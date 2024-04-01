Разгадал "Тайну форекс". - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вот оно, как просто.
А вот оно, как просто.
ПРОСТО всё. Но надо принуждать себя закрыть сделки - если всё резко меняется.
Принуждать.
Другого выхода нет.
да, это великая тайна форекс :-) на росте активности входить по тренду :-)
понятию тренд забудь навсегда, они бывают токмо на истории.
Есть только настоящее.
понятию тренд забудь навсегда, они бывают токмо на истории.
Есть только настоящее.
я то может забуду, может нет, но вы то так и торгуете, но придумали себе новую сущность :-) Ещё немного и на форуме появится очередной "срыв покровов и универсальный всеобщий принцип" :-)
подумайте на досуге что на самом деле показывает ваш шаблон и почему (и главное когда) это работает
я то может забуду, может нет, но вы то так и торгуете, но придумали себе новую сущность :-) Ещё немного и на форуме появится очередной "срыв покровов и универсальный всеобщий принцип" :-)
подумайте на досуге что на самом деле показывает ваш шаблон и почему (и главное когда) это работает
не усложняй себе жизнь.
не усложняй себе жизнь.
не обижайтесь - воспринимайте критику нормально. У вас действительно хороший шаблон, трендовой торговли. Если вы (или кто читает ветку) детально с ним разберётся, то может улучшить и сделать себе приличный робот.
Просто это не новый принцип и не тайна форекс :-)
не тайна конечно, но это "Тайна" для мнооогих. Пришел спасти их.
просто торгую и пусть другие последуют.
Так как многие блуждают. Находят что то , но упускают и теряют из за многих лже-учений ))
Началника Чукотки смотрю на отдыхе.
только что уничтожил 6 танка противника )) на КВ-1
А знайте в чем преимущество форекса ?
В том, что он способствует к проявлению новых Нострадамусов :)