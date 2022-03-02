Майнер Биткоин - страница 22
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На самом деле окупаемость в 365 дней это очень плохой показатель. Самый дешёвый Asic (спец комп для майнинга) окупается за 5-6 месяцев. В два раза быстрее. Что ещё раз доказывает что на видяхах майнить не комильфо!!! Если уж решили вложить бабло в оборудование то лучше сразу купить ферму. Результат будет эффективней. ИМХО!!!!
Вы пишите, как дилетант, ASIC - помойка стоимостью 1 000 000 руб. (младшие модели гораздо меньше)
Рёв такой, что слышно за весту!
Переработка 1-го (максимум 4) алгоритма
Сломался в мусор -НИКАКОЙ ГАРАНТИИ, а РЕАЛЬНАЯ производительность такая:
Насмотрелись в инете рекламных роликов, вот и судите об этом, не зная реального положения вещей.
Добавлено
У меня производительность на 1 карту выше, чем показано в таблице, потому что карта из ряда топовых EVGA
Не все топовые карты дают макс. производительность в майнинге
Макс. производительность от карт EVGA можно получить на моделях 11G-P4-xx93-KR и 11G-P4-xx96-KR
Добавлено
Одна из лучших для майнинга карт
Можно посмеяться над "бедными" американцами, но реальность такова - ОДНУ ШТУКУ в ДОМ :)
Вы пишите, как дилетант, ASIC - помойка стоимостью 1 000 000 руб. (младшие модели гораздо меньше)
Рёв такой, что слышно за весту!
Переработка 1-го (максимум 4) алгоритма
Сломался в мусор -НИКАКОЙ ГАРАНТИИ, а РЕАЛЬНАЯ производительность такая:
Насмотрелись в инете рекламных роликов, вот и судите об этом, не зная реального положения вещей.
Признаюсь честно глубоко этот вопрос не изучал, НО Асик с 13THS можно купить в пределах 130-150 тысяч.
Например вот этот Bitmain antminer s9 стоимость по текущему курсу примерно 130 тысяч....
Признаюсь честно глубоко этот вопрос не изучал, НО Асик с 13GHS можно купить в пределах 130-150 тысяч.
Можно, но при условии, что Вам не жалко выбросить свои деньги в помойку.
Можно, но при условии, что Вам не жалко выбросить свои деньги в помойку.
В каком смысле??? Что в нём не так???
Признаюсь честно глубоко этот вопрос не изучал, НО Асик с 13THS можно купить в пределах 130-150 тысяч.
Например вот этот Bitmain antminer s9
Как раз эта модель майнит только биткоин.
Завтра расценки упадут на алгоритм SHA-256 и Вы вообще НИЧЕГО не будете зарабатывать!
Добавлено
Вы вправе делать то, что находите нужным, НО
прежде чем совершить какой-либо шаг, соберите как можно больше
информации о Вашем новом вложении (НЕ РЕКЛАМНЫЕ ролики)
Как раз эта модель майнит только биткоин.
Завтра расценки упадут на алгоритм SHA-256 и Вы вообще НИЧЕГО не будете зарабатывать!
Согласен нужно брать такой чтоб мог майнить основные ефирум и т.д. Широкого спектра майнинга!!!!
У вас на картинке estimated earnings ~20 долларов и это без учета электричества, в итоге получается ~400 дней.
К слову о 28 $....
Добавлено
А бывает и больше 28 ...
Мне это не надо. Меня вполне устраивают 3,2$ в день с карточки.
Тем более я собираюсь на них работать 3 года...
А не калькулировали на прошлых данных ожидаемый результат, т.е. взять топ карту трех летней давности и посмотреть за сколько она окупилась по прошлым данным и сколько чистой прибыли принесла, с учетом котировок и нарастающей сложности майнинга?
А не калькулировали на прошлых данных ожидаемый результат, т.е. взять топ карту трех летней давности и посмотреть за сколько она окупилась по прошлым данным и сколько чистой прибыли принесла, с учетом котировок и нарастающей сложности майнинга?
Алексей, я о майнинге узнал две недели назад :)
Всё биржа, да биржа и программы для трейдинга, как-то времени не было осмотрется, что
в мире делается....
Сплошные void Function{} и т.д
Добавлено
Биржа, конечно, милеее... НО есть один большой недостаток
Ликвидности мало, больше 5 000 000 руб. не осваивется, а торговать без
хеджирования не вижу смысла - процент риска очень высок (например нефть скакала около 58, а потом рванула до 65),
можно угареть на всю "котлету" - это не для меня...
А майнинг - самое простое занятие - ниочём не думаешь, не программируешь, вложил
деньги и не забывай выводить, а они капают (помаленьку) :)
С 18-00 вчера, по сию минуту 15,47$ накапало....
С 18-00 вчера, по сию минуту 15,47$ накапало....
Курс упал