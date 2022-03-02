Майнер Биткоин - страница 18
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самый короткий и дешевый путь с таким доходом на вывод, брать кошель с https://yobit.io/ru минуя внутренний кошель нестхеша, далее без процентов на кивикарту
Майню, пока на NiceHash, потому что там самый продвинутый сервис + их программа
автоматически переключает алгоритмы (на самый прибыльный).
если хочешь быстрее отбиться от затрат постарайся найти самые прибыльные, и нужно сделать так чтобы смена алгоритмов была как можно реже, как бы банально это не звучало но доход выше будет ели будет стабильная работа рига...
так же много зависит от правильного разгона карты и ее сопровождения ( няньки),.
самый короткий и дешевый путь с таким доходом на вывод, брать кошель с https://yobit.io/ru минуя внутренний кошель нестхеша, далее без процентов на кивикарту
Я так и делаю, но на YoBit (очень часто) очень плохой курс обмена, поэтому я майню на кошель NiceHash, а потом можно перевести на любую биржу, обменник...
З.Ы все рассказы про майнинг Etherium очень прибыльный- просто выдумки, пробовал - в ДВА раза меньше прибыли, чем на NiceHash
Добавлено
Вопреки ВСЕМ, кто разгоняет карты и проч., я ПРИНЦИПИАЛЬНО не буду этого делать, даже блоки питания купил "в притык", что бы
даже соблазна не было... Меня интересует не сиюминутный доход, а постоянный долговременный.
Добавлено
Даже выбор карточек был сделан осознано, можно было купить немного дешевле другого производителя, но я сознательно
пошел на доп. расходы, зная, что EVGA, сегодня, бесспорный лидер по производительности и КАЧЕСТВУ видеокарт.
Вопреки ВСЕМ, кто разгоняет карты и проч., я ПРИНЦИПИАЛЬНО не буду этого делать, даже блоки питания купил "в притык", что бы
даже соблазна не было... Меня интересует не сиюминутный доход, а постоянный долговременный.
ну тогда ваша грядка фермера - это Нецелевое использование земельного участка)
ну тогда ваша гряда фермера - это Нецелевое использование земельного участка)
Каждому своё... Но из многочисленного своего опыта скажу русской поговоркой:
"За двумя зайцами погонишься - ниодного не поймаешь"
Добавлено
У меня продолжает "капать", а у Вас?
Добавлено
Вот статистика по моему ригу
У меня продолжает "капать", а у Вас?
Смешно... :)
Но если не интересно, то могу и ничего не писать, просто ответил на вопрос Алексея...
Но если не интересно, то могу и ничего не писать, просто ответил на вопрос Алексея...
Очень интересно -- пишите -- я лично читаю с интересом, особенно когда выкладки конкретные пошли
Каждому своё... Но из многочисленного своего опыта скажу русской поговоркой:
"За двумя зайцами погонишься - ниодного не поймаешь"
Добавлено
У меня продолжает "капать", а у Вас?
Добавлено
Вот статистика по моему ригу
Я к вашему счету подключил 3 разогнаных 1060 .... понаблюдайте полчасика
Я к вашему счету подключил 3 разогнаных 1060 .... понаблюдайте полчасика
Спасибо, конечно, но денежку не верну....
Ок, понаблюдаю....
Добавлено
Вы, вероятно, ошиблись с кошельком, - никакого прироста нет :(
ААА, появился.... :)
Добавлено
Прирост около 5$.... с трёх РАЗОГНАНЫХ карт???
И сразу реджекты хешей пошли (Эффективность)...
НЕ УБЕДИТЕЛЬНО, если Вам катрочки бесплатно достались,, то тогда конечно!
Спасибо, конечно, но денежку не верну....
Ок, понаблюдаю....
Добавлено
Вы, вероятно, ошиблись с кошельком, - никакого прироста нет :(
ААА, появился.... :)
Вот это интересно)