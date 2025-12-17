Рейтинг сигналов! - страница 11
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Добрый день.
А не путаете ли вы средства подписчиков с эквити сигнала?
И я понимаю состояние того, кто имеет более чем 1000 подписчиков. Основная масса неграмотные люди и те у кого нет достаточных средств.
Они все время что то спрашивают и задают одни и те же вопросы. В таких условиях торговать и выстоять, очень трудно.
У кого их такое количество, для того нет проблемы (финансовой) это делегировать кому то (студенту и т.д.) и отвечать иногда только на очень важные вопросы (а не все подряд), поэтому это вопрос о правильной организации своего времени, а не отмазка от убыточных сделок (в результате "отвлеканий" на общение с подписчиками)
P.S удалил название сигнала на скрине, не думал что сочтут за рекламу.
Кто в курсе подскажите пожалуйста, почему у сигнала <....> показано прирост депозита 122%, если начальный депозит
Сигнал в мониторинге с 6 июня этого года -
Запущен: 2020.06.05 21:35:07
и тут лучше смотреть с начала мониторинга, то есть не с марта, когда был начальный депозит 10 дол, а с 6 июня -
и ниже - Баланс, и если подвести мышку на горизонтальную линию в Балансе, то видно, что мониторинг начался с 1001 (тысяча один) с чем-то долларов.
Потом, если посмотреть по Истории сделок на 5 июня, на май и ниже, то есть на время, когда сигнал не мониторился (там сделки 0.5 лотом например), и потом на 8 июня и выше, то есть на время, когда сигнал мониторился (там 0.01 лот), то понятно, что там было больше, чем 10 долларов. То есть, наверное было пополнение, и было это до начала мониторинга, и это нет в истории (наверное, брокер урезал, так как иногда это бывает, или сильно менялось плечо, или еще что-то, это что-то было до начала мониторинга и в общую статистику по приросту не вошло).
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Если короче: со времени начала мониторинга никаких заметных проблем не вижу, а то, что было до этого - один бог знает.
Смотреть (если вы спрашиваете для анализа для возможной подписки на этот или другие сигналы) - лучше с начала мониторинга.
А еще лучше смотреть сигналы, где вся торговля началась одновременно с началом мониторинга, и не было или было мало пополнений и снятий, и не менялось плечо (то есть, лучше смотреть "чистые" сигналы).
Вместо того чтобы удалить этот пост, начали так детально объяснить, как будто не понимаете что они сговорились и рекламируют этот сигнал.
Они не дураки, столько понимают.
Надо полагать что многие мошенники захватили все разделы "Сигналы" и "Маркет".
кстати извечный вопрос - а как составить рейтинг? Вообще любой/произвольный.
"рейтинг сортов картошки" например
по объёму оптовых продаж ? потреблению на домохозяйство ? по цене за кг ? всхожесть/урожайность/сохранность ?? вкус/коллорийность...
поэтому рейтинги составляется исходя из интересов составителя
Кто в курсе подскажите пожалуйста, почему у сигнала <...> показано прирост депозита 122%, если начальный депозит
Автор работаем по нехорошим схемам. И скорее всего, его будет ждать, то же что и этих ребят
Вы же видите, что с момента мониторинга сигнал "завис" в своем росте по эквити. Автор набирает подписчиков. Эта и была цель сигнала. Стабильно зарабатывать он не умеет. Тем более такие проценты, как заявляет в начале. Потом когда начнут отписываться, может рискнет и его будет ждать то же, что и в прошлые разы (как на скринах).
кстати извечный вопрос - а как составить рейтинг? Вообще любой/произвольный.
"рейтинг сортов картошки" например
по объёму оптовых продаж ? потреблению на домохозяйство ? по цене за кг ? всхожесть/урожайность/сохранность ?? вкус/коллорийность...
поэтому рейтинги составляется исходя из интересов составителя
Там в сигналах на первой странице есть разные разделы. Один из них "Выбор подписчиков". Тот сигнал который имеет много подписчиков сразу попадает на первую страницу.
Сигнал у которого несколько месяцев был прирост выше 100%, то после создания сигнала, его не будет в витрине из за высокого прироста. И если его на витрине не видно, то откуда появились столько подписчиков ?
Сразу видно что это фейковые подписчики. Всё это смогут организовать работники брокерских и иных компаний, у кого много клиентов, которые зарегистрированы также на этом ресурсе.