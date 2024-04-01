Разгадал "Тайну форекс". - страница 24

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Vitali Kadel:
А вот оно, как просто.
да, это великая тайна форекс :-) на росте активности входить по тренду :-)
 
Vitali Kadel:
А вот оно, как просто.

ПРОСТО  всё. Но надо принуждать себя закрыть сделки - если  всё резко меняется.

Принуждать.

Другого выхода нет. 

 
Maxim Kuznetsov:
да, это великая тайна форекс :-) на росте активности входить по тренду :-)

понятию тренд забудь навсегда,  они бывают токмо на  истории. 

Есть только настоящее. 

 
Alexander Ivanov:

понятию тренд забудь навсегда,  они бывают токмо на  истории. 

Есть только настоящее. 

я то может забуду, может нет, но вы то так и торгуете, но придумали себе новую сущность :-)  Ещё немного и на форуме появится очередной "срыв покровов и универсальный всеобщий принцип" :-)

подумайте на досуге что на самом деле показывает ваш шаблон и почему (и главное когда) это работает

 
Maxim Kuznetsov:

я то может забуду, может нет, но вы то так и торгуете, но придумали себе новую сущность :-)  Ещё немного и на форуме появится очередной "срыв покровов и универсальный всеобщий принцип" :-)

подумайте на досуге что на самом деле показывает ваш шаблон и почему (и главное когда) это работает


не усложняй себе жизнь.

 
Alexander Ivanov:

не усложняй себе жизнь.

не обижайтесь - воспринимайте критику нормально. У вас действительно хороший шаблон, трендовой торговли. Если вы (или кто читает ветку) детально с ним разберётся, то может улучшить и сделать себе приличный робот.

Просто это не новый принцип и не тайна форекс :-)

 

не тайна конечно, но это "Тайна" для мнооогих. Пришел спасти их.

просто торгую и пусть другие последуют.

Так как многие блуждают. Находят что то , но упускают и теряют из за многих лже-учений )) 

 

Началника Чукотки смотрю на отдыхе.


 

только что уничтожил 6 танка противника )) на КВ-1 


 

А знайте в чем преимущество форекса ?

В том, что он способствует к проявлению новых Нострадамусов :)

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