Майнер Биткоин - страница 17

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prostotrader:

Сейчас прохожу верификацию на Гонконгской бирже, чтобы сразу конфертировать Биткоины в доллары

А если биткоины придержать пару лет...

 
Igor Volodin:

А если биткоины придержать пару лет...


Можно конечно, но я хотел бы сначала вернуть вложенные средства, а там видно будет...

 

prostotrader:

Окупаемость ~ 362 дня

У вас на картинке estimated earnings ~20 долларов и это без учета электричества, в итоге получается ~400 дней.

И это без заложенных рисков на рост сложности, а рост есть всегда.

У bitfinex были проблемы с выводом долларов и насколько помню они до сих пор есть. Как альтернатива -- webmoney.

 
Комбинатор:

У вас на картинке estimated earnings ~20 долларов и это без учета электричества, в итоге получается ~400 дней.

И это без заложенных рисков на рост сложности, а рост есть всегда.

У bitfinex были проблемы с выводом долларов и насколько помню они до сих пор есть. Как альтернатива -- webmoney.


Привет!

На картинке - текущий доход, а бывает 28$ в день, в среднем ~3,2$ в день получается (на одну карту).

Это зависит от алгоритма, который сейчас обрабатывается


Да там были проблемы с выводом (большие задержки), но платят.

Сегодня, через них, самый дешевый вывод получается и в сразу в долларах.

Буду пробовать...

 
prostotrader:

На картинке - текущий доход, а бывает 28$ в день, в среднем ~3,2$ в день получается.

Я просто хочу сказать что на год окупаемости рассчитывать лучше не стоит, на года полтора ок.

Да там были проблемы с выводом (большие задержки), но платят.

Перепроверьте. Вот новость. После нее обновлений по статусу вывода USD не помню, хотя может и все ок.

prostotrader:

Это зависит от алгоритма, который сейчас обрабатывается

Ясно, короче эта цифра неточная и надо по факту считать.
 
Комбинатор:

Я просто хочу сказать что на год окупаемости рассчитывать лучше не стоит, на года полтора ок.

Перепроверьте. Вот новость. После нее обновлений по статусу вывода USD не помню, хотя может и все ок.


Спасибо, проверю.

Добавлено

Но в этой новости в первой строчке написано

As noted in our prior announcement, US correspondent banks continue to block international wires

Это касается Американских банков, а у меня Российский.

Добавлено

Вот так выглядит "в живую" мой риг


Bitfinex
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prostotrader:

Но в этой новости в первой строчке написано

А еще там написано что они будут обрабатывать только запросы на вывод от $50,000.

А с банками не все так просто. Есть группа банков, которые задают тон, так вот если вас банит кто-то из этой группы, велика вероятность, что с вами не будет работать вообще никто из-за риска получения бана от этой же группы за транзакции с вами.

К самой бирже вопросов (почти) нет. Но у них нет чистых долларов, только Tether USD, у которых собственно проблемы с банками. Может уже и нет, слежу в четверть глаза, т.к. мне пока неактуально.

 
Комбинатор:
А еще там написано что они будут обрабатывать только запросы на вывод от $50,000.

Да, видел, но они далее пишут, что работают на снижением суммы в долларах (новость майская)...

Кстати, кокой путь вывода, по Вашему мнению, наиболее выгодный (Биткоины майнятся на кошелёк NiceHash) ? 

Добавлено

Если сумма превышает 0,25 биткоина, по они (NiceHAsh) переводят средства за 0,2% от суммы....

 
prostotrader:

Кстати, кокой путь вывода, по Вашему мнению, наиболее выгодный (Биткоины майнятся на кошелёк NiceHash) ? 

наиболее выгодный надо смотреть по факту.

Самый доступный это наверное webmoney. Завести wmx кошель, далее в сервисе получить биткоин адрес для своего кошеля и перевести. Далее обмен на WMZ или WMR как удобнее. на wm.exchanger.ru чаще всего курсы вполне адекватные и можно ставить заявку в стакан.

Остальные зависят от доверия к биржам, обменникам и т.п. Например есть wex.nz, которые "типа" бывшие btc-e там есть множество способов вывода для баксов и рублей

 
Комбинатор:

наиболее выгодный надо смотреть по факту.

Самый доступный это наверное webmoney. Завести wmx кошель, далее в сервисе получить биткоин адрес для своего кошеля и перевести. Далее обмен на WMZ или WMR как удобнее. на wm.exchanger.ru чаще всего курсы вполне адекватные и можно ставить заявку в стакан.

Остальные зависят от доверия к биржам, обменникам и т.п. Например есть wex.nz, которые "типа" бывшие btc-e там есть множество способов вывода для баксов и рублей


Спасибо

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