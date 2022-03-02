Майнер Биткоин - страница 32
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что комментировать? ослу понятно что биткоин пойдёт на 9600-9800$ за монету а там видно будет)
"Маньяки", скажите плиз что майнить на проце ? есть 100+ Xeon
оставь процессор в покое) либо попробуй монеро помайнить))
А755, а у Вас какой майнер - на каких видеокартах (Nvidia или AMD) и на каких алгоритмах больше прибыль: Equihash, Lyra2REv2 или CryptoNight?
и красные и зеленые да и алгоритмы разные последние покупал 1060 6гб из расчета стоимости и надежности, т.е если вы купите одну 1080 я тремя за те же деньги соберу те же хеши , так же не так страшно если одна из карт выйдет из строя ... по прибыльности на несхеш ориентир ...... ну как то так
А на Несхеше у Вас сейчас какой самый прибыльный алгоритм (и что такое красные и зеленые)?
А на Несхеше у Вас сейчас какой самый прибыльный алгоритм (и что такое красные и зеленые)?
Красные - AMD
Зелёные - NVidia
Спасибо, кстати - а у Вас сейчас какой самый прибыльный алгоритм и почему?
Они автоматически меняются, в зависимости от ставки NH по алгоритму, и выбирается самый прибыльный.
Почему - не знаю...
Они автоматически меняются, в зависимости от ставки NH по алгоритму, и выбирается самый прибыльный.
Почему - не знаю...
несхеш таже структура биржи на обработку т/з роботу , в следствии чего переключат на максимальный лот работы ( торгуют они работой)там есть раздел онлаин рынок , от туда и берется управление
Какая произошла красивая и техническая коррекция, прям как описано в книгах прошлого века.
NiceHasn Miner 2 заглючело (не быват чтобы сразу всё хорошо :) )
Пишу свой GUI с авторереключением алгоритмов к майнеру Excavator (на мой взгляд лучший майнер для NVidia)