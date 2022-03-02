Майнер Биткоин - страница 16
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Постройку супер компьютеров финансируют государства. Используются для тяжелых задач, которые можно эффективно распараллелить.
Насчет распределенных сетей из бытовых компов - не надо никаких биткоинов, есть готовые решения, в которые можно встроить свою задачу. Но возникает вопрос, а кому надо предоставлять свои мощности для решения вашей задачи?
Одно время было модно искать сигналы других цивилизаций, программа SETI@home вроде до сих пор жива. Но, как тут верно заметили, майнить бабло интереснее, чем искать мифических зеленых человечков.
Вообще, давно интересует, насколько эффективно можно распараллелить трейдинг-алгоритмы? Причем не на уровне примитивов вроде parallel for, тут OpenCL вполне сгодится, а на уровне серьезных параллельных задач. Да, MQL* это делать не позволяет, но есть и другие варианты.
Например, читал про метеорологию, там точность предсказания погоды определяется количеством данных (то есть метеостанций + спутниковые данные + другие источники) и очень сильно зависит от мощности компьютеров. Чем больше вычислительные мощности, тем на меньшие кубики можно нарезать атмосферу, и тем точнее будет идти моделирование.
А вот с трейдингом все не так. Данных слишком мало, по крайней мере у простых смертных типа нас. И моделирование как-то не укладывается в четкие законы ))
Вот! В том-то и дело, что мужики (создатели SETI) удивились, что никто не хочет вычислительные мощности своего компьютера благородно предоставить на нужды науки (а может и не только для науки)... и начали думать, как бы мотивировать людей делиться мощностями. И так, чтобы это небыло дорого. И... придумали разводку. Невероятную по масштабам и гениальную по замыслу. С одной стороны создают спрос на компьютерную технику - тем самым финансируют исследования усовершенствований компьютерного железа (+рабочие места... в общем рост экономики). С другой стороны - зарабатывают. Да, нужно вложить деньжат, чтобы всю эту штуку раскрутить. Но это только в начале. Потом люди сами будут эту систему кормить. Еще и сверху денег накидают.
Вот! В том-то и дело, что мужики (создатели SETI) удивились, что никто не хочет вычислительные мощности своего компьютера благородно предоставить на нужды науки (а может и не только для науки)... и начали думать, как бы мотивировать людей делиться мощностями. И так, чтобы это небыло дорого. И... придумали разводку. Невероятную по масштабам и гениальную по замыслу. С одной стороны создают спрос на компьютерную технику - тем самым финансируют исследования усовершенствований компьютерного железа (+рабочие места... в общем рост экономики). С другой стороны - зарабатывают. Да, нужно вложить деньжат, чтобы всю эту штуку раскрутить. Но это только в начале. Потом люди сами будут эту систему кормить. Еще и сверху денег накидают.
В начале нулевых многие мои знакомые запускали у себя эту SETI, все равно компы простаивали. А потом как-то интерес угас, так как результаты == NULL
Добрый день!
Обьясните, пожалуйста
бытие определяет сознание
https://geektimes.ru/post/181850/ ШОж за жись такая , кругом одни белки
Главный смысл - а зачем?
Ну взлетело в 2 аза за полтора мес., так я на форе больше наторгую. Без всяких ферм.
И Вы, уважаеиый, впрочем, как и многие другие ВОВСЕ не понимают смысл майнинга!
Да наплевать вовсе, взлетел - упал (доллар или биткоин) - ВСЁ-РАВНО!!!
ГЛАВНОЕ - приход, который добывает ферма.
Я, наконец всё настроил. Вот результат за 4 дня
Капает и капает...
И Вы, уважаеиый, впрочем, как и многие другие ВОВСЕ не понимают смысл майнинга!
"не понимают смысл майнинга" -- потому и не майнят
"Хочешь фокус покажу? Это тайна, мальчик":
И Вы, уважаеиый, впрочем, как и многие другие ВОВСЕ не понимают смысл майнинга!
Да наплевать вовсе, взлетел - упал (доллар или биткоин) - ВСЁ-РАВНО!!!
ГЛАВНОЕ - приход, который добывает ферма.
Я, наконец всё настроил. Вот результат за 4 дня
Капает и капает...
Что значит 7 GPU - это 7 карт? Если да, как они подключаются к одному CPU? И во сколько все обошлось? Что с шумом, вы дома все это запустили?
Можете подробнее рассказать плз, а то кругом одни теоретики ))
Капает и капает...
если перейти охолождением на водянку , то можно собрать необходимое количество джоулей для отопления дома, или если частный сектор то можно поставить теплицу и круглый год вырасчивать канаплю)
к несхешу няньку еще устанавливать надо , - лучше описать в батнике есль хош скину коду
И Вы, уважаеиый, впрочем, как и многие другие ВОВСЕ не понимают смысл майнинга!
Да наплевать вовсе, взлетел - упал (доллар или биткоин) - ВСЁ-РАВНО!!!
ГЛАВНОЕ - приход, который добывает ферма.
Я, наконец всё настроил. Вот результат за 4 дня
Капает и капает...
Какие сейчас у Вас карты? Вы майните биткойн или конвертация автоматически идет в него любых других валют?
Что значит 7 GPU - это 7 карт? Если да, как они подключаются к одному CPU? И во сколько все обошлось? Что с шумом, вы дома все это запустили?
Можете подробнее рассказать плз, а то кругом одни теоретики ))
Привет!
7 GPU это действительно 7 видеокарт EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC Black Edition
Всё оборудование - это один компьютер с возможностью подключения до 13 видеокарт
Стоимость
Но так как доллар сейчас вырос - будет дороже
Оборудование
Интеловская карта случит для подключения монитора (она встроенная в материнку)
Вложения достаточно большие, как и большие потери на вывод средств, но я исходил из того, что покупаю
не на один месяц, а на несколько лет. За электроэнергию я плачу 1,67 руб. (сосед инвалид и платит полцены)
Так как карточки премиальные, то шум, от них чуть больше чем от обыкновенного компа.
Одновременно к этой материнке (ASRock H110 Pro BTC+) можно подключить 5 карточек NVidia + 8 AMD или 7 Карт NVIDIA (Больше не получается)
Но лучше всего сделать микс (5NVIDIA + 3 AMD) самое разумное решение по критерию цена-производительность,
потому что NVidia приносят ~3$ в день, а AMD (на алгоритме CryptoNigth) ~ 4$ в день (на других алгоритмах приносят меньше, чем NVidia).
Ставка на алгоритмы меняется, поэтому нужен микс из видеокарт, чтобы доход был ставильно высоким.
Ничего не разгонялось, потому что хочу зарабатывать долго.
Окупаемость ~ 362 дня, на второй год доход ~ 40% годовых в долларах, на 3 год ~ 75% годовых в долларах
Сейчас прохожу верификацию на Гонконгской бирже, чтобы сразу конвертировать Биткоины в доллары
на свой банковский счёт (https://www.bitfinex.com/).
Все цифры, в расчётах, на сегодняшний день.
Добавлено
Майню, пока на NiceHash, потому что там самый продвинутый сервис + их программа
автоматически переключает алгоритмы (на самый прибыльный).