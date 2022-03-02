Майнер Биткоин - страница 10
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А ты (давай на "ты", елы-палы) видишь кавычки ?
Мое предположение, что поскольку инфляция биткоина строго нормирована, а инфляция мировых валют - нет, то биткоин будет делиться и делиться на все более мелкие куочки. Вот это я так и назвал.
На ты без проблем. Можете на ты обращаться.
Одно время тоже пытался со всеми на ты, но тут много обидчивых. Мне сложно запомнить с кем на ты а кто обидчивый, поэтому последнее время пишу только вы, чтобы никого не обидеть.
Всё таки никак не могу понять, без приколов, в чем по вашему разница "инфляция вглубь" и "инфляция вширь". Чем отличается размножение никому не понятных кодов от размножения всем привычных бумажек с указанным номиналом? Может быть вы сами не понимаете суть крипто валют и их клонов? Тоже хочу понять, объясните если можете.
Всё таки никак не могу понять, без приколов, в чем по вашему разница "инфляция вглубь" и "инфляция вширь". Чем отличается размножение никому не понятных кодов от размножения всем привычных бумажек с указанным номиналом? Может быть вы сами не понимаете суть крипто валют и их клонов? Тоже хочу понять, объясните если можете.
Не... Отличия в размножении бумажек и кодов - нет никакого.
Но, отличие в том, что при "инфляции вширь", то есть при увеличении количества валюты - цены на ПРЕЖНИЕ сделки оказываются меньше, чем цены на такие же текущие.
А вот при "инфляции вглубь" - цены на прежние сделки оказываются ВЫШЕ, чем цены на такие же текущие. Фактически, "инфляция вглубь" - это вид дефляции. Но обычная дефляция, как правило, основывается либо на снижении экономической активности, либо на снижении учетной ставки. В случае же биткоина дефляция определяется исключительно увеличением массы доллара (и других "обычных" валют) при прежней масе биткоина. Что существенно отличается от "обычной" экономической дефляции. Поэтому я и назвал ее так ненаучно - "инфляция вглубь".
Таких?
https://life.ru/t/новости/1054706/putin_poruchil_razrabotat_nalogh_na_mainingh_kriptovaliut
Таких?
https://life.ru/t/новости/1054706/putin_poruchil_razrabotat_nalogh_na_mainingh_kriptovaliut
Во-во.
Первые шаги по ограничению.
То ли еще будет...
Во-во.
Первые шаги по ограничению.
То ли еще будет...
Будет, но для фирм, а не для чайников, а пока на 2-х Nvidia 1080 Ti (БЕЗ ВСЯКОГО РАЗГОНА)
доход с 03 часа ночи по Москве 26.10.2017 по сию минуту... 4,36 $
Чем отличается размножение никому не понятных кодов от размножения всем привычных бумажек с указанным номиналом?
Отличается тем, что в результате "размножения непонятных кодов"
1) Суммарное количество денег в системе не изменится;
2) Владелец не изменится.
во время майнинга эфира карточки работают в очень щадящем режиме, есть майнеры которые сразу несколько разных видов хешей майнят
Так же как при конвертации видео? Какая там температура по сравнению с игрушками?
Так же как при конвертации видео? Какая там температура по сравнению с игрушками?