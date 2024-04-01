Разгадал "Тайну форекс". - страница 25

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Petros Shatakhtsyan:

А знайте в чем преимущество форекса ?

В том, что он способствует к проявлению новых Нострадамусов :)

форекс-колдун: гадание по индикаторам, приворот лося - выведу из просадки, сниму профит :-)
 

NZDUSD повторим



 
Alexander Ivanov:

направление пересечения MFI и ATR  имеет значение ?

 
Roman Kutemov:

направление пересечения MFI и ATR  имеет значение ?


имеет - если MFI достигает 70-80  20-30 что показывает хорошие обьемы.

 

Пересечение индикаторов MFI и ATR - это иллюзия т.к. они имеют совершенно разные масштабы по оси Y. Чтобы убедиться в этом достаточно прокрутить график влево-вправо и увидите что все три индикатора "плывут" относительно друг друга. Местами сдвиг на 1-2 бара меняет картину кардинально и это нормально. Т.е. эти пересечения весьма условны, перерисовываются на истории и лишены смысла. Возможно, имеет смысл смена направления линий индикаторов и/или подход их к некоторым пороговым значениям что может визуально восприниматься за факт пересечения.

В аттаче два графика со сдвигом в несколько баров относительно друг друга.


 

Привет всем адептам!


Бывает при увеличении графика есть сдвиг.

Поэтому надо проверить три тайма М1 М5 М15

))

 

По идее надо прошить три индикатора в ОДИН индикатор. 

 
Alexander Ivanov:

По идее надо прошить три индикатора в ОДИН индикатор. 


Не получится. 

Если АО (он же MACD) и ATR жестко увязать в одном окне можно т.к. они имеют общую единицу измерения - пункты цены, то MFI является осциллятором и имеет совершенно другую шкалу измерения. Это как на сайте прогноза погоды foreca в одном окне по оси Y слева шкала температуры (в град С), а справа шкала уровня осадков (в мм). И даже если график температуры пересек график (гистограмму) осадков, то физического смысла в этом нет - единицы измерения у них разные. Это нужно просто осознать.


 
Похоже и в этой ветке собирают один индикатор из нескольких)
 
Alexander Sevastyanov:

Не получится. 

Если АО (он же MACD) и ATR жестко увязать в одном окне можно т.к. они имеют общую единицу измерения - пункты цены, то MFI является осциллятором и имеет совершенно другую шкалу измерения. Это как на сайте прогноза погоды foreca в одном окне по оси Y слева шкала температуры (в град С), а справа шкала уровня осадков (в мм). И даже если график температуры пересек график (гистограмму) осадков, то физического смысла в этом нет - единицы измерения у них разные. Это нужно просто осознать.


в принципе MFI можно рассматривать как некую производную ATR (ATR/dT).  Можно отталкиваться от этого
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