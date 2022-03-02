Майнер Биткоин - страница 17
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Сейчас прохожу верификацию на Гонконгской бирже, чтобы сразу конфертировать Биткоины в доллары
А если биткоины придержать пару лет...
А если биткоины придержать пару лет...
Можно конечно, но я хотел бы сначала вернуть вложенные средства, а там видно будет...
prostotrader:
Окупаемость ~ 362 дня
У вас на картинке estimated earnings ~20 долларов и это без учета электричества, в итоге получается ~400 дней.
И это без заложенных рисков на рост сложности, а рост есть всегда.
У bitfinex были проблемы с выводом долларов и насколько помню они до сих пор есть. Как альтернатива -- webmoney.
У вас на картинке estimated earnings ~20 долларов и это без учета электричества, в итоге получается ~400 дней.
И это без заложенных рисков на рост сложности, а рост есть всегда.
У bitfinex были проблемы с выводом долларов и насколько помню они до сих пор есть. Как альтернатива -- webmoney.
Привет!
На картинке - текущий доход, а бывает 28$ в день, в среднем ~3,2$ в день получается (на одну карту).
Это зависит от алгоритма, который сейчас обрабатывается
Да там были проблемы с выводом (большие задержки), но платят.
Сегодня, через них, самый дешевый вывод получается и в сразу в долларах.
Буду пробовать...
На картинке - текущий доход, а бывает 28$ в день, в среднем ~3,2$ в день получается.
Я просто хочу сказать что на год окупаемости рассчитывать лучше не стоит, на года полтора ок.
Да там были проблемы с выводом (большие задержки), но платят.
Перепроверьте. Вот новость. После нее обновлений по статусу вывода USD не помню, хотя может и все ок.
Это зависит от алгоритма, который сейчас обрабатывается
Я просто хочу сказать что на год окупаемости рассчитывать лучше не стоит, на года полтора ок.
Перепроверьте. Вот новость. После нее обновлений по статусу вывода USD не помню, хотя может и все ок.
Спасибо, проверю.
Добавлено
Но в этой новости в первой строчке написано
As noted in our prior announcement, US correspondent banks continue to block international wires
Это касается Американских банков, а у меня Российский.
Добавлено
Вот так выглядит "в живую" мой риг
Но в этой новости в первой строчке написано
А еще там написано что они будут обрабатывать только запросы на вывод от $50,000.
А с банками не все так просто. Есть группа банков, которые задают тон, так вот если вас банит кто-то из этой группы, велика вероятность, что с вами не будет работать вообще никто из-за риска получения бана от этой же группы за транзакции с вами.
К самой бирже вопросов (почти) нет. Но у них нет чистых долларов, только Tether USD, у которых собственно проблемы с банками. Может уже и нет, слежу в четверть глаза, т.к. мне пока неактуально.
А еще там написано что они будут обрабатывать только запросы на вывод от $50,000.
Да, видел, но они далее пишут, что работают на снижением суммы в долларах (новость майская)...
Кстати, кокой путь вывода, по Вашему мнению, наиболее выгодный (Биткоины майнятся на кошелёк NiceHash) ?
Добавлено
Если сумма превышает 0,25 биткоина, по они (NiceHAsh) переводят средства за 0,2% от суммы....
Кстати, кокой путь вывода, по Вашему мнению, наиболее выгодный (Биткоины майнятся на кошелёк NiceHash) ?
наиболее выгодный надо смотреть по факту.
Самый доступный это наверное webmoney. Завести wmx кошель, далее в сервисе получить биткоин адрес для своего кошеля и перевести. Далее обмен на WMZ или WMR как удобнее. на wm.exchanger.ru чаще всего курсы вполне адекватные и можно ставить заявку в стакан.
Остальные зависят от доверия к биржам, обменникам и т.п. Например есть wex.nz, которые "типа" бывшие btc-e там есть множество способов вывода для баксов и рублей
наиболее выгодный надо смотреть по факту.
Самый доступный это наверное webmoney. Завести wmx кошель, далее в сервисе получить биткоин адрес для своего кошеля и перевести. Далее обмен на WMZ или WMR как удобнее. на wm.exchanger.ru чаще всего курсы вполне адекватные и можно ставить заявку в стакан.
Остальные зависят от доверия к биржам, обменникам и т.п. Например есть wex.nz, которые "типа" бывшие btc-e там есть множество способов вывода для баксов и рублей
Спасибо