Майнер Биткоин - страница 9
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У вас, с рекомендуемым вами для просвещения Стариковым, имеются расхождения:
Стариков говорит, что между битконом и долларом разницы нет - это средства платежа.
Вот и я так думал, оказывается, я думал неправильно.
На самом деле, биткоин - вполне себе годится на роль валюты, и по сути - ничем от нее не отличается. Но его инфляция строго нормирована, а доступ к использованию - очень прост во всем мире. Этим биткоин и страшен для банкиров. В случае необходимости - взять "дополнительные" биткоины негде, в отличие от рублей, долларов или любой другой "обычной" валюты.
Вангую, что биткоины (и остальные криптовалюты) либо серьезно ограничат в возможности использования, либо вобще запретят. Оставят крипторубль, инфляцию которого можно будет крутить, как вздумается Центробанку. Зарубежные страны - думаю, сделают тоже самое.
Буду рад, если ошибусь, и биткоин, со своей нормированной инфляцией, таки, успеет стать общеупотребимым.
Вот и я так думал, оказывается, я думал неправильно.
На самом деле, биткоин - вполне себе годится на роль валюты, и по сути - ничем от нее не отличается. Но его инфляция строго нормирована, а доступ к использованию - очень прост во всем мире. Этим биткоин и страшен для банкиров. В случае необходимости - взять "дополнительные" биткоины негде, в отличие от рублей, долларов или любой другой "обычной" валюты.
Вангую, что биткоины (и остальные криптовалюты) либо серьезно ограничат в возможности использования, либо вобще запретят. Оставят крипторубль, инфляцию которого можно будет крутить, как вздумается Центробанку. Зарубежные страны - думаю, сделают тоже самое.
Буду рад, если ошибусь, и биткоин, со своей нормированной инфляцией, таки, успеет стать общеупотребимым.
Вы можете легко регулировать инфляцию биткоина в пределах определяемых вашей долей в генерации этой валюты. Если китай например национализирует (или как-либо зарегулирует) все фермы и биржи на своей территории, то очень даже сможет управлять инфляцией. Что и произошло недавно при принятии ограничительного закона.
Вы можете легко регулировать инфляцию биткоина в пределах определяемых вашей долей в генерации этой валюты. Если китай например национализирует (или как-либо зарегулирует) все фермы и биржи на своей территории, то очень даже сможет управлять инфляцией. Что и произошло недавно при принятии ограничительного закона.
И как он сможет управлять ею ?
Ну, национализировал фермы. Что дальше ?
Если они продолжат работать - количество биткоинов будет расти прежним темпом.
Допустим, Китай решил заморозить инфляцию - остановил фермы. Через короткое время сложность майнинга упадет, и майнеры из других стран - намайнят все необходимое. Инфляция - останется на прежнем уровне.
Допустим, Китай решил ускорить инфляцию... как он это сделает ??? Настроит еще больше ферм ? Сложность тут же возрастет, и инфляция останется прежней.
Предложите механизм управления инфляцией биткоина Центробанкам - они на вас молиться начнут.
Они не хранятся и хранить их бесполезно. У вас носителей для такого объема данных не найдется, а если и найдется - скорость доступа к ним будет ниже, чем скорость генерации заново.
Тогда я вот что не понимаю - есть софт в котором счетчик перебора для генерации хэша - так как этот счетчик работает - случайный рандом, который повторяется?
Тогда я вот что не понимаю - есть софт в котором счетчик перебора для генерации хэша - так как этот счетчик работает - случайный рандом, который повторяется?
Да, есть счетчик, значение которого нужно найти перебором и которое может повторяться. А ещё на входе есть другие данные из блока, которые делают предварительный расчет всех хешей для всех возможных значений счетчика невозможным.
1. Поищите в инете "mining pool"; на сайтах обычно есть инструкции, как присоединяться. В общем случае это выглядит так: софту для майнинга нужно передать параметр-ссылку на пул, откуда он будет брать начальные данные, из которых будут майниться новые блоки.
2. Понятия не имею. Как минимум, понадобится разработать софт, раздающий задачи по майнингу + в случае нахождения решения быстро передающий его узлам сети bitcoin + ведущий подсчет хешрейта всех участников пула + контролирующий честность участников.
3. Допустим, 100 MBit / защита от ddos / резервирование на случай падения канала.
Насчет одного блока в сутки: для этого вам понадобиться сосредоточить в своих руках ~1/144 мощности всей сети bitcoin. Посчитайте сколько ASIC'ов типа S9, про которые уже упоминали, вам для этого понадобится и сколько электроэнергии это будет жрать. Это, так сказать, минимальные затраты.
Большое спасибо
Решил протестировать бесплатный сервис с видео моего компа
Результат не утешительный 1 $/день (карта-то у меня не плохая...)
ахаха карта не плохая 970) поставь хотя бы парочку 1080ti и будет майнинг на сосиски)
Таких?