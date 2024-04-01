Разгадал "Тайну форекс". - страница 31
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Африканцы на форе торгуют, феноменальные прибыли показывают, весь ютуб завален, Уолстрит нервно курит в сторонке))))
usdzar летает не хило, скорее всего поэтому
usdzar летает не хило, скорее всего поэтому
usdzar летает не хило, скорее всего поэтому
Африканцы на форе торгуют, феноменальные прибыли показывают, весь ютуб завален, Уолстрит нервно курит в сторонке))))
Нет, они на snp500 и на других ликвидных)
Вроде как SNP500 это индекс и никак не фора.
Вроде как SNP500 это индекс и никак не фора.
Африканцы на форе торгуют, феноменальные прибыли показывают, весь ютуб завален, Уолстрит нервно курит в сторонке))))
Африканский Ютуб не смотрю. Они там рассказывают, какие торговые стратегии используют, или просто хвастаются?
с чего вы взяли, что я теоретик?! 😁
С того, что одни общие фразы
Жрать плесень??? Увольте...
Можно уф лампой прожарку делать перед засевом. Возможно и в процессе так же (не проверял).
Нет, они на snp500 и на других ликвидных)
даааа, тут трудно не заработать ;)))
С того, что одни общие фразы