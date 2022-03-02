Майнер Биткоин - страница 22

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Mihail Marchukajtes:

На самом деле окупаемость в 365 дней это очень плохой показатель. Самый дешёвый Asic (спец комп для майнинга) окупается за 5-6 месяцев. В два раза быстрее. Что ещё раз доказывает что на видяхах майнить не комильфо!!! Если уж решили вложить бабло в оборудование то лучше сразу купить ферму. Результат будет эффективней. ИМХО!!!!


Вы пишите, как дилетант, ASIC - помойка стоимостью 1 000 000 руб. (младшие модели гораздо меньше)

Рёв такой, что слышно за весту!

Переработка 1-го (максимум 4) алгоритма

Сломался в мусор -НИКАКОЙ ГАРАНТИИ, а РЕАЛЬНАЯ производительность такая:

Насмотрелись в инете рекламных роликов, вот и судите об этом, не зная реального положения вещей.

Добавлено

У меня производительность на 1 карту выше, чем показано в таблице, потому что карта из ряда топовых EVGA

Не все топовые карты дают макс. производительность в майнинге

Макс. производительность от карт EVGA можно получить на моделях 11G-P4-xx93-KR и 11G-P4-xx96-KR

Добавлено

Одна из лучших для майнинга карт


Можно посмеяться над "бедными" американцами, но реальность такова - ОДНУ ШТУКУ в ДОМ :)


 
prostotrader:

Вы пишите, как дилетант, ASIC - помойка стоимостью 1 000 000 руб. (младшие модели гораздо меньше)

Рёв такой, что слышно за весту!

Переработка 1-го (максимум 4) алгоритма

Сломался в мусор -НИКАКОЙ ГАРАНТИИ, а РЕАЛЬНАЯ производительность такая:

Насмотрелись в инете рекламных роликов, вот и судите об этом, не зная реального положения вещей.


Признаюсь честно глубоко этот вопрос не изучал, НО Асик с 13THS можно купить в пределах 130-150 тысяч.

Например вот этот Bitmain antminer s9 стоимость по текущему курсу примерно 130 тысяч....

 
Mihail Marchukajtes:

Признаюсь честно глубоко этот вопрос не изучал, НО Асик с 13GHS можно купить в пределах 130-150 тысяч.


Можно, но при условии, что Вам не жалко выбросить свои деньги в помойку.

 
prostotrader:

Можно, но при условии, что Вам не жалко выбросить свои деньги в помойку.


В каком смысле??? Что в нём не так???

 
Mihail Marchukajtes:

Признаюсь честно глубоко этот вопрос не изучал, НО Асик с 13THS можно купить в пределах 130-150 тысяч.

Например вот этот Bitmain antminer s9


Как раз эта модель майнит только биткоин.

Завтра расценки упадут на алгоритм SHA-256 и Вы вообще НИЧЕГО не будете зарабатывать!

Добавлено

Вы вправе делать то, что находите нужным, НО

прежде чем совершить какой-либо шаг, соберите как можно больше

информации о Вашем новом вложении (НЕ РЕКЛАМНЫЕ ролики) 

 
prostotrader:

Как раз эта модель майнит только биткоин.

Завтра расценки упадут на алгоритм SHA-256 и Вы вообще НИЧЕГО не будете зарабатывать!


Согласен нужно брать такой чтоб мог майнить основные ефирум и т.д. Широкого спектра майнинга!!!!

 
Комбинатор:

У вас на картинке estimated earnings ~20 долларов и это без учета электричества, в итоге получается ~400 дней.


К слову о 28 $....

Добавлено

А бывает и больше 28 ...


 
prostotrader:

Мне это не надо. Меня вполне устраивают 3,2$ в день с карточки.

Тем более я собираюсь на них работать 3 года...


А не калькулировали на прошлых данных ожидаемый результат, т.е. взять топ карту трех летней давности и посмотреть за сколько она окупилась по прошлым данным и сколько чистой прибыли принесла, с учетом котировок и нарастающей сложности майнинга?

 
Aleksey Vyazmikin:

А не калькулировали на прошлых данных ожидаемый результат, т.е. взять топ карту трех летней давности и посмотреть за сколько она окупилась по прошлым данным и сколько чистой прибыли принесла, с учетом котировок и нарастающей сложности майнинга?


Алексей, я о майнинге узнал две недели назад :)

Всё биржа, да биржа и программы для трейдинга, как-то времени не было осмотрется, что

в мире делается....

Сплошные void Function{}  и т.д

Добавлено

Биржа, конечно, милеее... НО есть один большой недостаток

Ликвидности мало, больше 5 000 000 руб. не осваивется, а торговать без

хеджирования не вижу смысла - процент риска очень высок (например нефть скакала около 58, а потом рванула до 65),

можно угареть на всю "котлету" - это не для меня...

А майнинг - самое простое занятие - ниочём не думаешь, не программируешь, вложил 

деньги и не забывай выводить, а они капают (помаленьку) :)

С 18-00 вчера, по сию минуту 15,47$ накапало....

[Удален]  
prostotrader:

С 18-00 вчера, по сию минуту 15,47$ накапало....


Курс упал

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