Разгадал "Тайну форекс". - страница 31

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spiderman8811 #:

Африканцы на форе торгуют, феноменальные прибыли показывают, весь ютуб завален, Уолстрит нервно курит в сторонке))))

usdzar летает не хило, скорее всего поэтому

 
Renat Akhtyamov #:

usdzar летает не хило, скорее всего поэтому

Нет, они на snp500 и на других ликвидных)
 
Renat Akhtyamov #:

usdzar летает не хило, скорее всего поэтому

Везде примерно одно и тоже, ни чего ни куда не летает. 
 
spiderman8811 #:

Африканцы на форе торгуют, феноменальные прибыли показывают, весь ютуб завален, Уолстрит нервно курит в сторонке))))

spiderman8811 #:
Нет, они на snp500 и на других ликвидных)

Вроде как SNP500 это индекс и никак не фора.

 
Grigori.S.B #:

Вроде как SNP500 это индекс и никак не фора.

На многих инструментах и на метатрейдере
 
spiderman8811 #:
Африканцы на форе торгуют, феноменальные прибыли показывают, весь ютуб завален, Уолстрит нервно курит в сторонке))))

Африканский Ютуб не смотрю. Они там рассказывают, какие торговые стратегии используют, или просто хвастаются?

 
Павел Россия #:
 с чего вы взяли, что я теоретик?! 😁

С того, что одни общие фразы

 
Alexey Volchanskiy #:

Жрать плесень??? Увольте...

Можно уф лампой прожарку делать перед засевом. Возможно и в процессе так же (не проверял).

 
spiderman8811 #:
Нет, они на snp500 и на других ликвидных)

даааа, тут трудно не заработать ;)))


 
Alexey Volchanskiy #:

С того, что одни общие фразы

Можно и по конкретней, вы знаете правила игры и форекс тоже знает их, по этому с лëгкостью обманывает. 
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