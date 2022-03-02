Майнер Биткоин - страница 32

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Mihail Marchukajtes:

Кто что думает по этому поводу. Специалисты. Прокоментируйте....



что комментировать? ослу понятно что биткоин пойдёт на 9600-9800$ за монету а там видно будет)

 
Vladimir Zubov:

"Маньяки", скажите плиз что майнить на проце ? есть 100+ Xeon


оставь процессор в покое) либо попробуй монеро помайнить)) 

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Andy:

А755, а у Вас какой майнер - на каких видеокартах (Nvidia или AMD) и на каких алгоритмах больше прибыль: Equihash, Lyra2REv2 или CryptoNight?

и красные и зеленые  да и алгоритмы разные    последние покупал  1060 6гб  из расчета стоимости и надежности, т.е  если вы купите одну 1080  я тремя за те же деньги  соберу  те же хеши , так же  не так страшно  если  одна  из карт выйдет из строя ... по прибыльности на несхеш ориентир ...... ну как то так

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Andy:
А на Несхеше у Вас сейчас какой самый прибыльный алгоритм (и что такое красные и зеленые)?
ой....слишком много  писать нужно  а оно ведь лень, вы уж поищите по поиску
 
Andy:
А на Несхеше у Вас сейчас какой самый прибыльный алгоритм (и что такое красные и зеленые)?

Красные - AMD

Зелёные - NVidia

 
Andy:
Спасибо, кстати - а у Вас сейчас какой самый прибыльный алгоритм и почему?

Они автоматически меняются, в зависимости от ставки NH по алгоритму, и выбирается самый прибыльный.

Почему - не знаю...

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prostotrader:

Они автоматически меняются, в зависимости от ставки NH по алгоритму, и выбирается самый прибыльный.

Почему - не знаю...

несхеш  таже  структура биржи на обработку т/з роботу  , в следствии чего переключат на  максимальный лот работы ( торгуют они работой)

там есть  раздел онлаин рынок , от туда и берется управление
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https://hi-news.ru/technology/centrobank-podderzhal-ideyu-naloga-na-majning.html
Центробанк поддержал идею налога на майнинг
Центробанк поддержал идею налога на майнинг
  • 2017.11.15
  • Вячеслав Ларионов
  • hi-news.ru
В конце октября президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству и Центробанку РФ определить и закрепить в законодательстве правки, регулирующие статус криптовалюты и блокчейна. Сегодня стало известно, что инициативу поддержал Центральный банк. О том, что Центральный банк полностью поддерживает идею введения налога на...
 

Какая произошла красивая и техническая коррекция, прям как описано в книгах прошлого века.

 

NiceHasn Miner 2 заглючело (не быват чтобы сразу всё хорошо :) )

Пишу свой GUI с авторереключением алгоритмов к майнеру Excavator (на мой взгляд лучший майнер для NVidia)


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