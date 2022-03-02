Майнер Биткоин - страница 31
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А по каким параметрам это повлияло на увеличение суммы заработка на Найсхеше?
Очень просто, продавцы пошли майнить BTG, а работа-то осталась, вот NH и поднял ставку :)
BTG -27%, а BTC+ 2%
Я вам про Фому, вы мне про Ерему...
Вы писали, что ни одну из приведенных вами функций биткоин не выполняет. А рекомендуемый вами для "самых дремучих" Стариков говорит, что хотя бы одну-то выполняет, что он как и доллар - средство платежа.
Я вообще, честно говоря, не понимаю, почему вы игнорируете то, что биткоин выступает средством платежа. Это же очевидно.
Очень просто, продавцы пошли майнить BTG, а работа-то осталась, вот NH и поднял ставку :)
BTG -27%, а BTC+ 2%
с утра несхеш2 опять заглючил , переключил на более ранний вариант.
если хотите продуйте , в архиве фаил start_equihash+restart_script.bat заряжен на ваш кошелек пула несхеш
"Маньяки", скажите плиз что майнить на проце ? есть 100+ Xeon
"Маньяки", скажите плиз что майнить на проце ? есть 100+ Xeon
к маньякам это туда , в телеграмм...... @Arsonist711 все расскажет и предложит и на вашем проце и на чужем))
с утра несхеш2 опять заглючил , переключил на более ранний вариант.
если хотите продуйте , в архиве фаил start_equihash+restart_script.bat заряжен на ваш кошелек пула несхеш
У меня ничего не глючит...
Всё отлично работает.
И в батнике не мой кошелёк
И в батнике не мой кошелёк
значит ошибся , "Ну не моё, так - не моё"
https://hi-news.ru/technology/zhurnalisty-cnn-nashli-v-moskve-ogromnuyu-fermu-dlya-majninga.html
Вт интересно, чего они там собирают (на каком чипе), какая производительность и сколько стоит?
Кто что думает по этому поводу. Специалисты. Прокоментируйте....