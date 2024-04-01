Разгадал "Тайну форекс". - страница 20
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походу доллар откатывает, поэтому на всех долларовых парах сигнал хорош.
повторно вошел на продажу , чето сигнал нормальный чтоли...имхо..
если шо закрою моментально.
на другом счете.
ЕвроДолл М15 купил,
Александр, а почему у вас на сигнальных счетах такие дикие просадки висят в данный момент, а тут вы всем про грааль рассказываете? Тут грааль , а на счетах совсем не грааль, как так?
просадки ? значит не грааль. Надо уйти тогда.
Рекламировать сигнал - это грех. БАН ВЕЧНЫЙ - аминь...
Сегодня полюбому заработаю 100 тыс руб. Это как 1+1=2.
сигнала никому не даю, а просто унлайн играемсу)))
половина шарлатанов местных так говорят, повезло с хорошим куском истории-начали продавать на красиво получившейся картинке. Не повезло-можно съехать на "никому не даю и вообще я не такая".
Рекламировать сигнал - это грех. БАН ВЕЧНЫЙ - аминь...
Я не рекламирую сигнал. Тем более тот что у меня в профиле, с чего бы я его рекламировал. И вообще тот сигнал что в профиле с высокой доходностью, запрещено рекламировать на форуме,
по-этому я не рекламирую этот хороший сигнал вообще ни разу.
Если уж заявил для всех так будь добр подкрепи фактами свои слова.....