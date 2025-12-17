Рейтинг сигналов! - страница 7

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Alexey Volchanskiy:

Прочитал, то есть подписчик оплатил подписку на год, провайдер получит деньги только через 365+7 дней! Весело...

  1. Провайдер сигналов автоматически получает оплату Подписчика за пользование Сигналами через неделю по окончании периода подписки.

Так подписка максимум на месяц, максимум 37 дней выходит, если подписчик не один то идет конвейером выплаты и никаких проблем.

 
И еще по поводу сигналов: по какой причине может быть вот такое
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Maksim Neimerik:
И еще по поводу сигналов: по какой причине может быть вот такое

У меня такое было, человек хотел купить продукт, но потом ошибочно заплатил за сигнал вместо покупки продукта, возможно и у Вас так, по датам похоже.

 
Andrey F. Zelinsky:

Петрос, речь идёт о сервисе сигналов. Здесь нет сигналов  "для себя". Здесь есть сигналы "для подписчиков".

А коль так, то надо смотреть с точки зрения подписчика.

И мне как подписчику важно, чтобы на вопрос: "Какая просадка?" был ответ: "За три года торговли максимальная просадка 95%".

А вы предлагаете, что бы мне отвечали: "Просадка 10%", -- и умалчивали, что эта просадка в 10% только за последние два месяца, когда вы якобы стали торговать "по-другому".

И когда я подпишусь на ваш сигнал и солью депозит, то вы мне ответите: "Так надо было смотреть внимательно".

Такой ваш подход, Петрос, называется "хитропопость". Ломается там, где тонко.

Если просадка была 95%, то значит она повторится. И все кто торгуют реально -- это прекрасно знают. И не надо никого дурить.

Причем тут хитропопость то??? Все верно Петрос говорит, если тем более длительный сигнал то не факт что повторится большая просадка, с чего? Трейдер все время развивается, растет, учится на своих ошибках, и что было 3 года назад совсем не то что сейчас. Вы сами то подумайте, взять любого рабочего, пусть даже электрика, и его же через три года, он что так же будет все делать как и три года назад? Бред! Конечно он за три года вырос как специалист, если не профессионалом стал, то специалистом как минимум. Это жизнь. А Вы пытаетесь доказать, что стажер и через три года останется стажером? :)
 
Dmitriy Pushkin:
Причем тут хитропопость то??? Все верно Петрос говорит, если тем более длительный сигнал то не факт что повторится большая просадка, с чего? Трейдер все время развивается, растет, учится на своих ошибках, и что было 3 года назад совсем не то что сейчас. Вы сами то подумайте, взять любого рабочего, пусть даже электрика, и его же через три года, он что так же будет все делать как и три года назад? Бред! Конечно он за три года вырос как специалист, если не профессионалом стал, то специалистом как минимум. Это жизнь. А Вы пытаетесь доказать, что стажер и через три года останется стажером? :)

То что вы расписали -- это не жизнь -- это очередное идеалистическое бла-бла-бла про растущих специалистов, профи-трейдеров, специалистов и прочих.

А вот это жизнь:

Lehman Brothers Holdings, Inc. — американский инвестиционный банк, ранее один из ведущих в мире финансовых конгломератов. Основан в 1850 году, в Монтгомери (Алабама), выходцами из Римпара (Бавария) — братьями еврейского происхождения: Генри, Эммануэлем и Мейером Леманами. Штаб-квартира — в Нью-Йорке. Обанкротился в 2008 году.

Финаснсовые рынки -- это спекуляция -- а спекуляция без афёр, пузырей и неминуемых банкротств не бывает.

Сливают все гарантированно -- кто-то раньше, кто-то позже.

Те, кто не сливают -- либо не торговали, либо вовремя или случайно остановились.

 
Andrey F. Zelinsky:

То что вы расписали -- это не жизнь -- это очередное идеалистическое бла-бла-бла про растущих специалистов, профи-трейдеров, специалистов и прочих.

А вот это жизнь:

Lehman Brothers Holdings, Inc. — американский инвестиционный банк, ранее один из ведущих в мире финансовых конгломератов. Основан в 1850 году, в Монтгомери (Алабама), выходцами из Римпара (Бавария) — братьями еврейского происхождения: Генри, Эммануэлем и Мейером Леманами. Штаб-квартира — в Нью-Йорке. Обанкротился в 2008 году.

Финаснсовые рынки -- это спекуляция -- а спекуляция без афёр, пузырей и неминуемых банкротств не бывает.

Сливают все гарантированно -- кто-то раньше, кто-то позже.

Те, кто не сливают -- либо не торговали, либо вовремя или случайно остановились.

Это неправда, а очередная статистика с сети, выдуманная горе-трейдерами.

 
Vitaly Muzichenko:

Это неправда, а очередная статистика с сети, выдуманная горе-трейдерами.


Не ерундите. Какая статистика с сети?

Я сам способен генерировать тезисы, как истинные, так и ложные. Когда идёт цитата, то я даю ссылку. Когда ссылки нет, это чисто мой текст. И нечего припысывать плагиаторство.

 
Andrey F. Zelinsky:

Не ерундите. Какая статистика с сети?

Я сам способен генерировать тезисы, как истинные, так и ложные. Когда идёт цитата, то я даю ссылку. Когда ссылки нет, это чисто мой текст. И нечего припысывать плагиаторство.

История знает много случаев, когда электриков-профессионалов убивало током.

Исходя с этого, можно сделать вывод: "Если вы электрик, то вас обязательно убъёт током, с ростом вашего профессионализма", выход только один - переквалифицироваться в сантехника

 
Vitaly Muzichenko:

История знает много случаев, когда электриков-профессионалов убивало током.

Исходя с этого, можно сделать вывод: "Если вы электрик, то вас обязательно убъёт током, с ростом вашего профессионализма", выход только один - переквалифицироваться в сантехника


Вот когда вы покажите свою личную торговлю, которая пережила затяжные тренды, флеты, резкую волатильность -- и при этом показатели торговли, такие как просадка, профит стабильно улучшались -- вот тогда будет предмет для разговора.

А пока такого нет -- мой тезис: "Все сливают" -- верный и не опровергнут.

И пока у вас (или у кого другого) нет его опровержения -- разговор ни о чём.

 
Andrey F. Zelinsky:

То что вы расписали -- это не жизнь -- это очередное идеалистическое бла-бла-бла про растущих специалистов, профи-трейдеров, специалистов и прочих.

А вот это жизнь:

Lehman Brothers Holdings, Inc. — американский инвестиционный банк, ранее один из ведущих в мире финансовых конгломератов. Основан в 1850 году, в Монтгомери (Алабама), выходцами из Римпара (Бавария) — братьями еврейского происхождения: Генри, Эммануэлем и Мейером Леманами. Штаб-квартира — в Нью-Йорке. Обанкротился в 2008 году.

Финаснсовые рынки -- это спекуляция -- а спекуляция без афёр, пузырей и неминуемых банкротств не бывает.

Сливают все гарантированно -- кто-то раньше, кто-то позже.

Те, кто не сливают -- либо не торговали, либо вовремя или случайно остановились.


Ну я прям вижу этих братьев которые основали банк и через 158 лет его слили :) Круто! Вы всю историю этого банка знаете, что-то мне подсказывает что там управляющие менялись как перчатки... Так что этот пример мимо! Я Вас спросил очень понятно и доходчиво, т.е. вы считаете что человек с годами если работает в какой-то отрасли так же и остается на том же уровне и никак профессионально не растет? Вы юлите, и пытаетесь мне доказать, что в итоге человек все-равно ведь умрет. Вот Ваша мысль.

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