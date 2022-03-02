Майнер Биткоин - страница 21

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Aleksey Vyazmikin:
А есть ли смысл в покупке б/у фермы на 1080 Ti 6 штук за 320000 ?

К сожалению, НЕТ.

Дело в том, что 99,9% майнеров ПРЕДЕЛЬНО разгоняют всё что можно (я один такой, который нацелен на будующее),

и всё оборудование работает в ПРЕДЕЛЬНОМ режиме. Процент того, что оно выйдет из строя у ВАс -90%

Но, если есть чеки и гарантийные талоны из БОЛЬШИХ и ИЗВЕСТНЫХ магазинов и цена гораздо ниже магазинной, а оборудование эксплуатировалось не более 5-6 мес,

то можно рискнуть...

 
A755:

неправильно  поняли ,  я говорю  о том  что  с периода    3 нояб по 8-е    время  работы фермы  составило  примерно 60-70%  остальное  простой,  это  ни как не следствие переключения  алгоритмов   это  какая то другая проблема 


Я о майнинге узнал 21 октября 2017 г. :)

Пока докупал, настраивал, пробовал...

Вот и простой :)

 
prostotrader:

К сожалению, НЕТ.

Дело в том, что 99,9% майнеров ПРЕДЕЛЬНО разгоняют всё что можно (я один такой, который нацелен на будующее),

и всё оборудование работает в ПРЕДЕЛЬНОМ режиме. Процент того, что оно выйдет из строя у ВАс -90%

Но, если есть чеки и гарантийные талоны и цена гораздо ниже магазинной, а борудование эксплуатировалось не более 5-6 мес,

то можно рискнуть...


Да, чеки думаю важно иметь, если есть гарантия то не важно сколько гналось (или левая прошивка лишает гарантии - интересно...). А 1080 Ti вышли весной этого года, поэтому как раз им не должно быть более полу года...

 
Aleksey Vyazmikin:

Да, чеки думаю важно иметь, если есть гарантия то не важно сколько гналось. А 1080 Ti вышли весной этого года, поэтому как раз им не должно быть более полу года...


Повторю, всё индивидуально... Но, как правило, это повышенный риск.

[Удален]  
prostotrader:

Я о майнинге узнал 21 октября 2017 г. :)

Пока докупал, настраивал, пробовал...

Вот и простой :)

для  сопровождения  работы ваших  карт все же  ставте  няньку  бат файла в автозагрузку  ,  код  можете  взять   там http://miningclub.info/threads/batnik-mining-listing.16241/&nbsp;  только допишите  в строки  7-ю карту , и все будет пучком

 
A755:

для  сопровождения  работы ваших  все же  ставте  няньку  бат файла в автозагрузку  ,  код  можете  взять   там http://miningclub.info/threads/batnik-mining-listing.16241/&nbsp;  только допишите  в строки  7-ю карту , и все будет пучком


[Удален]  
prostotrader:

эт не то,  у несхеша  нет  учета  работы  каждой вашей карты  индивидуально , здесь  самому  надо   колхозить,  т.е  если отвалится  одна или две карты  он  не перезагрузит

 
A755:

эт не то,  у несхеша  нет  учета  работы  каждой вашей карты  индивидуально , здесь  самому  надо   колхозить


А понял, я сам прогу напишу для этих целей, а пока я ориентируюсь на общий хешрейт ~ 490 Mh/s 

 
Aleksey Vyazmikin:

Да, чеки думаю важно иметь, если есть гарантия то не важно сколько гналось (или левая прошивка лишает гарантии - интересно...). А 1080 Ti вышли весной этого года, поэтому как раз им не должно быть более полу года...


Если Вы живете в Москве, то есть 2 крупных магазина, которые не будут отпираться по гарантии.

Это Pleer и Regard, последний вообще в списке у EVGA. как официальный продавец.

 

На самом деле окупаемость в 365 дней это очень плохой показатель. Самый дешёвый Asic (спец комп для майнинга) окупается за 5-6 месяцев. В два раза быстрее. Что ещё раз доказывает что на видяхах майнить не комильфо!!! Если уж решили вложить бабло в оборудование то лучше сразу купить ферму. Результат будет эффективней. ИМХО!!!!

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