Разгадал "Тайну форекс". - страница 23

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Mickey Moose:

стань им сам и делай также

Хорошо, как скажешь, Михаил

 

Привет всем адептам!


На паре NZDUSD сигнал на покупку есть. 


 
Alexander Ivanov:

Привет всем адептам!


На паре NZDUSD сигнал на покупку есть. 


А где индикаторы?
 
Vitali Kadel:
А где индикаторы?

на втором терминале.

А вы у себя индикаторы навешай и смотри там, сигнальчик отрабатывается. 

на М1 М5 М15   сигнал подтверждается.



 
Alexander Ivanov:

на втором терминале.

А вы у себя индикаторы навешай и смотри там, сигнальчик отрабатывается. 

на М1 М5 М15   сигнал подтверждается.


Интересно вы уже вышли или нет?стоп лосса и тейк профита я на графике не видел.

 
Vitali Kadel:

Закрыл на М5 - когда сигнал противоположный пошел. 

Стопа нет. 

Сделки максимум 1 час  "живут".

 
Alexander Ivanov:

Закрыл на М5 - когда сигнал противоположный пошел. 

Стопа нет. 

Сделки максимум 1 час  "живут".

Ясно
 
Vitali Kadel:
Ясно
MFI на М5 поднялся до 80 это сигнал к закрытию?

 
Vitali Kadel:
MFI на М5 поднялся до 80 это сигнал к закрытию?


Нет.

Перекрестие MFI с ATR +регистр АО  показывает направление. М1+М5 совпали = закрыть

 
Alexander Ivanov:

Нет.

Перекрестие MFI с ATR +регистр АО  показывает направление. М1+М5 совпали = закрыть

А вот оно, как просто.
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