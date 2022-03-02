Майнер Биткоин - страница 35
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Дорогие Майнеры, Вы посчитайте сколько вы заплатили за фермы и срок окупаемости и посчитайте реальную стоимость этой фермы, и учтите курс "биткоина" и подумайте, кому это нужно ?
Не хочу портить ваш иллюзорный мир, но всё-же: вы купили видяху за 600$, которая в производстве 150$ /// кому остальное
Как вас загнать покупать видяхи не за 150$ а за 600$
Да таже видяха, давно все приехали уже с частотой, а GDDR5 это только присказка "G". Нет никакой G памяти
Удачи майнить "ничего" в общем
А выпуск карточек, без разъёма под видео ? С Вас уже издеваются, разъём стоит 0.25$ а вам говорят это под майнинг ))) но карта стоит 800$ )))
А выпуск карточек, без разъёма под видео ? С Вас уже издеваются, разъём стоит 0.25$ а вам говорят это под майнинг ))) но карта стоит 800$ )))
что тут ещё сказать, даже и не знаю.
что тут ещё сказать, даже и не знаю.
Вложись, поставь и обналичь.
что тут ещё сказать, даже и не знаю.
Его вложения - не копейки. Когда вернутся - риск. Чем лучше ?
Его вложения - не копейки. Когда вернутся - риск. Чем лучше ?
В любом бизнесе есть риск, абсолютно в любом.
В любом бизнесе есть риск, абсолютно в любом.
Это я знаю, у самого в реале 100к$ вложено
Это я знаю, у самого в реале 100к$ вложено
Круто!
Надо не на ФОРЕКСе играться с такими деньгами, а скупать землю (за бесценок сейчас) у Вас,
на Украине.
Добил функционал автопереключения между алгоритмами, когда
"причешу" сам GUI, то выложу (может быть кому-то пригодится)