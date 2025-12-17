Рейтинг сигналов! - страница 12
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Там в сигналах на первой странице есть разные разделы. Один из них "Выбор подписчиков". Тот сигнал который имеет много подписчиков сразу попадает на первую страницу.
Сигнал у которого несколько месяцев был прирост выше 100%, то после создания сигнала, его не будет в витрине из за высокого прироста. И если его на витрине не видно, то откуда появились столько подписчиков ?
Сразу видно что это фейковые подписчики. Всё это смогут организовать работники брокерских и иных компаний, у кого много клиентов, которые зарегистрированы также на этом ресурсе.
откинув явное мошенничество, типа "зять купил слева сервер MQ" и его во все пути админит, то
если у счёта был систематический несколько месяцев прирост 50-100-150, то мягко говоря он достоин рассмотрения
если у популярного автора (у нас например Карпутов) вдруг появляется сигнал, то подписчики набегут только в путь, по моменту публикации.
и главное - как и почему сигнал появляется и зависает на витрине ?
Там в сигналах на первой странице есть разные разделы. Один из них "Выбор подписчиков". Тот сигнал который имеет много подписчиков сразу попадает на первую страницу.
Сигнал у которого несколько месяцев был прирост выше 100%, то после создания сигнала, его не будет в витрине из за высокого прироста. И если его на витрине не видно, то откуда появились столько подписчиков ?
Сразу видно что это фейковые подписчики. Всё это смогут организовать работники брокерских и иных компаний, у кого много клиентов, которые зарегистрированы также на этом ресурсе.
Сигнал в мониторинге с 6 июня этого года -
и тут лучше смотреть с начала мониторинга, то есть не с марта, когда был начальный депозит 10 дол, а с 6 июня -
и ниже - Баланс, и если подвести мышку на горизонтальную линию в Балансе, то видно, что мониторинг начался с 1001 (тысяча один) с чем-то долларов.
Потом, если посмотреть по Истории сделок на 5 июня, на май и ниже, то есть на время, когда сигнал не мониторился (там сделки 0.5 лотом например), и потом на 8 июня и выше, то есть на время, когда сигнал мониторился (там 0.01 лот), то понятно, что там было больше, чем 10 долларов. То есть, наверное было пополнение, и было это до начала мониторинга, и это нет в истории (наверное, брокер урезал, так как иногда это бывает, или сильно менялось плечо, или еще что-то, это что-то было до начала мониторинга и в общую статистику по приросту не вошло).
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Если короче: со времени начала мониторинга никаких заметных проблем не вижу, а то, что было до этого - один бог знает.
Смотреть (если вы спрашиваете для анализа для возможной подписки на этот или другие сигналы) - лучше с начала мониторинга.
А еще лучше смотреть сигналы, где вся торговля началась одновременно с началом мониторинга, и не было или было мало пополнений и снятий, и не менялось плечо (то есть, лучше смотреть "чистые" сигна
Спасибо что пояснили. И такие моменты еще не понятны. Как просадка по эквити может быть меньше чем по балансу?
Спасибо что пояснили. И такие моменты еще не понятны. Как просадка по эквити может быть меньше чем по балансу?
В сервисе "Сигналы" неправильно рассчитывается просадка по эквити.
Там она рассчитывается как разница между линией баланса и линей эквити.
Кстати да, пока прирост был в пределах 30% сигнал был и на витрине и в терминале. А вот после 50% появилось предупреждение что слишком высок риск. И это не смотря на стоплоссы и минимальный лот.
Мало того, что предупреждение, так ещё и с рейтинга слетаешь.
Извините меня, но я лучше нажму на кнопку копировать, там где прирост 50%+, но не как где -68% с просадкой 90%.
Может, стоит уже почистить рейтинг от этого шлака и добавить вместо них более прибыльные пусть и рискованные, НО ЗАТО прибыльные сигналы?
Мало того, что предупреждение, так ещё и с рейтинга слетаешь.
Извините меня, но я лучше нажму на кнопку копировать, там где прирост 50%+, но не как где -68% с просадкой 90%.
Может, стоит уже почистить рейтинг от этого шлака и добавить вместо них более прибыльные пусть и рискованные, НО ЗАТО прибыльные сигналы?
Правильно, и когда у вашего подписчика сольется часть (или весь) депозит не потому что он тупой и не понимает и что-то не так сделал, а потому что вы это ему сделали - вы ему пополните? Нет? И ничего вообще? То есть, за лоси подписчиков должен сервис отвечать, а не вы как сигнал-провайдеры?
Хитро (извиняюсь за иронию).
:)
---------------------
Это всё уже давно объяснялось - см пост #4 и пост #2 , и вообще - вся ветка:
Сигналы прирост
Правильно, и когда у вашего подписчика сольется часть (или весь) депозит не потому что он тупой и не понимает и что-то не так сделал, а потому что вы это ему сделали - вы ему пополните? Нет? И ничего вообще? То есть, за лоси подписчиков должен сервис отвечать, а не вы как сигнал-провайдеры?
Хитро (извиняюсь за иронию).
:)
---------------------
Это всё уже давно объяснялось - см пост #4 и пост #2 , и вообще - вся ветка:
Сигналы прирост
У ЕлеАнны рейтинг сигнала был 2000 и 3000 подписчиков (которые безусловно слились). Как это объяснить?
У ЕлеАнны рейтинг сигнала был 2000 и 3000 подписчиков (которые безусловно слились). Как это объяснить?
Вы только сейчас выразили свое несогласие, а я уже не один год выражаю свое мнение о том, что сигнал-провайдеры должны отвечать за лоси клиентов.
Но, к сожалению, это мнение "не проходит" ... вы же тоже не согласны, так?
:)
С себя начните ... если я подпишусь на ваш сигнал и он у меня сольет 100 баксов не потому что я тупой дурак (не только поэтому), а потому что вы так сделали - где вас искать? нигде? вот с этого и надо начинать ...
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Поэтому - сам сервис и защищает подписчиков - как может - см -
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Это все уже давно обсуждалось, поэтому обсуждение тут бесполезно, а те две ветки, я считаю, обязательны для сигнал-провайдеров:
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Можете почитать те две ветки - сами - они от 2018 года.
Мало того, что предупреждение, так ещё и с рейтинга слетаешь.
Извините меня, но я лучше нажму на кнопку копировать, там где прирост 50%+, но не как где -68% с просадкой 90%.
Может, стоит уже почистить рейтинг от этого шлака и добавить вместо них более прибыльные пусть и рискованные, НО ЗАТО прибыльные сигналы?
вы забываете 3-ю(главную) сторону ваших отношений с подписчиками. Её коммерческий интерес - привлечение подписчиков в систему и удержание их в ней, (получать свои 10% максимально долго тоже неплохо, хотя-бы сервис окупит).
Высокая прибыльность сигнала им не важна. Важна выживаемость, "занудность" сигнала - чтобы подписчик подписался и месяцами-годами оставался в системе, глядишь и приведёт кого. На ваш взгляд сигнал хреновый-хреновый, а их статистика наверняка говорит что на подобное приходят пользователи и эти пользователи даже после фиско сигнала остаются в системе (переподписываются). А сигналы с высоким риском и эпичной доходностью наоборот - подписки недолгие и люди после них уходят. То есть все эти "мы заботимся о вас" сказки про белого бычка, тут ничего личного просто бизнес.
вы забываете 3-ю(главную) сторону ваших отношений с подписчиками. Её коммерческий интерес - привлечение подписчиков в систему и удержание их в ней, (получать свои 10% максимально долго тоже неплохо, хотя-бы сервис окупит).
Высокая прибыльность сигнала им не важна. Важна выживаемость, "занудность" сигнала - чтобы подписчик подписался и месяцами-годами оставался в системе, глядишь и приведёт кого. На ваш взгляд сигнал хреновый-хреновый, а их статистика наверняка говорит что на подобное приходят пользователи и эти пользователи даже после фиско сигнала остаются в системе (переподписываются). А сигналы с высоким риском и эпичной доходностью наоборот - подписки недолгие и люди после них уходят. То есть все эти "мы заботимся о вас" сказки про белого бычка, тут ничего личного просто бизнес.
От такой "заботы" все подписчики разбежались.