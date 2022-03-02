Майнер Биткоин - страница 31

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Andy:

А по каким параметрам это повлияло на увеличение суммы заработка на Найсхеше?


Очень просто, продавцы пошли майнить BTG, а работа-то осталась, вот NH и поднял ставку :)

BTG -27%, а BTC+ 2% 

 
Igor Konyashin:

Я вам про Фому, вы мне про Ерему...

Вы писали, что ни одну из приведенных вами функций биткоин не выполняет. А рекомендуемый вами для "самых дремучих" Стариков говорит, что хотя бы одну-то выполняет, что он как и доллар - средство платежа.

Я вообще, честно говоря, не понимаю, почему вы игнорируете то, что биткоин выступает средством платежа. Это же очевидно.

В русской деревне средством платежа всегда считалось 0.5 литра. Давайте объявим водку валютой.
[Удален]  
prostotrader:

Очень просто, продавцы пошли майнить BTG, а работа-то осталась, вот NH и поднял ставку :)

BTG -27%, а BTC+ 2% 

с  утра  несхеш2  опять заглючил , переключил на более ранний вариант.

если хотите продуйте , в архиве фаил  start_equihash+restart_script.bat заряжен  на ваш  кошелек пула несхеш

Файлы:
excavator_v1.1.zip  1609 kb
[Удален]  

"Маньяки", скажите плиз что майнить на проце ? есть 100+ Xeon

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Vladimir Zubov:

"Маньяки", скажите плиз что майнить на проце ? есть 100+ Xeon

к маньякам  это туда  ,  в телеграмм...... @Arsonist711 все расскажет и предложит и на вашем проце  и на чужем))

 
А755:

с  утра  несхеш2  опять заглючил , переключил на более ранний вариант.

если хотите продуйте , в архиве фаил  start_equihash+restart_script.bat заряжен  на ваш  кошелек пула несхеш


У меня ничего не глючит...

Всё отлично работает.



И в батнике не мой кошелёк

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prostotrader:

И в батнике не мой кошелёк

значит ошибся , "Ну не моё, так - не моё"

[Удален]  
https://hi-news.ru/technology/zhurnalisty-cnn-nashli-v-moskve-ogromnuyu-fermu-dlya-majninga.html
Журналисты CNN нашли в Москве огромную ферму для майнинга
Журналисты CNN нашли в Москве огромную ферму для майнинга
  • 2017.11.14
  • Вячеслав Ларионов
  • hi-news.ru
Крупными майнинг-фермами никого не удивишь в Китае или на Севере Европы, тогда как в России их довольно мало — сейчас на неё приходится всего около трёх процентов всей сети Биткоина. Но есть герои и «в наших палестинах» — именно о них журналисты CNN сняли небольшой сюжет. Российский центр майнинга — так называется эта московская организация —...
 
AyoTrade:
https://hi-news.ru/technology/zhurnalisty-cnn-nashli-v-moskve-ogromnuyu-fermu-dlya-majninga.html

Вт интересно, чего они там собирают (на каком чипе), какая производительность и сколько стоит?

 

Кто что думает по этому поводу. Специалисты. Прокоментируйте....


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