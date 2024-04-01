Разгадал "Тайну форекс". - страница 20

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походу доллар откатывает, поэтому на всех долларовых парах сигнал хорош.



 

повторно вошел на продажу , чето сигнал нормальный чтоли...имхо..

если шо закрою моментально.



 

на другом счете.

ЕвроДолл М15  купил,  


 
 
Mihail Geraskin:
Александр, а почему у вас на сигнальных счетах такие дикие просадки висят в данный момент, а тут вы всем про грааль рассказываете? Тут грааль , а на счетах совсем не грааль, как так?

просадки ?  значит не  грааль. Надо уйти тогда.

 

Рекламировать сигнал - это грех. БАН ВЕЧНЫЙ - аминь...

 

Сегодня полюбому заработаю 100 тыс руб. Это как 1+1=2.

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Alexander Ivanov:

сигнала никому не даю, а просто унлайн играемсу))) 


половина шарлатанов местных так говорят, повезло с хорошим куском истории-начали продавать на красиво получившейся картинке. Не повезло-можно съехать на "никому не даю и вообще я не такая".

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Alexander Ivanov:

Рекламировать сигнал - это грех. БАН ВЕЧНЫЙ - аминь...


Я не рекламирую сигнал. Тем более тот что у меня в профиле, с чего бы я его рекламировал. И вообще тот сигнал что в профиле с высокой доходностью, запрещено рекламировать на форуме,

по-этому я не рекламирую этот хороший сигнал вообще ни разу.

 
Блин просто такое обсуждение бурное,я было подумал что все серьезно, а тут клоунада очередная и сказки про грааль. Автор для чего тему начинал, если ты якобы для себя только это делаешь и ни чего ни кому показывать  не собираешься?

Если уж заявил для всех так будь добр подкрепи фактами свои слова.....

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