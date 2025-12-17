Рейтинг сигналов! - страница 11

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Добрый день.
Заметил особенность: у некоторых счетов в рейтинге сигналов размер средств показывает ноль, если же зайти в сам сигнал у которого средства "ноль" , то там уже показывает что средства все таки есть. 
Это глюк системы или что? 
 
Roman Kutemov:
Добрый день.
Заметил особенность: у некоторых счетов в рейтинге сигналов размер средств показывает ноль, если же зайти в сам сигнал у которого средства "ноль" , то там уже показывает что средства все таки есть. 
Это глюк системы или что? 
А не путаете ли вы средства подписчиков с эквити сигнала?
 
Marsel:
А не путаете ли вы средства подписчиков с эквити сигнала?
Да, наверное, спасибо. 
 
Petros Shatakhtsyan:

И я понимаю состояние того, кто имеет более чем 1000 подписчиков. Основная масса неграмотные люди и те у кого нет достаточных средств. 

Они все время что то спрашивают и задают одни и те же вопросы. В таких условиях торговать и выстоять, очень трудно. 

У кого их такое количество, для того нет проблемы (финансовой) это делегировать кому то (студенту и т.д.) и отвечать иногда только на очень важные вопросы (а не все подряд), поэтому это вопрос о правильной организации своего времени, а не отмазка от убыточных сделок (в результате "отвлеканий" на общение с подписчиками)

 
Кто в курсе подскажите пожалуйста, почему у сигнала  <...> показано прирост депозита 122%, если начальный депозит
10.00 USD, пополнения 0. А текущие средства 1 224.93 USD?


P.S удалил название сигнала на скрине, не думал что сочтут за рекламу.

Файлы:
18-07-2020_21-14-08.png  136 kb
 
bestbrokery:
Кто в курсе подскажите пожалуйста, почему у сигнала  <....> показано прирост депозита 122%, если начальный депозит
10.00 USD, пополнения 0. А текущие средства 1 224.93 USD?



Сигнал в мониторинге с 6 июня этого года -

Запущен: 2020.06.05 21:35:07

и тут лучше смотреть с начала мониторинга, то есть не с марта, когда был начальный депозит 10 дол, а с 6 июня -


и ниже - Баланс, и если подвести мышку на горизонтальную линию в Балансе, то видно, что мониторинг начался с 1001 (тысяча один) с чем-то долларов.

Потом, если посмотреть по Истории сделок на 5 июня, на май и ниже, то есть на время, когда сигнал не мониторился (там сделки 0.5 лотом например), и потом на 8 июня и выше, то есть на время, когда сигнал мониторился (там 0.01 лот), то понятно, что там было больше, чем 10 долларов. То есть, наверное было пополнение, и было это до начала мониторинга, и это нет в истории (наверное, брокер урезал, так как иногда это бывает, или сильно менялось плечо, или еще что-то, это что-то было до начала мониторинга и в общую статистику по приросту не вошло).

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Если короче: со времени начала мониторинга никаких заметных проблем не вижу, а то, что было до этого - один бог знает.

Смотреть (если вы спрашиваете для анализа для возможной подписки на этот или другие сигналы) - лучше с начала мониторинга.
А еще лучше смотреть сигналы, где вся торговля началась одновременно с началом мониторинга, и не было или было мало пополнений и снятий, и не менялось плечо (то есть, лучше смотреть "чистые" сигналы).

 
Sergey Golubev:


Вместо того чтобы удалить этот пост, начали так детально объяснить, как будто не понимаете что они сговорились и рекламируют этот сигнал.

Они не дураки, столько понимают.

Надо полагать что многие мошенники захватили все разделы "Сигналы" и "Маркет".

 

кстати извечный вопрос - а как составить рейтинг? Вообще любой/произвольный.

"рейтинг сортов картошки" например

по объёму оптовых продаж ? потреблению на домохозяйство ? по цене за кг ? всхожесть/урожайность/сохранность ?? вкус/коллорийность...

поэтому рейтинги составляется исходя из интересов составителя

 
bestbrokery:
Кто в курсе подскажите пожалуйста, почему у сигнала  <...> показано прирост депозита 122%, если начальный депозит
10.00 USD, пополнения 0. А текущие средства 1 224.93 USD?

Автор работаем по нехорошим схемам. И скорее всего, его будет ждать, то же что и этих ребят

Вы же видите, что с момента мониторинга сигнал "завис" в своем росте по эквити. Автор набирает подписчиков. Эта и была цель сигнала. Стабильно зарабатывать он не умеет. Тем более такие проценты, как заявляет в начале. Потом когда начнут отписываться, может рискнет и его будет ждать то же, что и в прошлые разы (как на скринах).

 
Maxim Kuznetsov:

кстати извечный вопрос - а как составить рейтинг? Вообще любой/произвольный.

"рейтинг сортов картошки" например

по объёму оптовых продаж ? потреблению на домохозяйство ? по цене за кг ? всхожесть/урожайность/сохранность ?? вкус/коллорийность...

поэтому рейтинги составляется исходя из интересов составителя

Там в сигналах на первой странице есть разные разделы. Один из них  "Выбор подписчиков". Тот сигнал который имеет много подписчиков сразу попадает на первую страницу.

Сигнал у которого несколько месяцев был прирост выше 100%, то после создания сигнала, его не будет в витрине из за высокого прироста. И если его на витрине не видно, то откуда появились столько подписчиков ?

Сразу видно что это фейковые подписчики. Всё это смогут организовать работники брокерских и иных компаний, у кого много клиентов, которые зарегистрированы также на этом ресурсе.

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