Майнер Биткоин - страница 12
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Прежде, чем совсем забросить это дело, решил майнить сразу на кошелёк биржи,
но первая выплата будет только 10 ноября
Посмотрим, какой доход пулучится, минуя один перевод битка ...
Добавлено
Заработано 16,8$ на 2-х видеокартах EVGA gtx 1080 Ti с 3:00 26.10.2017 по 13:08 29.10.2017 (были перерывы на доп. настройку ПО и железа ~ 4 часа),
Сильно сомневаюсь что это максимум который можно выжать, почти уверен цифры ниже среднего.
получил на карточку (посредством вывода с NaceHash --> биржа --> VISA) - 686.88 руб. минус электроэнергия 210 руб. = 476,88 = 8,2$ (чистая прибыль без учёта амортизации железа)
Ну если такими маленькими суммами оперировать... Во-первых вы майните keccak (т.е. эфир) а получаете биткоины, а не эфиры. как так?
Во-вторых комиссии в сети биткоин сейчас немаленькие и чтоб транзакция была в приемлемые сроки принята сетью комиссия должна быть от 3 долларов в пересчете.
Путь перевода в фиат тоже важен, если серьезно подходить к делу.
Стоимость электричества и комплектующих тоже важна.
Все это надо узнавать, придумывать и очень четко просчитывать. Теперь понимаете что все не так просто? Времена, когда ферма окупается за пару месяцев, проходят все быстрее и наступают все реже. Сечас можно надеяться на окупаемость в районе года-полтора. При нормальном подходе.
Нет, не выгодно вкладывать в ферму из 8 видеокарт 500 000 руб., при таких огромных рисках!
Если Биток рухнет, то всё оборудование - в помойку!
Риски связанные с курсами только на вас. никто не мешает хеджироваться.
Вы майните не биток.
500 000 рублей это много для фермы из 8 видеокарт, если я ничего не путаю.
Прежде, чем совсем забросить это дело, решил майнить сразу на кошелёк биржи,
а вы проверили что биржа такие транзакции поддерживает? вполне возможна ситуация что вы их вообще не увидите. иногда в кабинете прямо при генерации кошелька пишут, чтобы эти адреса не прописывали в пулах.
И всегда можно продать биток заранее, на случай как тут говорят если все рухнет, тогда будем в плюсе в любом случаее
... Да и указ ВВП об налогообложении ферм тоже не на пустом месте, значит биткоин всё-таки более надёжен, чем кажется. Так что можно майнить без опаски.
налогообложение майнинга никак не соотносится с надёжностью.
почему не ввести налогообложение некоего актива, каким-бы он ни был.
https://www.segodnya.ua/economics/finance/uorren-baffet-bitcoin-eto-nastoyashchiy-puzyr-1067286.html
налогообложение майнинга никак не соотносится с надёжностью.
почему не ввести налогообложение некоего актива, каким-бы он ни был.
https://www.segodnya.ua/economics/finance/uorren-baffet-bitcoin-eto-nastoyashchiy-puzyr-1067286.html
Таких как Баффет, Сорос и прочих - слушать не нужно, вернее наоборот, нужно слушать, но делать наоборот. Когда-то один гуру предрёк во всех средствах массовой информации падение золота, а он в свою очередь его скупал, но по-более выгодной цене, после чего оно значительно выросло. Так что делаем выводы, у нас уже есть для этого инструмент - история.
налогообложение майнинга никак не соотносится с надёжностью.
почему не ввести налогообложение некоего актива, каким-бы он ни был.
https://www.segodnya.ua/economics/finance/uorren-baffet-bitcoin-eto-nastoyashchiy-puzyr-1067286.html
И кстати, сколько лет уже этому пузырю, и сколько народу выбросилось после банкротства с офисов на Уолт-стритт?
а вы проверили что биржа такие транзакции поддерживает? вполне возможна ситуация что вы их вообще не увидите. иногда в кабинете прямо при генерации кошелька пишут, чтобы эти адреса не прописывали в пулах.
Сильно сомневаюсь что это максимум который можно выжать, почти уверен цифры ниже среднего.
Ну если такими маленькими суммами оперировать... Во-первых вы майните keccak (т.е. эфир) а получаете биткоины, а не эфиры. как так?
Во-вторых комиссии в сети биткоин сейчас немаленькие и чтоб транзакция была в приемлемые сроки принята сетью комиссия должна быть от 3 долларов в пересчете.
Путь перевода в фиат тоже важен, если серьезно подходить к делу.
Стоимость электричества и комплектующих тоже важна.
Все это надо узнавать, придумывать и очень четко просчитывать. Теперь понимаете что все не так просто? Времена, когда ферма окупается за пару месяцев, проходят все быстрее и наступают все реже. Сечас можно надеяться на окупаемость в районе года-полтора. При нормальном подходе.
Риски связанные с курсами только на вас. никто не мешает хеджироваться.
Вы майните не биток.
500 000 рублей это много для фермы из 8 видеокарт, если я ничего не путаю.
Сильно сомневаюсь...
Я с самого начала оговорился, что НЕ РАЗГОНЯЛ видео карты.
Ну если такими маленькими суммами оперировать...
Поэтому и перешел на внешний кошелек. Перевод 4%
500 000 рублей это много....
Сейчас 1 EVGA 1080 Ti стоит 59950 руб. (regard)
Добавлено
Сейчас, EVGA - самый лучший производитель видеокарт.
Даже без всякого разгона частота GPU ВЫШЕ заявленой, а о качестве
сборки, дизайна и размера - выше всяких похвал!
а вы проверили что биржа такие транзакции поддерживает? вполне возможна ситуация что вы их вообще не увидите. иногда в кабинете прямо при генерации кошелька пишут, чтобы эти адреса не прописывали в пулах.
NiceHash майнит не напрямую во внешний кошелёк, а по достижению такой-то суммы просто переводит средства (-4%) на заданный
внешний кошелек.
Когда-то давно стоимость золота была 20$, потом выросло до 1000$, и этого никто не ожидал, и ему предрекали падение. По чём оно сегодня?
Посмотри на проц 20 лет назад и сейчас, сейчас нет выводов на проце, не потому что это "круто" - меньше золота надо. Что дарили раньше - украшения из золота. Теперь телефончики. Золота для технологий всё меньше надо.