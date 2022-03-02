Майнер Биткоин - страница 13
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Посмотри на проц 20 лет назад и сейчас, сейчас нет выводов на проце, не потому что это "круто" - меньше золота надо. Что дарили раньше - украшения из золота. Теперь телефончики. Золота для технологий всё меньше надо.
AMD по сей день идёт с ногами, Intel - без ног. На Intel нет ног, но есть посадочное место, которое так-же покрыто золотом, и площадь посадочных мест не меньше, чем сама нога, поэтому на покрытие уходит золота не меньше. При этом нужно знать, что ножки никогда не были золотыми, это всегда было покрытие, но на очень старых моделях даже не покрывали золотом, а лудили оловом, позже начали покрывать серебром, хотя золото стоило куда дешевле, чем сейчас
Сейчас 1 EVGA 1080 Ti стоит 59950 руб. (regard)
Это дорого. Реально дорого. Неважно что производитель хороший.
И не факт что эта карточка лучший выбор. Сейчас думаю есть смысл смотреть в сторону сборки p106-100 и аналогов.
NiceHash майнит не напрямую во внешний кошелёк, а по достижению такой-то суммы просто переводит средства (-4%) на заданный
внешний кошелек.
Это дорого. Реально дорого. Неважно что производитель хороший.
И не факт что эта карточка лучший выбор. Сейчас думаю есть смысл смотреть в сторону сборки p106-100 и аналогов.просто упоминаю потенциальные косяки на которых народ деньги терял.
Нет, карточка, сегодня - лучший выбор, самый крутой ASIC (в реале) зарабатывает 19.96$ в день и работает по 1-2 алгоритмам, стоит 1 000 000 руб.
8 1080 Ti карточек зарабатывают 24.32$ в день, и стоят 480 000 руб. и работают практически по ВСЕМ алгоритмам.
просто упоминаю....
Спасибо, но пока сам не проверишь, будет сомнение...
А что произойдет в тот момент, когда расходы на электричество превысят заработок ферм? Вычислительные мощности биткоин сети резко упадут, как будут обеспечиваться транзакции?
А что произойдет в тот момент, когда расходы на электричество превысят заработок ферм? Вычислительные мощности биткоин сети резко упадут, как будут обеспечиваться транзакции?
Майнеры подадутся в солнечые края http://sun-shines.ru/shop/solar-power/komplekt-tegola-nezavisimost/
По мне так.... Крах биткоина будет с того момента когда квантовый компьютер станет персональным. Настоьным если так хотитие. Как только квантовые компьютеры станут персональными, начнут подделывать биткоины и соотвественно вся валюта рухнет как пузырь.... Но а пока она защищена достаточно сильной защитой... ИМХО
Свежая новость!
Чигагская биржа (CME) приняла решение об открытии фьюсерса
на Биткоин!!!
Добавлено
Тек. курс биткоина - 7347 $
интересует насколько оправдана выплата биткойна тем кто майнит. Ну этож они так завуалировали будущие комиссионные по переводам. И вот если их перевести в эквивалент комиссии, то это какой процент?