариваете" себя?

Мне уже это всё бесполезно говорить, т.к я всё уже купил и собираюсь купить вторую (более бюджетную).

 
Renat Akhtyamov:
Где такие цены? Я с самого начала ветку почитал - написано что видюха около 60к руб

Сразу нужно было читать сначала :)

450$ - это прибыль (не полная) за первый месяц полу-работы рига 

 
prostotrader:

Вы "уговариваете" себя?

Мне уже это всё бесполезно говорить, т.к я всё уже купил и собираюсь купить вторую (более бюджетную).


Почему более бюджетную, т.е. Вы же ранее говорили, что если мало прибыли даёт, то больший процент уходит на транзакции.

 
Aleksey Vyazmikin:

Почему более бюджетную, т.е. Вы же ранее говорили, что если мало прибыли даёт, то больший процент уходит на транзакции.


Дело в том, что только что вышла новая карточка 1070 Ti, которая стоит почти в 2 раза дешевле, чем 1080Ti, а её

производительность не в 2 раза хуже, плюс мне всё же очень хочется попробовать в деле RX Vega 64.

В риг, который уже существует, не хочется доставлять новые (неизведанные AMD) карты, т.к он вышел

на проектную мощность и приносит хорошую прибыль (сейчас, гораздо большую, чем планировалось) - какой смысл останавливать машинку?

А вот новый риг - другое дело, всё-равно покупать-докупать, настраивать - простой неизбежен.

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