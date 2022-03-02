Майнер Биткоин - страница 10

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George Merts:

А ты (давай на "ты", елы-палы) видишь кавычки ?

Мое предположение, что поскольку инфляция биткоина строго нормирована, а инфляция мировых валют - нет, то биткоин будет делиться и делиться на все более мелкие куочки. Вот это я так и назвал.


На ты без проблем. Можете на ты обращаться.

Одно время тоже пытался со всеми на ты, но тут много обидчивых. Мне сложно запомнить с кем на ты а кто обидчивый, поэтому последнее время пишу только вы, чтобы никого не обидеть.

Всё таки никак не могу понять, без приколов, в чем по вашему разница "инфляция вглубь" и "инфляция вширь". Чем отличается размножение никому не понятных кодов от размножения всем привычных бумажек с указанным номиналом? Может быть вы сами не понимаете суть крипто валют и их клонов? Тоже хочу понять, объясните если можете.

 
Sergey Chalyshev:
 

Всё таки никак не могу понять, без приколов, в чем по вашему разница "инфляция вглубь" и "инфляция вширь". Чем отличается размножение никому не понятных кодов от размножения всем привычных бумажек с указанным номиналом? Может быть вы сами не понимаете суть крипто валют и их клонов? Тоже хочу понять, объясните если можете.

Не... Отличия в размножении бумажек и кодов - нет никакого.

Но, отличие в том, что при "инфляции вширь", то есть при увеличении количества валюты - цены на ПРЕЖНИЕ сделки оказываются меньше, чем цены на такие же текущие.

А вот при "инфляции вглубь" - цены на прежние сделки оказываются ВЫШЕ, чем цены на такие же текущие.  Фактически, "инфляция вглубь" - это вид дефляции. Но обычная дефляция, как правило, основывается либо на снижении экономической активности, либо на снижении учетной ставки. В случае же биткоина дефляция определяется исключительно увеличением массы доллара (и других "обычных" валют) при прежней масе биткоина. Что существенно отличается от "обычной" экономической дефляции. Поэтому я и назвал ее так ненаучно - "инфляция вглубь".

 
prostotrader:

Таких?



https://life.ru/t/новости/1054706/putin_poruchil_razrabotat_nalogh_na_mainingh_kriptovaliut

Путин поручил разработать налог на майнинг криптовалют
Путин поручил разработать налог на майнинг криптовалют
  • 2017.10.24
  • Марина Калегина
  • life.ru
К лету 2018 года в России должны разработать порядок налогообложения и регистрации компаний, занимающихся майнингом криптовалют. Такое поручение президент Владимир Путин адресовал Центробанку и правительству, сообщает пресс-служба Кремля. Из документа следует, что до 20 декабря главе государства должны представить предложения по созданию...
 
prostotrader:

Таких?



https://life.ru/t/новости/1054706/putin_poruchil_razrabotat_nalogh_na_mainingh_kriptovaliut&nbsp;

Путин поручил разработать налог на майнинг криптовалют
Путин поручил разработать налог на майнинг криптовалют
  • 2017.10.24
  • Марина Калегина
  • life.ru
К лету 2018 года в России должны разработать порядок налогообложения и регистрации компаний, занимающихся майнингом криптовалют. Такое поручение президент Владимир Путин адресовал Центробанку и правительству, сообщает пресс-служба Кремля. Из документа следует, что до 20 декабря главе государства должны представить предложения по созданию...
 

Во-во.

Первые шаги по ограничению.

То ли еще будет...

 
George Merts:

Во-во.

Первые шаги по ограничению.

То ли еще будет...


Будет, но для фирм, а не для чайников, а пока на 2-х Nvidia 1080 Ti (БЕЗ ВСЯКОГО РАЗГОНА)

доход с 03 часа ночи  по Москве 26.10.2017 по сию минуту... 4,36 $


 
prostotrader:
во время майнинга эфира карточки работают в очень щадящем режиме, есть майнеры которые сразу несколько разных видов хешей майнят
 
Sergey Chalyshev:

Чем отличается размножение никому не понятных кодов от размножения всем привычных бумажек с указанным номиналом?


Отличается тем, что в результате "размножения непонятных кодов"

1) Суммарное количество денег в системе не изменится;

2) Владелец не изменится.

 
Комбинатор:
во время майнинга эфира карточки работают в очень щадящем режиме, есть майнеры которые сразу несколько разных видов хешей майнят

Так же как при конвертации видео? Какая там температура по сравнению с игрушками?

 
Aleksey Vyazmikin:

Так же как при конвертации видео? Какая там температура по сравнению с игрушками?

Зависит от хеша. Может греть сильнее игрушки на запредельных настройках.
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