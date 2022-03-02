Майнер Биткоин - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А есть ли смысл в покупке б/у фермы на 1080 Ti 6 штук за 320000 ?
К сожалению, НЕТ.
Дело в том, что 99,9% майнеров ПРЕДЕЛЬНО разгоняют всё что можно (я один такой, который нацелен на будующее),
и всё оборудование работает в ПРЕДЕЛЬНОМ режиме. Процент того, что оно выйдет из строя у ВАс -90%
Но, если есть чеки и гарантийные талоны из БОЛЬШИХ и ИЗВЕСТНЫХ магазинов и цена гораздо ниже магазинной, а оборудование эксплуатировалось не более 5-6 мес,
то можно рискнуть...
неправильно поняли , я говорю о том что с периода 3 нояб по 8-е время работы фермы составило примерно 60-70% остальное простой, это ни как не следствие переключения алгоритмов это какая то другая проблема
Я о майнинге узнал 21 октября 2017 г. :)
Пока докупал, настраивал, пробовал...
Вот и простой :)
К сожалению, НЕТ.
Дело в том, что 99,9% майнеров ПРЕДЕЛЬНО разгоняют всё что можно (я один такой, который нацелен на будующее),
и всё оборудование работает в ПРЕДЕЛЬНОМ режиме. Процент того, что оно выйдет из строя у ВАс -90%
Но, если есть чеки и гарантийные талоны и цена гораздо ниже магазинной, а борудование эксплуатировалось не более 5-6 мес,
то можно рискнуть...
Да, чеки думаю важно иметь, если есть гарантия то не важно сколько гналось (или левая прошивка лишает гарантии - интересно...). А 1080 Ti вышли весной этого года, поэтому как раз им не должно быть более полу года...
Да, чеки думаю важно иметь, если есть гарантия то не важно сколько гналось. А 1080 Ti вышли весной этого года, поэтому как раз им не должно быть более полу года...
Повторю, всё индивидуально... Но, как правило, это повышенный риск.
Я о майнинге узнал 21 октября 2017 г. :)
Пока докупал, настраивал, пробовал...
Вот и простой :)
для сопровождения работы ваших карт все же ставте няньку бат файла в автозагрузку , код можете взять там http://miningclub.info/threads/batnik-mining-listing.16241/ только допишите в строки 7-ю карту , и все будет пучком
для сопровождения работы ваших все же ставте няньку бат файла в автозагрузку , код можете взять там http://miningclub.info/threads/batnik-mining-listing.16241/ только допишите в строки 7-ю карту , и все будет пучком
эт не то, у несхеша нет учета работы каждой вашей карты индивидуально , здесь самому надо колхозить, т.е если отвалится одна или две карты он не перезагрузит
эт не то, у несхеша нет учета работы каждой вашей карты индивидуально , здесь самому надо колхозить
А понял, я сам прогу напишу для этих целей, а пока я ориентируюсь на общий хешрейт ~ 490 Mh/s
Да, чеки думаю важно иметь, если есть гарантия то не важно сколько гналось (или левая прошивка лишает гарантии - интересно...). А 1080 Ti вышли весной этого года, поэтому как раз им не должно быть более полу года...
Если Вы живете в Москве, то есть 2 крупных магазина, которые не будут отпираться по гарантии.
Это Pleer и Regard, последний вообще в списке у EVGA. как официальный продавец.
На самом деле окупаемость в 365 дней это очень плохой показатель. Самый дешёвый Asic (спец комп для майнинга) окупается за 5-6 месяцев. В два раза быстрее. Что ещё раз доказывает что на видяхах майнить не комильфо!!! Если уж решили вложить бабло в оборудование то лучше сразу купить ферму. Результат будет эффективней. ИМХО!!!!