Разгадал "Тайну форекс". - страница 23
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Хорошо, как скажешь, Михаил
Привет всем адептам!
На паре NZDUSD сигнал на покупку есть.
Привет всем адептам!
На паре NZDUSD сигнал на покупку есть.
А где индикаторы?
на втором терминале.
А вы у себя индикаторы навешай и смотри там, сигнальчик отрабатывается.
на М1 М5 М15 сигнал подтверждается.
на втором терминале.
А вы у себя индикаторы навешай и смотри там, сигнальчик отрабатывается.
на М1 М5 М15 сигнал подтверждается.
Интересно вы уже вышли или нет?стоп лосса и тейк профита я на графике не видел.
Закрыл на М5 - когда сигнал противоположный пошел.
Стопа нет.
Сделки максимум 1 час "живут".
Закрыл на М5 - когда сигнал противоположный пошел.
Стопа нет.
Сделки максимум 1 час "живут".
Ясно
MFI на М5 поднялся до 80 это сигнал к закрытию?
Нет.
Перекрестие MFI с ATR +регистр АО показывает направление. М1+М5 совпали = закрыть
Нет.
Перекрестие MFI с ATR +регистр АО показывает направление. М1+М5 совпали = закрыть