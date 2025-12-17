Рейтинг сигналов! - страница 12

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Petros Shatakhtsyan:

Там в сигналах на первой странице есть разные разделы. Один из них  "Выбор подписчиков". Тот сигнал который имеет много подписчиков сразу попадает на первую страницу.

Сигнал у которого несколько месяцев был прирост выше 100%, то после создания сигнала, его не будет в витрине из за высокого прироста. И если его на витрине не видно, то откуда появились столько подписчиков ?

Сразу видно что это фейковые подписчики. Всё это смогут организовать работники брокерских и иных компаний, у кого много клиентов, которые зарегистрированы также на этом ресурсе.

откинув явное мошенничество, типа "зять купил слева сервер MQ" и его во все пути админит, то

если у счёта был систематический несколько месяцев прирост 50-100-150, то мягко говоря он достоин рассмотрения

если у популярного автора (у нас например Карпутов) вдруг появляется сигнал, то подписчики набегут только в путь, по моменту публикации.

и главное - как и почему сигнал появляется и зависает на витрине ?

 
Petros Shatakhtsyan:

Там в сигналах на первой странице есть разные разделы. Один из них  "Выбор подписчиков". Тот сигнал который имеет много подписчиков сразу попадает на первую страницу.

Сигнал у которого несколько месяцев был прирост выше 100%, то после создания сигнала, его не будет в витрине из за высокого прироста. И если его на витрине не видно, то откуда появились столько подписчиков ?

Сразу видно что это фейковые подписчики. Всё это смогут организовать работники брокерских и иных компаний, у кого много клиентов, которые зарегистрированы также на этом ресурсе.

Кстати да, пока прирост был в пределах 30% сигнал был и на витрине и в терминале. А вот после 50% появилось предупреждение что слишком высок риск. И это не смотря на стоплоссы и минимальный лот.
По мне так каждая стратегия отдельно имеет свои рисковые показатели, и потому я как бы смирился, время покажет.
А вот на счёт откуда подписчики , если сигнала нет на витрине, то тут можно и сторонние привлекаловки делать. Раскрутки в Инстаграмме к примеру с ссылкой на сигнал , или телеграм канал с раскруткой и привлечением на сигнал. Вариантов куча. По прямой ссылке сигнал всегда доступен.
 
Sergey Golubev:

Сигнал в мониторинге с 6 июня этого года -

и тут лучше смотреть с начала мониторинга, то есть не с марта, когда был начальный депозит 10 дол, а с 6 июня -


и ниже - Баланс, и если подвести мышку на горизонтальную линию в Балансе, то видно, что мониторинг начался с 1001 (тысяча один) с чем-то долларов.

Потом, если посмотреть по Истории сделок на 5 июня, на май и ниже, то есть на время, когда сигнал не мониторился (там сделки 0.5 лотом например), и потом на 8 июня и выше, то есть на время, когда сигнал мониторился (там 0.01 лот), то понятно, что там было больше, чем 10 долларов. То есть, наверное было пополнение, и было это до начала мониторинга, и это нет в истории (наверное, брокер урезал, так как иногда это бывает, или сильно менялось плечо, или еще что-то, это что-то было до начала мониторинга и в общую статистику по приросту не вошло).

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Если короче: со времени начала мониторинга никаких заметных проблем не вижу, а то, что было до этого - один бог знает.

Смотреть (если вы спрашиваете для анализа для возможной подписки на этот или другие сигналы) - лучше с начала мониторинга.
А еще лучше смотреть сигналы, где вся торговля началась одновременно с началом мониторинга, и не было или было мало пополнений и снятий, и не менялось плечо (то есть, лучше смотреть "чистые" сигна

Спасибо что пояснили. И такие моменты еще не понятны. Как просадка по эквити может быть меньше чем по балансу?

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bestbrokery:

Спасибо что пояснили. И такие моменты еще не понятны. Как просадка по эквити может быть меньше чем по балансу?

В сервисе "Сигналы" неправильно рассчитывается просадка по эквити.

Там она рассчитывается как разница между линией баланса и линей эквити.

 
Anatolii Zainchkovskii #:
Кстати да, пока прирост был в пределах 30% сигнал был и на витрине и в терминале. А вот после 50% появилось предупреждение что слишком высок риск. И это не смотря на стоплоссы и минимальный лот.
По мне так каждая стратегия отдельно имеет свои рисковые показатели, и потому я как бы смирился, время покажет.

Мало того, что предупреждение, так ещё и с рейтинга слетаешь.

Извините меня, но я лучше нажму на кнопку копировать, там где прирост 50%+, но не как где -68% с просадкой 90%.

Может, стоит уже почистить рейтинг от этого шлака и добавить вместо них более прибыльные пусть и рискованные, НО ЗАТО прибыльные сигналы?


 
Ramil Sungatov #:

Мало того, что предупреждение, так ещё и с рейтинга слетаешь.

Извините меня, но я лучше нажму на кнопку копировать, там где прирост 50%+, но не как где -68% с просадкой 90%.

Может, стоит уже почистить рейтинг от этого шлака и добавить вместо них более прибыльные пусть и рискованные, НО ЗАТО прибыльные сигналы?


Правильно, и когда у вашего подписчика сольется часть (или весь) депозит не потому что он тупой и не понимает и что-то не так сделал, а потому что вы это ему сделали - вы ему пополните? Нет? И ничего вообще? То есть, за лоси подписчиков должен сервис отвечать, а не вы как сигнал-провайдеры? 
Хитро (извиняюсь за иронию).
:)

---------------------

Это всё уже давно объяснялось - см пост  и пост  , и вообще - вся ветка:
Сигналы прирост

Сигналы прирост - Сигналы с таким огромным приростом не живут долго
Сигналы прирост - Сигналы с таким огромным приростом не живут долго
  • 2018.12.03
  • www.mql5.com
Обычно система MQL5 делает это для ежемесячного роста более 200. автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий. автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий. что такие показатели должны радовать Только создателя
[Удален]  
Sergey Golubev #:

Правильно, и когда у вашего подписчика сольется часть (или весь) депозит не потому что он тупой и не понимает и что-то не так сделал, а потому что вы это ему сделали - вы ему пополните? Нет? И ничего вообще? То есть, за лоси подписчиков должен сервис отвечать, а не вы как сигнал-провайдеры? 
Хитро (извиняюсь за иронию).
:)

---------------------

Это всё уже давно объяснялось - см пост  и пост  , и вообще - вся ветка:
Сигналы прирост

У ЕлеАнны рейтинг сигнала был 2000 и 3000 подписчиков (которые безусловно слились). Как это объяснить?

 
Nikolai Starkovskii #:

У ЕлеАнны рейтинг сигнала был 2000 и 3000 подписчиков (которые безусловно слились). Как это объяснить?

Вы только сейчас выразили свое несогласие, а я уже не один год выражаю свое мнение о том, что сигнал-провайдеры должны отвечать за лоси клиентов.
Но, к сожалению, это мнение "не проходит" ... вы же тоже не согласны, так?
:)

С себя начните ... если я подпишусь на ваш сигнал и он у меня сольет 100 баксов не потому что я тупой дурак (не только поэтому), а потому что вы так сделали - где вас искать? нигде? вот с этого и надо начинать ... 

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Поэтому - сам сервис и защищает подписчиков - как может - см  -

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Это все уже давно обсуждалось, поэтому обсуждение тут бесполезно, а те две ветки, я считаю, обязательны для сигнал-провайдеров:

  • что подписка запрещается, если текущая просадка превышает 30%; 
  • и что абнормальный месячный прирост просто игнорируется в статистике сигнала (точная цифра не известна, но, говорят, что это где-то начиная от 60 - 80% в месяц ... может сейчас больше) ...
  • балансовые операции на счете при открытых позициях - грубое нарушение, и ведет к уменьшению рейтинга.

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Можете почитать те две ветки - сами - они от 2018 года.

Signals - Reliability - How do you understand the Reliability Index for Signal providers?
Signals - Reliability - How do you understand the Reliability Index for Signal providers?
  • 2018.12.07
  • www.mql5.com
How do i understand the reliability index for signal providers. Discussion about the signals is prohibited on the forum so i can only remind the following - from this thead:  metatrader 5 trading signals redefined  - are there any reliable signals providers. You can go to the signals page and sort the signals based on reliability for example
 
Ramil Sungatov #:

Мало того, что предупреждение, так ещё и с рейтинга слетаешь.

Извините меня, но я лучше нажму на кнопку копировать, там где прирост 50%+, но не как где -68% с просадкой 90%.

Может, стоит уже почистить рейтинг от этого шлака и добавить вместо них более прибыльные пусть и рискованные, НО ЗАТО прибыльные сигналы?


вы забываете 3-ю(главную) сторону ваших отношений с подписчиками. Её коммерческий интерес - привлечение подписчиков в систему и удержание их в ней, (получать свои 10% максимально долго тоже неплохо, хотя-бы сервис окупит).
Высокая прибыльность сигнала им не важна. Важна выживаемость, "занудность" сигнала - чтобы подписчик подписался и месяцами-годами оставался в системе, глядишь и приведёт кого. На ваш взгляд сигнал хреновый-хреновый, а их статистика наверняка говорит что на подобное приходят пользователи и эти пользователи даже после фиско сигнала остаются в системе (переподписываются).  А сигналы с высоким риском и эпичной доходностью наоборот - подписки недолгие и люди после них уходят.  То есть все эти "мы заботимся о вас" сказки про белого бычка, тут ничего личного просто бизнес.

[Удален]  
Maxim Kuznetsov #:

вы забываете 3-ю(главную) сторону ваших отношений с подписчиками. Её коммерческий интерес - привлечение подписчиков в систему и удержание их в ней, (получать свои 10% максимально долго тоже неплохо, хотя-бы сервис окупит).
Высокая прибыльность сигнала им не важна. Важна выживаемость, "занудность" сигнала - чтобы подписчик подписался и месяцами-годами оставался в системе, глядишь и приведёт кого. На ваш взгляд сигнал хреновый-хреновый, а их статистика наверняка говорит что на подобное приходят пользователи и эти пользователи даже после фиско сигнала остаются в системе (переподписываются).  А сигналы с высоким риском и эпичной доходностью наоборот - подписки недолгие и люди после них уходят.  То есть все эти "мы заботимся о вас" сказки про белого бычка, тут ничего личного просто бизнес.

От такой "заботы" все подписчики разбежались. 

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