Разгадал "Тайну форекс". - страница 25
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А знайте в чем преимущество форекса ?
В том, что он способствует к проявлению новых Нострадамусов :)
NZDUSD повторим
направление пересечения MFI и ATR имеет значение ?
направление пересечения MFI и ATR имеет значение ?
имеет - если MFI достигает 70-80 20-30 что показывает хорошие обьемы.
Пересечение индикаторов MFI и ATR - это иллюзия т.к. они имеют совершенно разные масштабы по оси Y. Чтобы убедиться в этом достаточно прокрутить график влево-вправо и увидите что все три индикатора "плывут" относительно друг друга. Местами сдвиг на 1-2 бара меняет картину кардинально и это нормально. Т.е. эти пересечения весьма условны, перерисовываются на истории и лишены смысла. Возможно, имеет смысл смена направления линий индикаторов и/или подход их к некоторым пороговым значениям что может визуально восприниматься за факт пересечения.
В аттаче два графика со сдвигом в несколько баров относительно друг друга.
Привет всем адептам!
Бывает при увеличении графика есть сдвиг.
Поэтому надо проверить три тайма М1 М5 М15
))
По идее надо прошить три индикатора в ОДИН индикатор.
По идее надо прошить три индикатора в ОДИН индикатор.
Не получится.
Если АО (он же MACD) и ATR жестко увязать в одном окне можно т.к. они имеют общую единицу измерения - пункты цены, то MFI является осциллятором и имеет совершенно другую шкалу измерения. Это как на сайте прогноза погоды foreca в одном окне по оси Y слева шкала температуры (в град С), а справа шкала уровня осадков (в мм). И даже если график температуры пересек график (гистограмму) осадков, то физического смысла в этом нет - единицы измерения у них разные. Это нужно просто осознать.
Не получится.
Если АО (он же MACD) и ATR жестко увязать в одном окне можно т.к. они имеют общую единицу измерения - пункты цены, то MFI является осциллятором и имеет совершенно другую шкалу измерения. Это как на сайте прогноза погоды foreca в одном окне по оси Y слева шкала температуры (в град С), а справа шкала уровня осадков (в мм). И даже если график температуры пересек график (гистограмму) осадков, то физического смысла в этом нет - единицы измерения у них разные. Это нужно просто осознать.