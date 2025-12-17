Рейтинг сигналов! - страница 7
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Прочитал, то есть подписчик оплатил подписку на год, провайдер получит деньги только через 365+7 дней! Весело...
Так подписка максимум на месяц, максимум 37 дней выходит, если подписчик не один то идет конвейером выплаты и никаких проблем.
И еще по поводу сигналов: по какой причине может быть вот такое
У меня такое было, человек хотел купить продукт, но потом ошибочно заплатил за сигнал вместо покупки продукта, возможно и у Вас так, по датам похоже.
Петрос, речь идёт о сервисе сигналов. Здесь нет сигналов "для себя". Здесь есть сигналы "для подписчиков".
А коль так, то надо смотреть с точки зрения подписчика.
И мне как подписчику важно, чтобы на вопрос: "Какая просадка?" был ответ: "За три года торговли максимальная просадка 95%".
А вы предлагаете, что бы мне отвечали: "Просадка 10%", -- и умалчивали, что эта просадка в 10% только за последние два месяца, когда вы якобы стали торговать "по-другому".
И когда я подпишусь на ваш сигнал и солью депозит, то вы мне ответите: "Так надо было смотреть внимательно".
Такой ваш подход, Петрос, называется "хитропопость". Ломается там, где тонко.
Если просадка была 95%, то значит она повторится. И все кто торгуют реально -- это прекрасно знают. И не надо никого дурить.
Причем тут хитропопость то??? Все верно Петрос говорит, если тем более длительный сигнал то не факт что повторится большая просадка, с чего? Трейдер все время развивается, растет, учится на своих ошибках, и что было 3 года назад совсем не то что сейчас. Вы сами то подумайте, взять любого рабочего, пусть даже электрика, и его же через три года, он что так же будет все делать как и три года назад? Бред! Конечно он за три года вырос как специалист, если не профессионалом стал, то специалистом как минимум. Это жизнь. А Вы пытаетесь доказать, что стажер и через три года останется стажером? :)
То что вы расписали -- это не жизнь -- это очередное идеалистическое бла-бла-бла про растущих специалистов, профи-трейдеров, специалистов и прочих.
А вот это жизнь:
Lehman Brothers Holdings, Inc. — американский инвестиционный банк, ранее один из ведущих в мире финансовых конгломератов. Основан в 1850 году, в Монтгомери (Алабама), выходцами из Римпара (Бавария) — братьями еврейского происхождения: Генри, Эммануэлем и Мейером Леманами. Штаб-квартира — в Нью-Йорке. Обанкротился в 2008 году.
Финаснсовые рынки -- это спекуляция -- а спекуляция без афёр, пузырей и неминуемых банкротств не бывает.
Сливают все гарантированно -- кто-то раньше, кто-то позже.
Те, кто не сливают -- либо не торговали, либо вовремя или случайно остановились.
То что вы расписали -- это не жизнь -- это очередное идеалистическое бла-бла-бла про растущих специалистов, профи-трейдеров, специалистов и прочих.
А вот это жизнь:
Lehman Brothers Holdings, Inc. — американский инвестиционный банк, ранее один из ведущих в мире финансовых конгломератов. Основан в 1850 году, в Монтгомери (Алабама), выходцами из Римпара (Бавария) — братьями еврейского происхождения: Генри, Эммануэлем и Мейером Леманами. Штаб-квартира — в Нью-Йорке. Обанкротился в 2008 году.
Финаснсовые рынки -- это спекуляция -- а спекуляция без афёр, пузырей и неминуемых банкротств не бывает.
Сливают все гарантированно -- кто-то раньше, кто-то позже.
Те, кто не сливают -- либо не торговали, либо вовремя или случайно остановились.
Это неправда, а очередная статистика с сети, выдуманная горе-трейдерами.
Это неправда, а очередная статистика с сети, выдуманная горе-трейдерами.
Не ерундите. Какая статистика с сети?
Я сам способен генерировать тезисы, как истинные, так и ложные. Когда идёт цитата, то я даю ссылку. Когда ссылки нет, это чисто мой текст. И нечего припысывать плагиаторство.
Не ерундите. Какая статистика с сети?
Я сам способен генерировать тезисы, как истинные, так и ложные. Когда идёт цитата, то я даю ссылку. Когда ссылки нет, это чисто мой текст. И нечего припысывать плагиаторство.
История знает много случаев, когда электриков-профессионалов убивало током.
Исходя с этого, можно сделать вывод: "Если вы электрик, то вас обязательно убъёт током, с ростом вашего профессионализма", выход только один - переквалифицироваться в сантехника
История знает много случаев, когда электриков-профессионалов убивало током.
Исходя с этого, можно сделать вывод: "Если вы электрик, то вас обязательно убъёт током, с ростом вашего профессионализма", выход только один - переквалифицироваться в сантехника
Вот когда вы покажите свою личную торговлю, которая пережила затяжные тренды, флеты, резкую волатильность -- и при этом показатели торговли, такие как просадка, профит стабильно улучшались -- вот тогда будет предмет для разговора.
А пока такого нет -- мой тезис: "Все сливают" -- верный и не опровергнут.
И пока у вас (или у кого другого) нет его опровержения -- разговор ни о чём.
То что вы расписали -- это не жизнь -- это очередное идеалистическое бла-бла-бла про растущих специалистов, профи-трейдеров, специалистов и прочих.
А вот это жизнь:
Lehman Brothers Holdings, Inc. — американский инвестиционный банк, ранее один из ведущих в мире финансовых конгломератов. Основан в 1850 году, в Монтгомери (Алабама), выходцами из Римпара (Бавария) — братьями еврейского происхождения: Генри, Эммануэлем и Мейером Леманами. Штаб-квартира — в Нью-Йорке. Обанкротился в 2008 году.
Финаснсовые рынки -- это спекуляция -- а спекуляция без афёр, пузырей и неминуемых банкротств не бывает.
Сливают все гарантированно -- кто-то раньше, кто-то позже.
Те, кто не сливают -- либо не торговали, либо вовремя или случайно остановились.
Ну я прям вижу этих братьев которые основали банк и через 158 лет его слили :) Круто! Вы всю историю этого банка знаете, что-то мне подсказывает что там управляющие менялись как перчатки... Так что этот пример мимо! Я Вас спросил очень понятно и доходчиво, т.е. вы считаете что человек с годами если работает в какой-то отрасли так же и остается на том же уровне и никак профессионально не растет? Вы юлите, и пытаетесь мне доказать, что в итоге человек все-равно ведь умрет. Вот Ваша мысль.