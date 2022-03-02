Майнер Биткоин - страница 35

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Дорогие Майнеры, Вы посчитайте сколько вы заплатили за фермы и срок окупаемости и посчитайте реальную стоимость этой фермы, и учтите курс "биткоина" и подумайте, кому это нужно ?

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Не хочу портить ваш иллюзорный мир, но всё-же: вы купили видяху за 600$, которая в производстве 150$ /// кому остальное

Как вас загнать покупать видяхи не за 150$ а за 600$

Да таже видяха, давно все приехали уже с частотой, а GDDR5 это только присказка "G". Нет никакой G памяти

Удачи майнить "ничего" в общем

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А выпуск карточек, без разъёма под видео ? С Вас уже издеваются, разъём стоит 0.25$ а вам говорят это под майнинг ))) но карта стоит 800$ )))

 
Vladimir Zubov:

А выпуск карточек, без разъёма под видео ? С Вас уже издеваются, разъём стоит 0.25$ а вам говорят это под майнинг ))) но карта стоит 800$ )))

что тут ещё сказать, даже и не знаю.

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Vitaly Muzichenko:

что тут ещё сказать, даже и не знаю.


Вложись, поставь и обналичь.

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Vitaly Muzichenko:

что тут ещё сказать, даже и не знаю.


Его вложения - не копейки. Когда вернутся - риск. Чем лучше ?

 
Vladimir Zubov:

Его вложения - не копейки. Когда вернутся - риск. Чем лучше ?

В любом бизнесе есть риск, абсолютно в любом.

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Vitaly Muzichenko:

В любом бизнесе есть риск, абсолютно в любом.


Это я знаю, у самого в реале 100к$ вложено

 
Vladimir Zubov:

Это я знаю, у самого в реале 100к$ вложено


Круто!

Надо не на ФОРЕКСе играться с такими деньгами, а скупать землю (за бесценок сейчас) у Вас,

на Украине.

 

Добил функционал автопереключения между алгоритмами, когда

"причешу" сам GUI, то выложу (может быть кому-то пригодится)


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